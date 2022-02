Nieuwe Porsche LMDh legt meer dan 2.000 kilometer af

Volgens plan maakt het LMDh-prototype van Porsche eind januari volgend jaar zijn racedebuut tijdens de Rolex 24 At Daytona, de start van het Noord-Amerikaanse IMSA SportsCar Championship. In de aanloop naar de races wordt er inmiddels getest. Na de eerste functietests op het eigen testcomplex van Porsche in Weissach stond nu de eerste echte circuittests op het programma. Op het Circuit de Barcelona Catalunya in het Spaanse Montmeló werd meer dan 2.000 kilometer afgelegd.

Zeker in deze periode van het jaar geven fabrikanten en teams de voorkeur aan circuits in het zuiden van Europa voor testactiviteiten, hoewel het ook daar in de winter wel eens fris kan zijn. Voor de meerdaagse test die Porsche Penske Motorsport in Barcelona had gepland, waren de omstandigheden echter prima. De nadruk lag op het afstellen van de diverse systemen in de sportwagen, de ontwikkeling van banden in samenwerking met partner Michelin en het beter op elkaar afstemmen van de V8-turbomotor en de reglementair voorgeschreven hybride-componenten.

Felipe Nasr

Tot de rijders, die tijdens de meerdaagse test in actie kwamen, behoorden de Braziliaan Felipe Nasr en de Amerikaan Dane Cameron. Beide werden afgelopen najaar als nieuwe fabrieksrijders bij Porsche aangetrokken en brengen al ruime ervaring met prototypes mee vanuit het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. “Dit waren voor mij de eerste ronden met een LMDh-auto, een grandioze ervaring”, aldus Nasr. “De auto is gloednieuw, maar we konden al heel wat kilometers maken. Dat was heel goed en bepaald niet vanzelfsprekend. We hebben zelfs al aan de afstelling kunnen werken en met bandentests kunnen beginnen. Mijn indruk van de auto is positief, ik verlaat Barcelona met een glimlach op mijn gezicht. Het was een bijzondere belevenis en ik kijk vol verwachting vooruit naar wat er nog komt.”

Dane Cameron

Voor Dane Cameron was de LMDh niet helemaal nieuw meer, want hij had er zo’n twee weken geleden in Weissach al mee gereden. “De vooruitgang die sindsdien tot onze eerste ronden in Barcelona is gemaakt, is indrukwekkend”, stelde Cameron vast. “En ook tijdens de testdagen ging het steeds verder vooruit: iedere dag konden we meer kilometers maken en de performance werd merkbaar beter. Natuurlijk gaat het er in zo’n vroeg stadium van de ontwikkeling niet om, alles gelijk tot de uiterste limieten te pushen. Integendeel: we gaan heel conservatief te werk. Op basis daarvan is mijn indruk heel positief, want er zit nog ongelooflijk veel potentieel voor verdere verbeteringen in de auto.”

Thomas Laudenbach. Foto Porsche Newsroom

Ook Thomas Laudenbach, hoofd van Porsche Motorsport, toonde zich zeer tevreden over het verloop van de test. “De succesvolle test in Barcelona was een enorm belangrijke stap”, aldus de Duitser. “Bij onze eerste ronden op het testcomplex in Weissach ging het erom, ervoor te zorgen dat het LMDh-prototype functioneerde. In Spanje werd de volledige bandbreedte van de ontwikkeling zichtbaar: long-runs, werk aan de afstelling en, van groot belang, het optimaliseren van de samenwerking tussen alle partners in dit project Hoe snel de medewerkers van Porsche, Penske, Michelin, Multimatic en anderen bij het werk op het circuit elkaar gevonden hebben, heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Dank aan allen die daaraan hebben bijgedragen.”

De Zwitser Urs Kuratle is hoofd fabrieks-autosport LMDh, een soort projectleider. Hij zegt: “We hebben de eerste test op een ‘echt’ circuit achter de rug en hebben het kilometrage van de nieuwe Porsche LMDh met meer dan 2.000 kilometer ruim verdubbeld. Dat laat zien dat we de tijd heel goed hebben gebruikt voor een intensieve voorbereiding. Samen met onze partners waren we met meer dan 70 mensen ter plekke. Dat was ook organisatorisch een uitdaging. Niet alleen met de auto, maar ook in de operationele samenwerking en bij de processen binnen Porsche Penske Motorsport hebben we enorme stappen vooruit gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan voordat we zijn waar we moeten zijn.”

Jonathan Diuguid staat aan het hoofd van Porsche Penske Motorsport, het in Mannheim gestationeerde team dat de LMDh-prototypes namens de fabriek in IMSA en FIA WEC runt. “Wij zijn de eersten die al met een LMDh-auto aan het testen zijn”, verklaart hij. “Dat geeft ons de mogelijkheid om alle aspecten in de komende weken en maanden consequent af te werken en in 2023 zo optimaal mogelijk voorbereid met de races te beginnen. Tijdens de test nu hebben we van dag tot dag veel vooruitgang geboekt. De feedback van de rijders tegenover de engineers en het hele team was zonder uitzondering positief.”

Foto’s: Porsche AG/Jürgen Tap