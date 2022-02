Heeft Porsche iets te winnen in de Formule 1?

Porsche in de Formule 1 vanaf 2026?

De geruchtenmachines draaiden overuren tijdens de Formule 1 winterstop: “Blijft Lewis Hamilton racen?”, “Gaat Porsche meedoen aan de Formule 1?”, “Neemt Audi de renstal McLaren over?”

Het laatste gerucht dat door de wandelgangen gaat, is dat Porsche wellicht powerunit leverancier van Red Bull Racing in de Formule 1 kan worden.

Is er eigenlijk wel wat te halen voor het merk uit Stuttgart in de “koningsklasse” van de autosport?



Porsche Formule 1 design mockup – © Sean Bull Design @seanbulldesign

Porsche, groot geworden door endurance racing

Grand Prix racen verboden voor Porsche

Na de Tweede Wereldoorlog, begon Ingenieursbureau Dr. Ing. h.c. F. Porsche K.-G. met de productie van sportwagens. De onderneming besloot dat deelname aan racewedstrijden de allerbeste marketing was voor haar nieuwe 356 sportwagens.

Destijds domineerden Maserati, Alfa Romeo, Ferrari en Talbot-Lago het Grand Prix racen in Europa: Het was Duitse merken verboden deel te nemen aan internationale sportevenementen tot 1951.

Het merk schreef zich daarom alleen in voor enkele, lokale, races in Duitsland en met succes! De naam Porsche kwam, door de vele klassezeges, vaak in de publiciteit.

Geen Formule auto…

Het kleine ingenieursbedrijfje uit Zuffenhausen beschikt in het begin over een beperkt budget. Geld om een Grand Prix racer te bouwen is er niet. De wortel van de bedrijfsfilosofie wordt in deze jaren reeds gelegd, gebaseerd op een uitspraak van Ferdinand Porsche: “Verandering is eenvoudig, verbetering is veel lastiger”. Ten uitvoer gebracht in het doorontwikkelen van wat men al heeft.

Zo wordt de 356 verbeterd en ingeschreven als 356SL voor Le Mans 1951. Meteen behaalt Porsche de winst in de klasse tot 1100cc.

Deze 356 evolueert in het type 550: dé doorbraak van Porsche in de internationale autosport. De wagen wordt ingeschreven voor de grote lange afstands (weg-)races van die tijd: Le Mans, de Targa Florio, de Carrera Panamericana en veel meer. De ziel van Porsche AG is sinds toen gecreëerd door de 550 en de deelname aan endurance racing.

Toch een Formule auto…

De Porsche 550 werd doorontwikkeld naar de succesvolle 718 RSK. De tweezits 718 met nog altijd met een 1500cc viercilinder motor, bleek uitermate geschikt voor de Formule 2 alwaar die cilinderinhoud het maximum was.

De Franse coureur Jean Behra verbouwde zijn, door Porsche zelf ingeschreven, 718 eigenhandig om naar een éénzitter door de stoel en de stuurkolom te verplaatsen naar het midden. De Fransman behaalde er meteen de eerste overwinning voor Porsche in de Formule 2 mee. Porsche besloot hierop zelf een fabrieks single seater te maken: de 718/2 was geboren!

De formule 1 wordt Porsche in de schoot geworpen

De 718/2 voldoet aan de nieuwe reglementen van 1961

Net als nu, veranderde de Formule 1 in 1961 haar reglementen. De 2500cc cilinderinhoud werd verkleind naar maximaal 1500cc! Plotsklaps beschikte Porsche over een Formule 1 wagen. Helaas bleek de 4-cilinder boxermotor het af te leggen tegen de V6 van Ferrari en de motoren van de concurrentie, die simpelweg meer kracht hadden.

Porsche probeerde het tij te keren met de 804 in 1962, waar een luchtgekoelde 8-cilinder boxermotor voor de aandrijving zorgde. Er werden successen behaalt, maar uiteindelijk bleek de kracht van BRM, Lotus en Ferrari te sterk voor auto’s met een boxermotor.

1962 was het laatste jaar dat Porsche met een volledig eigen auto meedeed aan de Formule 1 en keerde terug naar waar het goed in is: Endurance Racing.

De verleiding van de Formule 1 blijft groot

Waar men in 1962 besloot geen Formule 1 wagen meer te willen ontwikkelen, bleef de verleiding om deel te nemen aan de ‘Koningsklasse’ groot voor de ingenieurs in Stuttgart.

Onder grote twijfel over de uitstraling op het merk Porsche, ontwikkelde men in de jaren ‘80 een 1500cc V6 motor, onder de naam TAG Turbo. Men was destijds bang dat tegenvallende resultaten de goede naam van de sportwagenfabrikant erg zouden schaden.

Pas toen in 1984 bleek dat de McLaren met TAG motor het kampioenschap zou kunnen behalen, werd de bestickering “Made by Porsche” op de bolides zichtbaar.

De McLaren met Porsche motor was oppermachtig. Niki Lauda werd kampioen in 1984, Alain Prost in 1985 en 1986.

Jaren later probeerde Porsche dit succes nogmaals te evenaren met Footwork in 1991. Ze combineren twee V6 motoren, maar de logge V12 weet geen enkel punt te scoren. Footwork dumpte de Porsche krachtbronnen letterlijk en ging verder met Cosworth. Na deze nederlaag vertrokken de Stuttgarters, met de staart tussen de benen, uit de Formule 1.

De beste en grootste sportwagenfabrikant ter wereld

Ondanks de over het algemeen tegenvallende resultaten in 30 jaar Formule 1, heeft Porsche zich gevestigd als de beste sportwagenfabrikant van de wereld. Met meer overwinningen dan welk merk dan ook, in diverse race-series, van circuit-racen tot rally. Altijd met als 1 belangrijk onderdeel van de verkoopstrategie: de racewagens zijn altijd herkenbaar als het snelle zusje van een straat legale wagen. Succes is te koop!

Porsche wat te winnen in de Formule 1?

Formule racen lijkt niet te passen bij Porsche. Dat bewijst de deelname aan de Formule E: in de eerste twee seizoenen dat het TAG-Heuer Porsche Formula E team meedeed, kwam het niet verder dan de achtste positie in het kampioenschap. Daarmee de grote namen uit de industrie voor zich duldend. Dit Formule E seizoen lijkt beter te gaan, maar nog altijd niet met de overmacht die Porsche in GT racen laat zien.

Waarom dan toch weer de geruchten over deelname aan de Formule 1? Kruipt het bloed waar het niet gaan kan? Is het prestige, of prestatiedrang? Voelt elke jonge generatie engineers telkens de noodzaak om te gaan voor de roem van de Koningsklasse?

Daarnaast is Porsche bekend geworden om zijn nuchtere aanpak, waarbij functie over vorm gaat en ingetogenheid boven uitgesproken design. De Formule 1 wordt ook wel “het circus” genoemd: door de glamour, de uitgesprokenheid en vooral veel politiek.

Er lijkt voor de ultieme GT fabrikant én de Porsche-rijder niets te halen in de Formule 1?

Deel je menig!

Wat vind jij? Is er resultaat te behalen voor Porsche in de Formule 1?

Deel het hieronder in de comments!

Met dank aan gastschrijver Peter van der Laan.