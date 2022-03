De Taycan deed bij zijn introductie nogal wat stof opwaaien in het Porsche landschap, en niet iedereen (inclusief mijn persoon) was er van overtuigd dat de Taycan een succes zou worden. Inmiddels is het tegendeel wel gebleken. De Taycan is niet alleen in Nederland maar wereldwijd een groot verkoopsucces. Wie had dat gedacht van Porsches “eerste” elektrische auto

En nu is er dan eindelijk de langverwachte iconische GTS uitvoering van de Taycan. Wij kozen de Taycan Sport Turismo GTS om aan de tand te voelen.

De GTS uitvoeringen van Porsche,

Iedereen kent wel een van de Porsche GTS uitvoeringen of heeft er tenminste wel iets over gehoord. De afkorting GTS heeft een rijke historie bij Porsche. Maar waar staan de letters GTS nu voor? GTS staat voor ‘Gran Turismo Sport’. In 1963 prijkt voor het eerst het embleem GTS op de Legendarische Porsche 904. De iconische 904 Carrera is dus de eerste Porsche met het embleem GTS. Op Vierenzestig verscheen eerder al een artikel over de legendarische 904 Carrera GTS waarin Michael Lodder het een en andere vertelt over de Porsche 904 en de oorsprongsgeschiedenis van het GTS logo.

Wat is er anders bij de GTS uitvoeringen?

Typisch GTS – klassieke details.

Het GTS rood is de opvallende tint Carmine Red die meestal de identiteit van een GTS verraad. Het is een bewuste keuze van het ontwerpteam van Zuffenhausen om direct de GTS-badge te onderscheiden van anderen. Het is synoniem geworden met de modellen en is te vinden op de toerenteller, stiksels op de sportstoelen die worden bekroond met het iconische GTS-logo of genesteld achter de satijnzwarte Spyder-wielen op elke remklauw. Het is een klein rood cadeau voor de onderzoekende ogen van elke autoliefhebber.

De klassieke GTS details op een rijtje

Uniek front

Verlaagd sportonderstel

Interieur bekleed met zwart alcantara

Sportuitlaat met dubbele zwarte eindstukken

Emblemen, grille en wielen met matzwarte elementen

Meer vermogen en hoger koppel dan andere motorvarianten

Rode remklauwen

Carmine rood

En daar gaat het al meteen mis bij de Taycan GTS ; sportuitlaat met zwarte dubbelen eindstukken. Natuurlijk heeft de elektrische Taycan geen sportuitlaat. Maar dit detail is bij de elektrische Taycan GTS vervangen door een speciaal voor de GTS aangepast Porsche Electric Sport Sound. En ik denk als je zo zou willen zien, optisch door de zwarte diffuser.

Interieur

Het interieur is om van te watertanden. Het alcantara, de rode stiksels, de GTS logo’s, rode gordels zijn een zeer geslaagde combinatie en geweldig mooi en stijlvol.

Waarom de Porsche Taycan Sport Turismo GTS?

Waarom koos ik voor de vierwielaangedreven 517 pk sterke (598 pk in overboost) Taycan GTS Sport Turismo en niet voor de Taycan GTS? Het antwoord is heel eenvoudig. Ik was best nieuwsgierig hoe sportief maar vooral hoe praktisch de Taycan GTS Turismo (stationwagenvariant) uitvoering nu werkelijk is. Is de elektrische Porsche Taycan Sport Turismo GTS alleen vreselijk snel, of is ze ook een sportieve ruime praktische auto? En misschien zelfs wel een bruikbare gezinsauto? En is de Taycan Sport Turismo een ook goede optie als je zakelijk net “iets” meer wil/moet meenemen dan alleen maar een laptop. Vierenzestig heeft het voor je bekeken en het ook daadwerkelijk uitgeprobeerd.

Praktisch in dagelijks gebruik of juist niet?

