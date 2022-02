Extra dynamisch; de Porsche Macan T

Porsche introduceert de Macan T, de eerste vierdeurs sportwagen met de legendarische aanduiding die tot nu toe was voorbehouden aan de 911 en 718. De letter T (Touring) staat bij Porsche al sinds de jaren zestig voor een unieke vorm van dynamisch rijden. De modellen van het merk met dit label bieden een authentieke rijervaring dankzij een extra nauwkeurige fijn afstemming van onderstel en aandrijflijn, een exclusieve uitrusting en efficiënte motoren.

Trouw aan de geest van de Porsche 911 T uit 1968 heeft de nieuwe Macan T een indrukwekkend dynamische set-up en een lichtgewicht tweeliter turbomotor, gecombineerd met een sportief design en een scala aan technologieën die ideaal zijn voor een extra dynamische rijstijl. De Macan T is gepositioneerd tussen de Macan en Macan S.

Lichtgewicht en wendbaar: tweeliter turbomotor met 265 pk

Met zijn 2,0-liter viercilinder turbomotor combineert de Macan T een grote wendbaarheid met een compact ontwerp dat een perfecte balans biedt tussen gewicht en prestaties. De viercilindermotor brengt 58,8 kg minder gewicht over op de vooras dan de 2,9-liter V6 biturbo in de Macan S en GTS.

Het blok in de Macan T heeft een vermogen van 195 kW/265 pk en een maximumkoppel van 400 Nm. Net als de andere uitvoeringen van de Macan is ook de ‘T’ voorzien van de razendsnel schakelende zeventraps transmissie met dubbele koppeling (PDK) en Porsche Traction Management (PTM), de intelligente vierwielaandrijving. De brede spreiding van het koppel zorgt voor een responsieve acceleratie in alle rijsituaties. De Macan T accelereert in 6,2 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 232 km/u.

Chassis: met 15 millimeter verlaagd, of meer

De Macan T is het enige Porsche model met standaard stalen vering in combinatie met Porsche Active Suspension Management (PASM) en een met 15 mm verlaagd onderstel. Porsche heeft de stabilisatorstangen op de vooras stijver gemaakt en de ophanging en aandrijflijn geoptimaliseerd, met als resultaat een zeer responsief stuurgedrag en een indrukwekkende wendbaarheid.

De Macan T heeft ook een aangepaste versie van het Porsche Traction Management (PTM), met een focus op achterwielaandrijving. De auto is tegen meerprijs uit te rusten met adaptieve luchtvering met PASM en nog eens 10 mm extra verlaging – een nieuwe optie voor Macan-modellen met een viercilindermotor. Het eveneens optionele Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) is aangepast aan de dynamische kenmerken van de Macan T en zorgt voor een nóg scherpere rijdynamiek.

Exclusieve in- en exterieurdetails

De nieuwste uitvoering van de Macan is direct te herkennen aan de T-logo’s en de in Agaatgrijs metallic gespoten buitenspiegels, side blades, dakspoiler en designelementen aan de voorzijde. De eindpijpen van het uitlaatsysteem en raamlijsten zijn uitgevoerd in hoogglans zwart, terwijl de 20 inch Macan S-velgen (standaard) zijn uitgevoerd in donker titanium. Er is keuze uit een reeks van 13 effen, metallic en speciale carrosseriekleuren.

Het interieur van de Macan T heeft een geheel eigen ambiance. De standaard 8-voudig elektrisch verstelbare en verwarmbare sportstoelen zijn bekleed met zwart leder. De middenbanen van de voorstoelen en de buitenste zitplaatsen achterin hebben een Sport-Tex Stripe-patroon; de hoofdsteunen van de voorstoelen zijn voorzien van een Porsche-embleem in reliëf. De stoelen, hoofdsteunen en het verwarmbare GT-sportstuur zijn afgewerkt met decoratieve zilverkleurige stiksels. Een andere opvallende standaardfeature is de centraal op het dashboard geplaatste Sport Chrono stopwatch. De instaplijsten zijn uitgevoerd in zwart aluminium en bedrukt met het Macan T-logo. De extra dynamische Macan is te personaliseren met meerdere opties, waaronder een ionisator en een multifunctioneel GT-sportstuur in Race-Tex met carbonafwerking.

De Porsche Macan T is per direct te bestellen en de eerste exemplaren arriveren naar verwachting in april 2022 bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs is vanaf € 111.800.