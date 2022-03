Porsche 911 Classic Club Coupe

Porsche heeft afgelopen maandag een nieuwe Porsche onthuld waarvan er helaas maar één van is en alsof dat nog niet jammer genoeg is, zullen we hem helaas niet op de Europese wegen gaan zien.

Porsche Sonderwunsch Programm (speciale aanvraag) heeft voor “Porsche Club of America” de 911 Carrera (type 996) opnieuw aangepakt.

Als basis voor de transformatie heeft Porsche Classic in 2020 een gebruikte 996 Carrera uit 1998 gepakt. In totaal hebben ze er twee en een half jaar over gedaan om de auto om te bouwen tot wat het nu is geworden.

De speciale kenmerken van de auto zijn onder meer de lak in Sport Grey Metallic, het dak met de dubbele koepels, Fuchs velgen en de vaste achterspoiler in de ducktail stijl van de 911 Carrera RS 2.7 uit 1972. Veel van de exterieur- en interieurdetails zijn aangepast met PCA’s kenmerkende Club Blue kleur. De middendelen van de sportstoelen zijn, net als de deurpanelen, gemaakt van ingewikkeld geweven leer in een Pepita (hanenvoet) patroon. Technisch, en tot op zekere hoogte zichtbaar visueel, is de Porsche ook omgebouwd tot een 911 GT3 van de tweede generatie, inclusief 3,6-liter motor van dat model die 280kW/381 pk levert. Ook het onderstel en de remmen komen uit de GT3 van die generatie.

Het idee voor deze unieke fabrieksauto ontstond tijdens een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de Porsche Club of America en Alexander Fabig, nu “Head of Individualisation and Classic” bij Porsche, en ontwerper Grant Larson van Style Porsche. Om het geheim te houden, stond het voertuig intern bekend als ‘Project Grey’, een bijnaam die doet denken aan ‘Project Gold’, de 911 Turbo (type 993) met luchtgekoelde motor die Porsche Classic in 2018 bouwde uit originele onderdelen. De belangrijkste inspiratiebron voor de 911 Classic Club Coupe was echte de 911 Sport Classic (type 997) die in 2009 werd gepresenteerd. Met Sport Classic Grey lakwerk, een dubbel koepeldak, ducktail en exclusieve interieurdetails kreeg deze gelimiteerde serie al snel een cultstatus en is al lang een gewild verzamelobject.

“De Type 996 wordt onterecht overschaduwd door de andere 911-reeksen. Daarom hebben we de 996 met plezier gekozen als basis om te demonstreren wat we allemaal kunnen met Porsche Classic en het onlangs uitgebreide Sonderwunsch-programma van Porsche AG”, zegt Alexander Fabig. “In 2009 had de 911 Sport Classic, een gelimiteerde serie van 250, al wereldwijd belangstelling gewekt. Dit speciale model werd echter niet verkocht in de VS. Met deze eenmalige actie zijn we er nu in geslaagd om een vergelijkbaar opwindend Porscheconcept ook naar de VS te brengen.”

“We wilden samenwerken om iets unieks te creëren dat enthousiasme zou opwekken”, voegt Tom Gorsuch, voorzitter van de Porsche Club of America (PCA), toe. “Het feit dat de voltooide Porsche 911 Classic Club Coupe er zo strak en natuurlijk uitziet, is wat echt ongelooflijk is aan dit uitdagende project.”

De Porsche 911 Classic Club Coupe is gespoten in Sport Grey Metallic, geïnspireerd op de Sport Classic Grey van de 911 Sport Classic (Type 997). Dubbele strepen over de motorkap, het dak en de achterspoiler zorgen voor een bijzonder dynamische look. Deze zijn zorgvuldig geschilderd in licht Sport Grey, terwijl het bij de 997 een folieafwerking was die donkerder was dan de carrosseriekleur. Twee fijne lijnen in Club Blue markeren de omtrek van de strepen. De zijbekleding in de vorm van een hockeystick is geschilderd in licht Sport Grey en draagt de woorden “Classic Club Coupe” en een lijn in de kleur Club Blue.

Het dak met dubbele koepel is ook een detail met een autosport-connectie. Lange coureurs puilden vroeger de daken uit om voldoende hoofdruimte te creëren voor het dragen van een helm – het moderne dakontwerp verwijst hiernaar. Het Style Porsche designconcept 911 Panamericana uit 1989, de Carrera GT en de 911 Sport Classic hadden ook zo’n dak. Tegenwoordig is het dak met dubbele koepel een klassiek designkenmerk van veel gelimiteerde series van Porsche Exclusive Manufaktur en de 911 GT-modellen. De vaste achterspoiler van glasvezelversterkte kunststof neemt de vorm aan van de legendarische “ducktail” van de 911 RS 2.7 uit 1972. Daarin is het derde remlicht ingebouwd. De modelaanduiding “Classic Club Coupe” verschijnt in het midden tussen de achterlichten.