Met de huidige coronasituatie mag en kan er weer voorzichtig wat gevierd worden. Dus plaatsten wij een aardige royale bestelling wijn en bubbels bij Hotel Restaurant Lowietje Lisse. Een bestelling die je normaal gesproken niet snel in een normale auto mee krijgt. Maar zou ik deze bestelling dan wel mee krijgen in een Taycan Sport Turismo. Want hoeveel dozen/flessen passen er uiteindelijk in deze GTS Taycan Turismo, is ze wel een serieuze optie en praktisch genoeg om de zo’n bestelling op te halen en te vervoeren? “Werkpaard” of toch meer een “renpaard”!?

Ze is beide! Er past echt veel in de Turismo GTS . Echt heel veel. Met de achterstoelen omgeklapt verandert de kofferruimte achter van 530 liter in een ruimtewonder van 1.296 liter. Waarin zo’n dertig dozen wijn in de verschillende formaten met gemak pasten. We hadden zelf achteraf gezien de hoedenplank gewoon kunnen laten zitten.

De 517 pk sterke Taycan GTS had geen enkele moeite met het gewicht van deze lading. Het extra gewicht was amper of niet bemerkbaar.

De koffer test!

Maar wat nu als jij nu samen met je partner vriend(en)/vriendin(en) er tussenuit wil en er bijvoorbeeld koffers mee moeten worden genomen? Waarschijnlijk denken vele van jullie net als ik, ojeeee! Want koffers zijn ondingen om mee te nemen in de meeste auto’s, en het is vaak er in en uit, en passen en meten. Met vaak het resultaat dat er toch een koffer niet past.

Er pasten vier koffers met gemak in de 530 liter grote kofferruimte. Waarbij er zeker nog genoeg ruimte over was voor wat kleinere tasjes en een beautycase. Of dat paar extra schoenen….

Maar wat als er meer en grotere koffers mee moeten! Is er dan ook genoeg ruimte? Of wordt het passen en meten en blijft die ene beruchte koffer toch staan?

Met een paar simpele handgrepen zijn de achterzittingen omgeklapt en verandert de kofferbak van 530 liter naar 1.296 liter.

Echt alle koffers gingen met het grootste gemak in de Turismo GTS. En tot mijn verbazing kon ook nu de hoedenplank gewoon blijven zitten met dit aantal koffers. Sterker nog, er was zelfs nog plek over voor eventueel nog een paar tassen/koffers of voor ski’s. De wintersportliefhebbers hebben het skiluikje waarschijnlijk al lang gezien in het midden tussen de achterzittingen. Dus ook de langere voorwerpen kunnen zonder veel problemen worden vervoerd in de Turismo. Dus ski’s met stokken, hengels, ze passen zonder moeite in deze Taycan Sport Turismo GTS. Ook een golfuitrusting is geen probleem. En achterop is de mogelijkheid om de Porsche afsluitbare, opklapbare fietsendrager (speciaal voor de Taycan Turismo en geschikt voor twee fietsen of e-bikes) te monteren (alleen mogelijk met de optie “voorbereiding fietsendrager”). Dus zelfs de fietsen zouden mee kunnen. Je mag gerust zeggen dat de Sport Tursimo GTS ook de perfecte auto voor een actieve levensstijl is.

Kofferbak voor, frunk

Deze is relatief klein en is meer voor kleinere voorwerpen. Daarbij is het de ideale plaats voor de laadkabel en EHBO-kit.

Hoe rijdt de Taycan Sport Turismo GTS?

