De 8e editie van de International Porsche Collectors Day

Porsche Model Club Europe & Porsche Classic Centre Gelderland presenteren met trots de 8e editie van de International Collectors Day 2022.

Zondag 20 maart is het dan eindelijk weer zover. Na twee jaar afwezigheid kan de International Porsche Collectors Day worden gehouden. Deze grootste internationale indoor Porsche modelauto-en verzamelaarsbeurs ter wereld wordt georganiseerd door Porsche Centrum Gelderland in samenwerking met de Porsche Model Club Europe. En het is inmiddels de 8e editie!

Iedere Porsche liefhebber kan hier zijn of haar hart ophalen tussen alle Porsche memorabilia zoals boeken, brochures, posters, onderdelen, kunst, gadgets en uiteraard ook modelauto’s. Porsche Classic Center Gelderland is deze zondag van 09.00 tot 15.00 uur open voor Porsche fans en verzamelaars. Er is een groot aanbod van liefhebbers en verzamelaars met hun unieke spullen vanuit heel Europa.

Aanmelden

U kunt zich eenvoudig aanmelden via de Porsche24 app, toegang is gratis.

Heb je de Porsche24 app nog niet? Dan raden we aan om de app voor iOS en Android te downloaden via deze link. De Porsche24-app is exclusief voor Porsche-rijders, u verdient punten door deel te nemen aan evenementen en door kilometers te valideren. Het totaal aan punten bepaalt in welk level je zit en op welke rewards je recht hebt.

Heeft u geen toegang tot de Porsche24 app? Schrijf je dan in via deze link.

Waar?

De Porsche Collectors Day 2022 vindt plaats op zondag 20 maart 2022 (9:00 – 15:00 uur) in het Porsche Classic Centre van Porsche Centrum Gelderland (locatie tussen Arnhem en ‘s-Hertogenbosch, snelweg A50).

Porsche Centrum Gelderland

Ressenerbroek 2

6666 MR Heteren

T +31 (0)26 356 0 911

E info@porschecentrumgelderland.nl

Route

Zelf uw Route bepalen

Diverse routebeschrijvingen

U komt via de A1 (Amersfoort/Amsterdam)

Vanaf de A1 neemt u afslag 15-Barneveld en voeg in op de A30 richting Barneveld/Ede/Arnhem. Volg de 2 linkerrijstroken bij het knooppunt Maanderbroek om de borden A12 richting Ede-Zuid/Arnhem/Oberhausen te volgen. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Grijsoord om de borden A50 richting Nijmegen/Eindhoven te volgen. Weg vervolgen naar de A50. Neem afslag 18-Heteren richting Heteren/Driel.

Sla linksaf naar de Cora Baltussenallee/de N837. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Polderstraat. Sla linksaf naar de Muskushouwsestraat. Sla linksaf naar de Ressenerbroek. U vindt Porsche Centrum Gelderland aan uw linkerzijde.



U komt via de A12 (Nieuwegein/Den Haag)

Vanaf de A12 volgt u de rechterrijstrook bij het knooppunt Grijsoord om de borden A50 richting Nijmegen/Eindhoven te volgen. Weg vervolgen naar de A50. Neem afslag 18-Heteren richting Heteren/Driel.

Sla linksaf naar de Cora Baltussenallee/de N837. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Polderstraat. Sla linksaf naar de Muskushouwsestraat. Sla linksaf naar de Ressenerbroek. U vindt Porsche Centrum Gelderland aan uw linkerzijde.



U komt via de A15 (Tiel/Rotterdam)

Neem de afslag op de A50 richting Apeldoorn. Neem afslag 18 richting Heteren/Driel.

Sla linksaf naar de Cora Baltussenallee/de N837. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Polderstraat. Sla linksaf naar de Muskushouwsestraat. Sla linksaf naar de Ressenerbroek. U vindt Porsche Centrum Gelderland aan uw linkerzijde.



U komt via de A28/A50 (Apeldoorn/Zwolle)

Vanaf de A28 volgt u de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Hattemerbroek om de borden A50 richting Arnhem/Apeldoorn te volgen. Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Grijsoord om de borden A50 richting Rotterdam/Eindhoven/Nijmegen te volgen. Weg vervolgen naar de A50. Neem afslag 18-Heteren richting Heteren/Driel.

Sla linksaf naar de Cora Baltussenallee/de N837. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Polderstraat. Sla linksaf naar de Muskushouwsestraat. Sla linksaf naar de Ressenerbroek. U vindt Porsche Centrum Gelderland aan uw linkerzijde.



U komt via de A59/A50 (Den Bosch/Eindhoven)

Vanaf de A59 voegt u in op de A50. Neem afslag 18 richting Heteren/Driel.

Sla linksaf naar de Cora Baltussenallee/de N837. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Polderstraat. Sla linksaf naar de Muskushouwsestraat. Sla linksaf naar de Ressenerbroek. U vindt Porsche Centrum Gelderland aan uw linkerzijde.



U komt via de A73 (Nijmegen/Venlo)

Vanaf de A73 volgt u de 2 linkerrijstroken bij het knooppunt Neerbosch om de borden E31/A73 richting Rotterdam/Arnhem te volgen. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Ewijk om de borden A50/E31 richting Rotterdam/Arnhem te volgen. Neem afslag 18 richting Heteren/Driel.

Sla linksaf naar de Cora Baltussenallee/de N837. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Polderstraat. Sla linksaf naar de Muskushouwsestraat. Sla linksaf naar de Ressenerbroek. U vindt Porsche Centrum Gelderland aan uw linkerzijde.