Porsche Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo Platinum Edition

Zo, dat is een hele mond vol mensen. Gelukkig staat dat niet allemaal achterop de auto hoor. Panamera 4 volstaat. Trouwens, waarmee het ook vol zit: accessoires. Kom ik later op.

In Leusden stond deze Panamera voor mij klaar. Wat een chique verschijning zeg, Aventuringroen heet de kleur. Samen met de platina zijdeglans gespoten 21 inch velgen ziet deze Panamera er eerder deftig dan sportief uit. En dat staat haar goed!

Vorig jaar reed ik de Panamera 4 S E Hybrid en vergeleek ik deze met haar voorganger. Over het rijden kan ik dan ook weinig meer toevoegen. Natuurlijk vertel ik er wel iets over. Ik was halverwege de ochtend in Leusden en mijn maag vond dat er wel iets in mocht. Nou rijd ik regelmatig door Duitsland en een van mijn zwaktes langs de Autobahn is Bockwurst mit einem Brötchen und Senf. Iedere rit (en dat zijn er best veel) moet ik dat minimaal een keer nuttigen. Inmiddels is dat al zes weken geleden dus stuurde ik de neus van de Panamera richting Oberhausen. De A3 tussen pakweg Arnhem en Oberhausen staat onder liefhebbers ook wel bekend als “Oberhausen straight”. Een mooi stuk weg met alleen in het begin een snelheidslimitiet. Als het niet regent tenminste. Uitstekend stukje Autobahn om de 462 pk sterke Panamera 4 de sporen te geven dus.

Vandaag was het droog dus kon ik met hoge snelheid naar mijn broodje toe bij Raststätte Hünxe.

Rastplatz, oftewel Bockwurst. Ziet er raar uit op de foto zie ik nu, maar was wel erg lekker. (Eigen foto’s)

Ondanks de naam “Oberhausen straight” zitten er gelukkig wel een paar bochten in, van die heerlijke lange doordraaiers. In die bochten komt de sportieve aard van deze chique Panamera naar buiten. Ze geeft geen krimp, stuurt enorm strak en blijft op koers. Geen een moment denk je “owww dit gaat te hard”, ook niet als het écht heel hard gaat. Wat een sportwagen. Overigens reed ik in de stand “Sport”.

Terug in Nederland kies ik de stand “Hybrid” en dan ontpopt de Panamera zich als een heerlijke limousine, die in de stad geruisloos rijdt op de elektromotor. Twee auto’s in een.

De lengte valt nog meer op

De Panamera en Panamera Sport Turismo hebben allebei een lengte van 5.049 mm. Door de vloeiende lijn van deze laatste valt de lengte van de auto op. “Wat een lange auto is dit zeg” kreeg ik thuis te horen. Er heeft 1,5 jaar lang een Panamera 4E-Hybrid op diezelfde oprit gestaan en daar heb ik dat nooit over gehoord.

Platinum Edition

Het speciale aan deze Panamera is de toevoeging “Platinum Edition”. Dit is een zeer luxueuze en elegante uitvoering van de Panamera. Diverse delen zijn in platina zijdeglans uitgevoerd. Nog mooier is dat Porsche veel opties die door Panamerakopers werden gekozen, bij de “Platinum Edition” aan de standaarduitvoering heeft toegevoegd; adaptieve luchtvering inclusief PASM, LED-matrix koplampen inclusief PDLS Plus, Panoramadak, Stuurbekrachtiging Plus en nog veel meer lekkers. In dit eerder artikel vind je hierover meer Omdat het rijgedrag net zo goed is als bij de eerder gereden Panamera en we dus niets kunnen toevoegen, heb ik fotograaf Frans Blok gevraagd om de mooie details vast te leggen.

Sport Turismo

De Sport Turismo biedt meer bagageruimte dan de standaard Panamera uitvoeringen. Ik had dat graag willen laten zien door te kijken hoeveel dozen wijn we er in kunnen vervoeren. Helaas had collega Alain Feld net een paar dagen eerder de Porsche Taycan Sport Turismo GTS volgeladen met dozen wijn, dus was ons budget voor 2022 gelijk op.

Opties

Ondanks de toch al uitgebreide standaarduitvoering van de Platinum Edition is deze auto met nog veel meer uitgerust. Een enorme lijst van opties, ik noem er een aantal want het is echt veel: Led-Matrix koplampen zwart incl. PDLS Plus, Sportuitlaatsysteem, Head-Up Display, Park Assistant voor en achter incl. camera en Surround view, achterasbesturing, Burmester 3d High-End Surround system, om maar wat te noemen. De basisprijs van € 133.343,00 is hierdoor opgeschroefd tot € 172.313,00.

Conclusie

Het is persoonlijk, deze conclusie, ik weet het. Laat ik het zo zeggen, ik heb de sleutels na drie geweldige dagen met tegenzin weer ingeleverd. De Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo is een heerlijke comfortabele reiswagen, maar ook een snelle sportwagen als je het wilt. Gaat de term Jekill and Hyde iets te ver? Misschien, maar het komt in de buurt.

Fotografie: Frans Blok, 3Develop