De adaptieve luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM) is door Porsche specifiek aangepast voor de GTS, wat het gedrag in bochten ten goede doet komen. Nu vind ik dat de Taycan al zo geweldig stuurt en heb ik de verschillen van de aangepaste “GTS” PASM niet echt gemerkt. Maar ik heb ook niet een direct vergelijk kunnen doen met de standaard PASM. Daar lag ook niet de focus bij deze test. Wat ik wel kan zeggen is dat het sturen, de wegligging in de bochten extreem goed is. Je voelt wel soms in sommige situaties dat de Taycan Turismo wel ietwat “zwaarder” aanvoelt, maar ze voelt qua wegligging en sturen vergelijkbaar aan met een GT3. En voor alle GT3 eigenaren heel hard beginnen te roepen; dat kan niet… ik zeg ook niet exact zoals de GT3 of dat het een GT3 is, maar ze is zeker vergelijkbaar en heeft zeker veel raakvlakken. Ik kreeg tijdens het rijden, en vooral op de bochtige binnendoor wegen de grijns bijna niet meer van mijn gezicht. En ik kan oprecht zeggen dat ik gewoon echt blij word als ik in een Taycan Sport Turismo GTS rijd. Het rijplezier zal waarschijnlijk nog meer versterkt worden met de optionele achterasbesturing. Maar helaas was dit niet een optie die was bij de bestelling was aangevinkt bij deze GTS. De achterasbesturing zal zeer waarschijnlijke het Taycan GTS karakter nog meer onderstrepen en net een tikkie sportiever maken. Ik hoop dat bij het volgende GTS model die we mogen gaan rijden, deze optie wel is aangevinkt.

Het aangepaste Porsche Electric Sport Sound, dat volgens Porsche AG “het sportieve karakter van de nieuwe Taycan GTS-modellen onderstreept” moet je van houden. Persoonlijk ben ik geen fan van deze sounds.

En natuurlijk heb ik de GTS ook even op de Deutsche Autobahn getest. De topsnelheid is begrensd tot 250 km/u. Waar ik dan bij denk waarom? Het is een GTS.

Luc, die voor Vierenzestig de column over het aandeel Porsche schrijft, was nog nooit in een moderne Porsche mee gereden en kende de Taycan alleen van foto’s en video. Dus heb ik Luc opgehaald voor een rondje Duitsland en een stukje Autobahn. Hoe Luc de Taycan GTS ervoer en wat hij van de Taycan vindt kan ik beter Luc citeren…. “WOOOOOAAAWWWWWWW”. Van nul naar honderd in 3,7 sec is ook serieus snel en je wordt door de acceleratie echt in de stoel gedrukt. En de begrensde 250 km/u is ook best snel. Het is niet een snelheid die de meesten van ons dagelijks zullen rijden. Of überhaupt zullen rijden.

En natuurlijk lijkt het als bijrijder wel of elke bocht sneller wordt genomen. Het optrekken nog sneller gaat. En de topsnelheid veel hoger ligt , zeker als het akoestisch ondersteund wordt met speciaal voor de GTS aangepaste Porsche Electric Sport Sound. Dan worden deze ervaringen alleen maar intenser. Voor Luc was het zeker een onvergetelijke ervaring.

Het bereik

De reikwijdte is sterk afhankelijk van de rijstijl en in welke modus er wordt gereden. En natuurlijk wat staat er allemaal aan, staan bijvoorbeeld de stuurverwarming, stoelverwarming en airco aan en staat de de rijmodus ingesteld op sportplus waarbij ook nog eens sportief en hard wordt gereden; dan zal het volgens WLTP bereik van 484 kilometer ook nooit gehaald worden. Dat zelfde geldt trouwens ook bij mijn eigen 911 als ik alles heb aanstaan en hard en/of sportief rij.

Volgens WLTP zou het maximale bereik 484 kilometer (performance-accu Plus) zijn. Maar kijken we op de Porsche bereik indicator, dan wordt het wel snel duidelijker waarom ik niet in de buurt kwam van de het maximale aantal van 484 kilometer. Met de bereik indicator kan je precies aangeven waar je het meeste rijdt, bijvoorbeeld snelweg of provinciale weg of dat je meestal alleen in de stad onderweg bent. Dat maakt in verbruik een hoop uit. Maar ook de buitentemperatuur speelt een rol en die wordt ook in de berekening meegenomen. Eerlijkheidshalve moet ook wel gezegd worden dat de Taycan ook de gereden rijstijl mee neemt in de berekening van het bereik. Dus de hoeveelheid kilometers die er gereden kunnen worden na het laden tot het volgende laadmoment, daarin zie je een zware voet terug.

