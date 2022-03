Aandeel Porsche – update per 1 maart 2022

Aandeel Porsche koers actueel t/m 28.02.2022

Snelheid! Het zal u niet vreemd in de oren klinken. Zoals u zich verbazen kunt over topsnelheden verbaas ik me over de snelheid op de beurs. Waar een “normaal” aandeel zelden uitschieters heeft, is dat op de markt van de crypto-valuta toch wat anders.

Crypto-valuta is populair en wint steeds meer terrein. Waar Bitcoin en Ethereum de bekendste zijn kan ik vertellen dat deze markt steeds verder groeit. Waar de teller enkele jaren nog amper op 2000 noteringen stond zijn er vandaag de dag 17.888 VERSCHILLENDE cryptovaluta.

Bron: coinmarketcap.com

Bitcoin (BTC), de DAGGRAFIEK

Een blik op de daggrafiek laat meteen de beweeglijkheid van de notering zien. In vier maanden tijd een verdubbeling van de koers en ook vier maanden later een daling van vijftig procent! Er valt inderdaad dus veel te verdienen en veel te verliezen! De sleutel is INFORMATIE! Laat u informeren of duik zelf in de materie.

De RSI bovenin krabbelt al weer wat op na de scherpe daling verleden week. De verschillende MA’s zijn zonder uitzondering allemaal BOVEN de koers te vinden wat een dalende trend impliceert. Ook is er bodemvorming zichtbaar wat kan duiden op herstel op korte termijn.

Het MACD wijst in deze richting met een stijging net onder de nullijn.

Momenteel is voor iedereen onduidelijk wat de koersen zullen gaan doen naar aanleiding van de escalatie van het Oekraïne-conflict. Kijken we gewoon eens verder op de zeer interessante WEEK-grafiek van BITCOIN.

Wellicht ten overvloede…Bitcoin staat hier genoteerd in USD!

Bitcoin (BTC), de WEEKgrafiek

Terug naar het fenomeen snelheid, waar op de DAGGRAFIEK totaal niets te zien is, is er een prachtige NEGATIEVE divergentie zichtbaar op de weekgrafiek! Dit houdt in dat u al in november/december 2021 had kunnen weten dat er een daling zou komen! Dat is de absolute winst van de technische analyse met gebruikmaking van indicatoren. In plaats van te moeten leven met een verlies van 50% had u zonder problemen uw geld kunnen verdubbelen in minder dan 6 maanden.

De negatieve divergentie is te zien in de RSI bovenin en wordt bevestigd door het MACD onderin! In de grafiek zijn hogere koersen te zien terwijl de indicatoren lagere toppen laten zien. Mooier kan niet!

Wie in cryptovaluta wil beleggen let natuurlijk ook op de kosten. Kort gezegd aan- en verkopen in Nederland zijn te duur. Waar BTC direkt uit Nijmegen bijvoorbeeld 3% over aan- en verkoop rekent, zijn er in Duitland ook aanbieders ZONDER kosten! Kortom…kijk gerust verder dan je neus lang is, en doe er je voordeel mee!

Waar je met aandelen gebonden bent aan de openingstijden van de beurs is cryptovaluta 24 per dag, 365 dagen per jaar verhandelbaar. Ook midden in de nacht kunt u de actuele koers raadplegen en cryptovaluta kopen en verkopen.

De daggrafiek van Ethereum (Ether) (ETH)

Ook voor Ether geldt een dalende trend, en evenzo de grote koersschommelingen zowel naar boven alsook naar beneden. De analyse met steun- en weerstandslijnen geeft houvast terwijl de toevoeging van de indicatoren de aan- en verkoopmomenten aangeven.

De RSI laat een flink hogere bodem zien wat duidt op herstel. In de grafiek zelf is dit NIET zichtbaar. Het MACD laat eenzelfde beweging zien. Voor beide indicatoren geldt dat ze nog in NEGATIEF gebied staan. In de grafiek is zowel een stijgend trendkanaal zichtbaar maar ook, binnen datzelfde trendkanaal een dalend trendkanaal! Bodemvorming is het meest positieve scenario.

Ook ETH staat hier genoteerd in USD.

De WEEKGRAFIEK van ETH

Duidelijk zichtbaar maar minder fraai dan bij BTC, ook hier de NEGATIEVE divergentie wat een grote voorspellende waarde in zich heeft. Verder wijs ik u op het meest interessante gedeelte van de grafiek, namelijk de periode 2019 t/m 2021. Hier lijkt ogenschijnlijk niets aan de hand maar een van de vele (beurs)wijsheden is…hoe breder de basis, hoe hoger de koers!

Een berekening over hoe hoog de koers kan komen naar aanleiding van een dergelijk fenomeen gaat buiten het doel van dit betoog en wordt derhalve niet uitgediept.

Naast dit uitstapje in de steeds groter wordende wereld van Cryptovaluta terug waar het allemaal om draait, namelijk het aandeel PORSCHE.

Het gaat er steeds meer op lijken dat de Volkswagengroep het onderdeel PORSCHE als zelfstandig onderdeel op de beurs wil brengen. Dit verhoogt het kapitaal dus er komt meer geldt vrij voor productie, nieuwe modellen, nieuwe ontwikkelingen maar vooral…het is kassa voor de eigenaren!

Schattingen lopen uiteen van 30 tot zelfs 100 miljard! Duizelingwekkende cijfers.

De daggrafiek

De RSI laat de laatste dagen enorme beweeglijkheid zien, dat zie we ook terug in de koers met een verschil van bijna 25% tussen de laagste en hoogste notering binnen dezelfde week! Alle MA’s zijn inmiddels onder de koers geraakt wat een stijgende trend impliceert of tenminste een trendomkeer. Indien ook de lange termijngemiddelden (de rode lijnen) een stijging laten zien spreekt men van een opgaande of stijgende trend wat betekent dat de kans op een daling het kleinst is. Ook het MACD wijst in deze richting.

De weekgrafiek lijkt positiever gestemd. De RSI staat boven de neutrale 50-lijn in positief gebied. Terwijl ook de koers is opgeveerd vanaf de lange steunlijn (B). Ondanks het Oekraïne conflict lijkt de koers toch de positieve weg te kiezen. Het MACD onderin maakt zich op voor een nieuwe stijging vanaf de neutrale 0-lijn. Kortom, de lente komt eraan!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen?

