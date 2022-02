Rijdend op synthetische brandstof: de Europese presentatie van de GT4 RS

De Porsche 718 Cayman GT4 RS en de 718 Cayman GT4 RS Clubsport hebben de boel aardig wakker geschud tijdens de GP IJsrace in Zell am See. Toegegeven, de ritten op besneeuwde en bevroren grond waren spectaculair, maar de meeste aandacht ging naar de brandstof waarop ze reden: hernieuwbare benzine.

We kunnen de Porsche 718 Cayman GT4 RS echt wel een pure rijdersauto noemen. Lichtgewicht, sportief afgesteld chassis, geavanceerde aerodynamica en een geweldig geluid. Het topmodel van de 718 serie demonstreerde dit op een indrukwekkende manier – en met een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot.

De GT4 RS-modellen reden op synthetische brandstoffen, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector. Er zijn verschillende grondstoffen mogelijk en voor deze GT4’s was de brandstof een hernieuwbare benzine op basis van een geavanceerde biobrandstof gemaakt van voedselrestproducten. De brandstof heeft zich eerder bewezen. In de motoren in de Porsche Mobil 1 Supercup werd het gebruikt in de 911 GT3 Cup-auto’s van alle teams, in elke race van het seizoen 2021.

Porsche ziet toekomst in synthetische brandstoffen en doet hier veel onderzoek naar. Er rijden ongeveer 1,3 miljard voertuigen op de wereld. Een te groot aantal om de doelstellingen die zijn afgesproken in Parijs te behalen met enkel volledig elektrische voertuigen. Daarbij is de ontwikkeling van het laadnetwerk niet over de gehele wereld hetzelfde stelde Michael Steiner, Board Member for Research and Development al eerder. Onlangs is zelfs de aftrap gedaan voor de opening van de eerste fabriek voor de productie van CO2 neutrale synthetische brandstoffen ter wereld.

Met de Porsche Mobil 1 Supercup en deze twee 718’s GT4 RS heeft Porsche laten zien dat synthetische brandstoffen uitstekend voldoen. Ik ben heel benieuwd naar de toekomst voor synthetische brandstoffen. Je leest of hoort er bijna niets over in de media, die alleen maar op elektrisch rijden hameren. Wordt zeker vervolgd.