De 22 kW On-Board AC-Charger

De 22 kW On-Board AC-Charger is een echte verbetering ten opzichte van de 11KW Charger voor het aan huis laden. Met deze voorziening laadt de batterij in ongeveer de helft van de tijd op die voorheen standaard nodig was. Zeker een optie die ik zou aanvinken. Net als de volgende optie…

Warmtepomp

Een slimme innovatie is het gebruik van een warmtepomp. De warmtepomp gebruikt de restwarmte van de aandrijflijn om het voertuiginterieur efficiënt op te warmen. Bij buitentemperaturen onder de 20° Celsius en geactiveerde airconditioning helpt de warmtepomp energie te besparen en heeft het een positief effect op het bereik.

HUD

Een van de opties op de Taycan Sport Turismo GTS waar ik erg enthousiast van ben geworden is de Head-Up Display (HUD). De projectie verschijnt optisch gezien 3 meter voor de bestuurder. Zo is de bestuurder minder afgeleid en kan deze beter op de weg letten. De bestuurder kan kiezen tussen drie weergaven: navigatie, vermogensmeter en door de gebruiker gedefinieerd. HUD is onderverdeeld in een hoofdschermgedeelte, statusgedeelte en een gedeelte met tijdelijke informatie. Alles is zo in een oogopslag duidelijk zichtbaar, zoals bijvoorbeeld informatie van het Porsche InnoDrive dat aansluit op adaptieve cruise control, navigatie, snelheid, oproepen, vermogensmeter, en de gekozen rijmodus. En alle belangrijke waarschuwingen verschijnen ook automatisch in beeld. Ik merkte al snel op dat ik tijdens het rijden veel minder “omlaag” keek naar het instrumentenpaneel. Dus bij deze optie komt zeker ook een vinkje.

Conclusie

Mijn conclusie is dat de Taycan Sport Turismo GTS een geweldig mooie, stijlvolle en gestroomlijnde Porsche is met de sportieve karaktereigenschappen van een GTS. Maar gelijktijdig heeft de Sport Turismo veel meer praktische mogelijkheden dan je zo zou verwachten, zeker voor een snelle GTS uitvoering. Voor een gezin met een of twee kinderen zal de Taycan Sport Turismo GTS een goede keuze kunnen zijn. Want op de achterzitplaatsen hebben (ook de wat grotere) kinderen makkelijk plek en genoeg hoofdruimte. Als je deze uitvoering van de Taycan zakelijk zou gaan rijden heb je het beste van twee werelden. Een zeer comfortabele, stijlvolle, sportieve en praktische elektrische auto waarmee je echt overal gezien mag worden. En door de elektrische aandrijving ook mee gezien mag worden. Denk aan de steeds strenger wordende milieu eisen en de toename van milieu zones in steden. Tijdens het rijden komt er bij de Taycan geen stikstof en CO2 uitstoot vrij en ook veel minder fijnstoffen.

Ik zou op deze Sport Turismo GTS geen label renpaard of werkpaard op willen plakken. Eerder het label “geweldig mooie en sportieve allround-volbloed”. Elke beschrijven om de rijcapaciteiten van de Taycan Sport Turismo GTS te beschrijven haalt het niet bij de praktijkervaring. Je moet echt de Taycan GTS zelf ervaren. Ze is werkelijk een categorie op zichzelf.

Wat kost de Taycan Sport Turismo

De Basics prijs is € 135.608,00

Standaard o.a. uitrusting met:

Adaptieve luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM)

20 inch Taycan Turbo S Aero Design wiel in zijdeglans zwart gespoten

Getinte Led-matrix koplampen incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

Lichtstrip met ‘PORSCHE’ logo zwart

Accentenpakket zwart

GTS-logo op hoofdsteunen voor en achter

Hemelbekleding Race-Tex

GT-sportstuurwiel Race-Tex incl. stuurwielverwarming

Adaptieve sportstoelen (18-voudig elektrisch verstelbaar)

Interieurpakket geborsteld aluminium zwart

Sound Package Plus

Cilinderinhoud: 0,0Ltr – Vermogen: 380kW (517PK)

Taycan GTS Sport Turismo uitvoering met extra opties komt op €180.604,00

De extra’s opties