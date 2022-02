Aandeel Porsche – update per 23 februari 2022

Nieuws over Porsche en voldoende aanleiding om dat nieuws te delen!

Het moederconcern, de Volkswagen groep wil Porsche naar de beurs brengen. Huh? Porsche staat toch al op de beurs? Ja, dat klopt. Het zogenaamde geplaatst kapitaal staat op de beurs, maar dit is slechts een klein deel van de werkelijke waarde. De suggestie wordt gewekt dat Porsche losgekoppeld wordt van het VW concern en als zelfstandige notering verder zal gaan.

Beleggers hebben daar wel oren naar! Ondanks de moeilijkheden in de regio Rusland is de koers flink gestegen en zijn de kaarten opnieuw geschud.

De daggrafiek

De daling van de RSI (grafiek bovenin) wordt abrupt afgebroken en stijgt van 43 naar een niveau van 63 vandaag, terwijl de dag nog niet voorbij is. Voor alle duidelijkheid, de indicator stijgt met bijna 50%!

De koers daalde tot (wederom) de steunlijn C en vanaf daar veerde de koers (na de bekendmaking) op en doorbrak in één keer de dalende weerstandslijn A. Deze doorbraak is een teken van kracht en wellicht ook meteen een trendomkeer. Alle MA’s zitten nu onder de koers en alles wijst erop dat dit de aanvang kan zijn van een nieuwe langdurige stijging. Zekerheid is er natuurlijk niet. Een escalatie van het Oekraïne conflict kan de ontwikkeling weer aardig onder druk zetten.

Het MACD onderin doorbreekt de neutrale nul-lijn en komt in positief gebied wat hogere koersen doet vermoeden.

De WEEKgrafiek

De RSI staat hier op 58 en kan nog een aardig stuk stijgen alvorens in het verkoopgebied boven de 70 te komen. Op een dergelijk niveau wordt veelal winst genomen, in een lange termijn opgaande trend kan het aandeel echter ook behouden blijven.

De toppen van 29-10-2021 en 07-01-2021 zijn met de huidige koers van € 93,– alweer geslecht. Het MA-10 (groen) is alweer stijgend terwijl het MA-30 deze indicator van onderuit zal kruisen wat een nieuw koopsignaal oplevert. De lange termijn gemiddelden MA-90 en MA-150 stijgen nog steeds. De eerste ‘hobbel’ die genomen dient te worden is de vorige top op € 98,42. Is ook deze hobbel genomen dan staat niets hogere koersen in de weg.

Het MACD onderin doorbreekt ook hier de neutrale nullijn en impliceert hogere koersen op korte en langere termijn.

Tot zover de update, naar aanleiding van het nieuws dat het VW concern Porsche als spin-off wil zien zoals ASML zich ooit succesvol afsplitste van het Philips concern.

Luc Verschuren

Technisch analist