De unieke Porsche staat op 18-inch gesmede wielen, waarvan de klaverbladvorm onmiddellijk identificeert als legendarische Fuchs-velgen. De spaken zijn gespoten in hoogglans zwart. Uniek is dat de velgbodem een Porsche-logo en een dunne lijn in Club Blue heeft. De wieldoppen zijn versierd met een gekleurd Porsche embleem. De remklauwen zijn zwart gespoten en hebben ook een Porsche-logo in Club Blue. Het spiegelbevestigingsstuk is gelakt in hoogglans zwart. Beide vleugels hebben ingelegde “Classic Series”-badges.

Het interieur is sportief en geraffineerd en vooral zeer individueel. Dit wordt duidelijk zodra je de deuren opent en het logo “Classic Club Coupe” op de roestvrijstalen dorpellijsten ziet. Zwart leer domineert het interieur in combinatie met leigrijs, gedeeltelijk geperforeerd alcantara op de hemel en stijlen. Dat de auto absoluut eenmalig is, wordt onderstreept door de eerder genoemde ‘911 Classic Club Coupe No. 001/001’-badge op het dashboard.

De middenpanelen van de sportstoelen zijn, net als de deurpanelen, voorzien van een Pepita patroon, geweven van zwart en leigrijs leer. Porsche gebruikte voor het eerst ingewikkeld geweven leer in de 911 Sport Classic (Type 997). Nieuw hier is dat de Pepita-look is geweven in een twill, waardoor de stof diagonaal loopt. Club Blue decoratieve stiksels verzachten de klassieke uitstraling van de stoelen. In de hoofdsteunen is in deze contrasterende kleur ‘911 Classic Club Coupe’ geborduurd.

Het standaard driespaaks stuurwiel dat in de 996 werd gemonteerd, is op dezelfde manier geüpgraded, met Club Blue-draad en leer dat is gebruikt voor de decoratieve stiksels op de rand en de 12-uur-markering. De ronde instrumenten zijn op dezelfde manier aangepast als de 911 Sport Classic. De toerenteller heeft bijvoorbeeld twee grijze strepen met lijnen aan de zijkanten in Club Blue en het logo ‘911 Classic Club Coupe’. Het Porsche Classic Communication Management Plus (Sirius XM-ready) infotainmentsysteem met Apple CarPlay en Google Android Auto is ook aan boord. Op speciaal verzoek werd het startscherm op het 7-inch display gewijzigd om de voertuigaanduiding “Classic Club Coupe” weer te geven.

Geselecteerde accessoires uit het Porsche Classic-productassortiment zijn aangepast aan het gebruikte materiaal of de gebruikte ambachtelijke methoden, waardoor ze uniek zijn om te passen bij de speciale status van “Project Grey”. Denk hierbij aan de op maat gemaakte autohoes, de autosleutel in de autokleur met leren tas en de gereedschapstas van geweven leer in Pepita patroon. Er wordt ook een reistas meegeleverd.

Hoe een gebruikte auto een tweede leven kreeg

Het basisvoertuig is een zwarte 911 Carrera, gebouwd in 1998. Verwaarloosd en in slechte staat, stond hij geparkeerd bij een dealer in Columbia, Virginia, waar PCA-directeur Vu Nguyen hem vond.

Het begin van zijn tweede leven begon met een vlucht over de Atlantische Oceaan. De 996 werd naar zijn thuisland vervoerd en naar de Porsche Classic-werkplaats nabij de hoofdfabriek in Stuttgart-Zuffenhausen gebracht. Net als bij een volledige restauratie hebben de experts het voertuig volledig gedemonteerd. Geïnspireerd door de GT3 werd de carrosserie herbouwd en versterkt met nieuwe originele onderdelen en nieuw ontwikkelde componenten. Voor het onderstel, maar ook voor de remmen en aandrijflijn, oftewel de motor en handgeschakelde versnellingsbak, kozen de experts voor componenten van de tweede generatie die ook in de VS verkrijgbaar waren.

Het ontwerp werd gelijktijdig met de restauratie van het voertuig uitgevoerd. De experts van Porsche Individualisation en Classic en van Style Porsche maakten voorstellen en bespraken deze regelmatig met de PCA. Uiteraard vonden de meest intensieve aanpassingen plaats aan de bijzonderheden van de 911 Classic Club Coupé: het dak met dubbele koepel en de vaste achterspoiler. Dit betekende dat het deel van de carrosserie tussen de achterruit en ducktail handgemaakt moest worden. De grootste uitdaging in het interieur was daarentegen om de sterke punten van het nieuwe materiaal te harmoniseren met de geometrie van de oppervlakken in het interieur van de 996. Hier bewees de jarenlange expertise van een zadelmaker zijn waarde.

Als vervanging voor de waardevolle eenmalige, onderging een testvoertuig uitgebreide proefritten op testlocaties, waaronder Weissach in Duitsland, Nardò in Italië en Idiada in Spanje. Deze omvatten duurlopen op topsnelheid. Het testvoertuig werd echter gedemonteerd, waardoor het eindproduct echt eenmalig is. De technische aanpassingen aan de 911 Classic Club Coupe werden geëvalueerd door een team van experts van Porsche Individualisation and Classic, Porsche Cars North America en het Porsche Development Center in Weissach. De aerodynamica werd afgesteld in de windtunnel. Het totale voertuig werd goedgekeurd na een test op de weg door het Porsche Development Center in Weissach.

Foto’s / video: Porsche AG