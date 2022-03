Kay van Berlo start seizoen met 100% score op Sebring

Kay van Berlo had zich geen betere start kunnen wensen van zijn tweede seizoen in de Porsche Carrera Cup North America presented by The Cayman Islands. Op het circuit van Sebring was hij de snelste in de beide trainingen, behaalde hij in de kwalificatie met de beste rondetijd en de beste op-één-na snelste rondetijd de pole-position voor beide wedstrijden en schreef ook met overmacht de twee races op zijn naam. Een 100-procent score derhalve voor de Brabantse rijder, die opnieuw uitkomt voor het team Kelly-Moss Road and Race. Daarmee onderstreepte hij zijn rol als hooglopend favoriet voor de titel.

Vanwege het volgepakte programma in Sebring, waar dit weekeinde zowel de 1000-mijlsrace van het FIA WEC als de traditionele 12-uursrace van het IMSA-kampioenschap worden verreden, stonden de beide races van de Porsche Carrera Cup North America, ditmaal ingekort van 45 naar 40 minuten, al voor de donderdag op het programma. Onder zomerse omstandigheden met temperaturen die opliepen tot boven de 30 graden (Celcius, voor de goede orde), was Van Berlo oppermachtig. Hij kreeg wel wat concurrentie van zijn teamgenoot en de Canadees Parker Thompson, die uitkomt voor JDX Racing, maar uiteindelijk reed Van Berlo in beide races, opmerkelijk genoeg zonder neutralisatie, afgetekend naar de overwinning.

“Een superstart van het nieuw Carrera Cup-seizoen”, liet Van Berlo weten. “Het ging tijdens de tests en de trainingen al lekker, al weet je nooit helemaal precies waar je staat, zeker met betrekking tot de ‘long runs’. Dat is altijd even afwachten. Het gevoel met de auto was goed, we hebben eigenlijk de hele week ook maar weinig aan de auto veranderd, alleen maar wat ‘fine-tuning’. In de eerste race ging het direct goed, ik kon al snel een klein gaatje slaan en vervolgens de voorsprong uitbouwen. In race 2 hadden we hetzelfde plan, maar nu had ik wat meer druk van mijn teamgenoot Dickinson. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk de banden te sparen, wat goed gelukt is. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een weekeinde heb gehad waarin ik in alle sessies de snelste was. Lekker veel punten gescoord, een goed gevoel met de auto en iedereen in het team en de sponsors zijn tevreden! Dit gaan we doorzetten!”

Van Berlo heeft een dubbel programma in Sebring, want hij rijdt ook de 12-uurs-IMSA-race met de LMP3 van Riley Motorsport. “Hopelijk kunnen we de lijn die we tot nu toe hadden doortrekken”, lacht hij. De volgende races van de Porsche Carrera Cup North America worden van 8 tot en met 10 april verreden op het stratencircuit van Long Beach.

Foto’s: Porsche Motorsport North America/Wes Duenkel