Het aandeel Porsche update 01 april 2022

Porsche update 01-04-2022 (cijfers actueel t/m 31-03-2022)

Oorlog en de beurs, geen fijne combinatie.

Vanaf december 2021 kunt u hier de ontwikkelingen van het aandeel Porsche bekijken door de ogen van een technisch analist. De koersinformatie (lees: feiten) zijn het uitgangspunt van deze manier van onderzoek. Verwachtingen, geruchten, nieuws, het dient allemaal in de koers te zijn verwerkt zo is de gedachte.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van rekenkundig gemiddelden en diverse indicatoren. Zo is vaak te zien of het aandeel daalt of stijgt maar met name wanneer de veranderingen zich voordoen. Een kruising van indicatoren impliceert een signaal om te kopen dan wel te verkopen.

Op deze wijze zijn conclusies te verbinden die niet wijzigen. Hierbij doel ik op het gedrag van mensen, de beleggers dus. Kijken we bijvoorbeeld naar de DAGGRAFIEK van Porsche dan vallen de uitschieters meteen in het oog.

In de maand februari leek het de goede kant op te gaan. Een nieuwe bodem in zowel de RSI (grafiek boven) alsook in het MACD (grafiek onderin) kondigden een nieuwe stijging aan, die is ook gekomen maar net zo vlug weer teniet gedaan. In de derde week van diezelfde maand kwam het nieuws dat het geplaatst kapitaal zou worden uitgebreid door een nieuwe beursgang. Een nieuwe stijging was het gevolg, meer dan 3 miljoen aandelen gingen over de toonbank die dag. Eind februari toen Poetin de Oekraïne binnenviel, keerde het sentiment.

De alerte belegger stapt meteen uit en neemt winst of beperkt het verlies. Gevoed door de nieuwsberichten en slechte nachtrust stappen steeds meer beleggers uit. Als de paniek voorbij is, vormen de indicatoren alweer een bodem, een RSI op 31 en een MACD op -3,3. Waar de RSI gelijke tred houdt met de vorige bodem (begin februari) zien we dat de bodem van begin maart aanzienlijk dieper staan. Dit geeft de paniek onder beleggers weer die (te) laat reageren op de gebeurtenis in Oekraïne.

Stilzitten wanneer je geschoren wordt, u heeft er vast wel over gehoord, ook hier geldt deze wijsheid. Reageer je niet ad hoc en blijf je geloven in de kracht van het aandeel en het bedrijf, cq de auto, dan was zitten blijven geen verkeerde keuze. In minder dan een maand heeft de koers zich zo goed als helemaal hersteld.

WEEKGRAFIEK

De WEEKGRAFIEK geeft een mooi beeld van de pieken en dalen van de koers, zowel in de grafiek in het midden alsook in de indicatoren bovenin en onderin. Het beeld is duidelijk verdeeld. Zo staat de RSI in positief gebied terwijl het MACD nog onder de nullijn staat. Het aandeel is erg beweeglijk de laatste tijd (volatiliteit is hoog) en dat maakt beleggen in het aandeel Porsche interessant indien je je laat leiden door de indicatoren op de DAGGRAFIEK. Zo is een RSI in de buurt van 30 nog steeds een prima koopsignaal en een RSI boven de 70 een mooi moment om de winst te verzilveren.

De indicatoren zijn vaak sneller dan de verschillende MA’s die meer houvast geven. Op de weekgrafiek is de DALENDE trend nog steeds intact. Zowel het MA-10 alsook het MA-30 vertonen nog steeds de dalende lijn. In het positieve scenario is er nu bodemvorming voor het MACD.

MAANDGRAFIEK

Kijken we nog wat verder dan komt de MAANDGRAFIEK in aanmerking om te bekijken. Hierbij ontstaat weer een nieuw beeld. Kijk je hier naar de indictoren RSI en MACD dan is ook hier de dalende lijn ingezet. Met name de RSI daalt terwijl het MACD bezig is met topvorming.

Conclusie: De lange termijnvisie is dat het nu ongunstig is om in het aandeel Porsche te stappen. De middellange termijnvisie is dat de koers zich op dit niveau zal stabiliseren, consolideren. De korte termijn laat zien dat er voor de actieve belegger voldoende rendement te halen is waarbij het risico niet uit het oog verloren mag worden.

Ook nu weer draait alles om de juiste informatie.

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisc analist

Vragen, opmerkingen?

LucVerschurenTA@gmail.com