Een zeer succesvolle International Porsche Collectors Day 2022

Afgelopen zondag (20 maart) was het dan eindelijk weer zover, na een lange tijd van sociaal isolement mocht het nu eindelijk weer en hoe fantastisch was het om weer fysiek hier te mogen zijn. De 8e International Porsche Collectors Day; georganiseerd door Porsche Center Gelderland en Porsche Model Club Europe stelde zeker niet teleur. Het gratis evenement is de grootste indoor Porsche collectors tentoonstelling van de wereld. Op ruim 2000 m2, verdeeld over 450 meter aan tafels opgesteld in de werkplaats en de showroom van het Porsche Classic Center zelf, die voor deze gelegenheid geheel leeg gemaakt waren.

De voorbereidingen in volle gang

Tijdens het evenement was er de mogelijkheid om te kijken, kopen, ruilen, ontmoeten, kennis uit te wisselen, maar vooral te beleven, voelen en genieten.

Er waren meer dan 85 standhouders uit de hele wereld met een gigantisch aanbod, dat varieerde van Porsche design, onderdelen, memorabilia, kleding, brochures, foto’s en posters en natuurlijk heel veel Porsche modelauto’s in alle denkbare formaten.

Ook waren er een aantal kunstenaars met schilderijen, pen- en potloodtekeningen die ter plekke je meest favoriete Porsche konden vastleggen. Zoals Ruben Groeneveld van Runoff Studio en Joram Raaijmaakers

Er was echt voor ieder wat wils; voor de verzamelaar van modellen of memorabilia, de autoknutselaar die een specifiek onderdeel zocht maar ook voor de dromers waren er ontzettend veel Porsches te zien op en rondom het terrein van Porsche Center Gelderland. Er stonden natuurlijk de klassiekers Porsches van het Porsche Classic Center Gelderland zelf. Maar ook geweldig mooie Porsches van de vele bezoekers stonden er om bewonderd te worden.

Met meer dan 2000 bezoekers was het een zeer succesvol evenement te noemen. De jongste bezoeker was 5 jaar oud en de oudste was 83 jaar jong – het laat dus weer heel goed zien dat Porsche interesseert, bindt en inspireert; no mattter your age!