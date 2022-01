Overwinning bij racedebuut nieuwe Cayman GT4, elektronicaprobleem kost Bleekemolens podium

Het team RS1 zorgde voor de overwinning bij het racedebuut van de nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

De BMW M Endurance Challenge in Daytona, de vier-uursrace als seizoensstart van de IMSA Michelin Pilot Challenge, eindigde met de overwinning voor Stevan McAleer en Eric Filgueiras in de Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van het team RS1. Het wedstrijddebuut van de nieuwe GT4-Porsche eindigde met een 1-2, want pas in de slotfase viel de beslissing toen McAleer Owen Trinkler in de Team TGM-Porsche passeerde. Trinker en Ted Giovanis eindigden als tweede. Ook Jeroen en Sebastiaan Bleekemolen, samen met Tim Pappas in de Black Swan-Porsche, maakten kans op het podium, maar een elektronicaprobleem in de beginfase zorgde voor een verlies van drie ronden. “Qua snelheid hadden we zeker op het podium kunnen eindigen, maar dat telt helaas niet”, zei Jeroen Bleekemolen.

Drie jaar na de première van de vorige generatie van de Cayman GT4 was er nu opnieuw sprake van een debuut in Daytona. Opmerkelijk genoeg dateerde de tot nu toe laatste overwinning van Porsche in de IMSA-racerij op Daytona alweer uit 2018, destijds ook in de tweede divisie, toen nog IMSA Continental Tire Sportscar Challenge geheten. Ook toen was het RS1-team succesvol met rijders Dean Machavern en Spencer Pumpelly in de Cayman GT4 MR. Nu waren het dus de Schot McAleer en Filgueiras, die zijn allereerste IMSA-wedstrijd ooit reed, die voor het debuutsucces van de verder geëvolueerde Cayman GT4 zorgden.

Er werd flink gestreden tussen de diverse Porsches in de GT4-klasse, hier de uiteindelijk winnende RS1-Porsche en de McCann-Cayman. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Zoals zo vaak viel de beslissing in de slotfase. Bij de laatste herstart na een neutralisatie reed de RS1-Porsche met McAleer nog op de zesde plaats, maar hij wist vrij snel naar voren te rijden, passeerde uiteindelijk Owen Trinkler in de strijd om de leiding en reed zo de overwinning naar huis. Naderhand berichtte McAleer over een kortstondig probleem met de versnellingsbak, waardoor een ‘reset’ van de elektronica nodig was, maar dat stond het succes uiteindelijk dus niet in de weg. Achter de Porsches van RS1 en Team TGM op de eerste twee plaatsen eindigden Bill Auberlen en Dane Machavern met de BMW M4 GT4 van Turner Motorsport op de derde plaats.

Jeroen en Sebastiaan Bleekemolen deelden de Black Swan-Porsche met teameigenaar Tim Pappas. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Voor Jeroen en Sebastiaan Bleekemolen, samen met teameigenaar Tim Pappas uitkomend met de Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Black Swan Racing, zat er niet meer in dan de 21e plaats. “We hadden een snelle auto, we wisten van tevoren dat we meededen voor de overwinning, maar helaas kregen we elektronische problemen”, verklaarde Jeroen Bleekemolen na afloop. “Daardoor hadden we helemaal geen vermogen meer en moesten we drie keer ‘resetten’, waardoor we in totaal drie ronden verloren. In de tweede helft van de race zijn we na ‘yellows’ twee keer helemaal van achteraan begonnen en naar voren gereden. Als we in dezelfde ronde hadden gereden, dan hadden we vijfde gelegen zonder echt aan te vallen, dus dat betekent dat we zonder dat tijdverlies gewoon op het podium hadden gestaan en misschien wel hadden gewonnen, maar dat telt niet.”

Volgens Jeroen Bleekemolen was de snelheid voldoende geweest voor een podiumplaats. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Jeroen Bleekemolen had het wel naar zijn zin met de nieuwe auto: “Het was weer superleuk om te rijden. Leuk rijden op de banking. Het team heeft vrij veel nieuwe mensen, dus we moeten nog wat puntjes op de i zetten, maar de rest van het seizoen gaan we zeker nog wel wat goede resultaten neerzetten. De nieuwe Cayman is heel goed! Natuurlijk heb je wel een ‘BoP’, maar ik denk dat we goed kunnen meedoen.”