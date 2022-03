Pixar Animation Studios en Porsche brengen Sally Carrera terug op de weg

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Sally Carrera, van Pixar Animation Studio’s Cars-franchise, werkt Porsche al enkele maanden aan het creëren van een unieke auto voor een liefdadigheidsveiling. De opbrengst van de veiling zal levens veranderende programma’s voor meisjes en jonge vrouwen ondersteunen via Girls Inc., evenals de VS voor UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, om hulp te bieden aan kinderen en hun families die zijn getroffen door het conflict in Oekraïne.

Pixar Animation Studios en Porsche hebben een uniek project met Sally Carrera van Cars versneld in een poging om kinderen op de lange termijn te ondersteunen, zowel via het mentorschap en de op feiten gebaseerde programma’s van Girls Inc. en, als gevolg van recente gebeurtenissen, het werk van de VS voor UNHCR – de VN-vluchtelingenorganisatie.

In de wereld van Disney en Pixar’s Cars, is Sally Carrera een prachtige Porsche 911 Carrera uit 2002 uit Californië , die het leven op de snelle weg beu werd en een nieuwe start maakte in het kleine stadje Radiator Springs. Ze is de advocaat van de stad en de auto die het meest toegewijd is om Radiator Springs “weer op de kaart te krijgen”. Ze streefde er altijd naar om een ​​verschil te maken – om te helpen.

In de afgelopen maanden, ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Sally heeft een klein team van Pixar Animation Studios onder leiding van Cars Production Designer, Bob Pauley, en Creative Director, Jay Ward, Style Porsche in Weissach en Porsche Exclusive Manufaktur in Stuttgart samengewerkt om deze mijlpaal te herdenken. Meer recentelijk, een project dat begon als een leuk “wat als?” heeft nu een nieuwe bestemming gekregen.

We wilden op de een of andere manier helpen en als team realiseerden we ons dat we waar we aan werkten misschien konden gebruiken om geld in te zamelen. Het hele project begon met het uitgangspunt dat Sally’s personage was toegewijd aan het helpen van anderen en het lijkt goed dat dit 20 jaar later zou moeten doorgaan”, legt Jay Ward, Creative Director of Franchise bij Pixar Animation Studios, uit. “We gaan, voor de eerste keer ooit, een gloednieuwe, straatlegale Porsche 911 bouwen, geïnspireerd op het speciale karakter dat we hebben gecreëerd: Sally Carrera. Er zal er maar één gemaakt worden. Het zal worden geveild met alle opbrengsten die specifiek gericht zijn op het helpen van kinderen, het ondersteunen van onderwijsprogramma’s voor jonge meisjes in de VS via Girls Inc. en vluchtelingenfamilies die Oekraïne ontvluchten, voornamelijk vrouwen en kinderen.”

Jay Ward, Creative Director of Franchise at Pixar Animation Studios

“De meerderheid van de mensen die Oekraïne moeten ontvluchten zijn vrouwen en kinderen, onder wie niet-begeleide kinderen en kinderen die van hun ouders zijn gescheiden”, zegt Anne-Marie Gray, uitvoerend directeur en CEO van de VS voor UNHCR. “Maar er is reden om te hopen dat, met de kritische steun van bedrijven als Porsche en Pixar Animation Studios die genereus zijn opgestaan, hun veiligheid en bescherming de komende maanden gegarandeerd kan worden.” Dit initiatief vormt een aanvulling op bestaande donaties. Vorige week doneerde Porsche een miljoen euro om noodhulp te bieden aan mensen die getroffen zijn door de humanitaire crisis in Oekraïne.

Het werk aan de auto, onthuld door Jay Ward en Bob Pauley op het South by Southwest® (SXSW®)-festival in Austin, Texas in 2022, is al aan de gang – een nauwe samenwerking tussen Pixar Animation Studios, Style Porsche in Weissach en Porsche Exclusive Manufaktur in Zuffenhausen. De auto – die gebouwd zal worden voor op de weg en geïnspireerd is door, maar geen kopie van, Sally – wordt geproduceerd in Zuffenhausen en wordt vervolgens geveild door RM Sotheby’s. Daarnaast heeft Porsche Design zich geëngageerd om een ​​eenmalig uurwerk te creëren dat de 911 vergezelt wanneer deze wordt geveild – een weerspiegeling van de unieke styling van de auto en met veel op maat gemaakte onderdelen om een ​​speciale en unieke toevoeging aan het project te creëren.

Kjell Gruner, President and CEO, Porsche Cars North America

“Mijn eigen dochters groeiden op met het kijken naar Sally, en het is geweldig dat we een speciale verjaardag kunnen vieren met iets zinvols dat anderen zal helpen”, aldus Kjell Gruner, President en CEO van Porsche Cars North America. “Het was fascinerend om de geest van Sally om te zetten in een nieuwe 911 – deze keer is de sportwagen bedoeld voor onze wereld, en om in te rijden en van te genieten – hij zal een voorruit hebben waar je uit kunt kijken, en deelt zijn panelen met de 911 die we kennen en waarvan we houden. Maar net als Sally is het doel om anderen te helpen – en dat maakt het extra speciaal.”

“Het was een eer om te starten met het ontwerpen van een moderne Sally met de creatieve iconen achter het oorspronkelijke karakter”, zegt Boris Apenbrink, directeur van Porsche Exclusive Manufaktur Vehicles bij Porsche AG. “De samenwerking tussen Pixar en Porsche is een primeur en past goed in de Co-Creation-aanpak van het onlangs aangekondigde Exclusive Manufaktur Sonderwunsch-programma waarmee klanten hun droomauto kunnen realiseren. Wie de sleutels van deze bijzondere straatauto krijgt, zal genieten van vele mooie roadtrips.”