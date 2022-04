Vet Cool Man 2022; eindelijk weer live

Op zaterdag 18 juni verzamelen zich ongeveer tweehonderd Porsches bij vijf verschillende ziekenhuizen, om daarvandaan met hun passagiers naar het testcentrum van de RDW in Lelystad te rijden. Het doel is om kinderen met een chronische ziekte en hun ouders en broertjes/zusjes een grandioze dag te bezorgen. Na een onderbreking van twee jaar waarop het fysieke evenement niet kon doorgaan, bezorgt Vet Cool Man op deze manier voor de 18e keer ruim 160 gezinnen een dag zonder zorgen.

In 2019, de laatste live-editie deed 64 verslag van deze mooie dag. Ook dit jaar zijn wij aanwezig om met zowel Porscherijders als gezinnen te praten over de Vet Cool Man dag. Wil je graag meerijden? Helaas, het benodigde aantal Porsches was snel gehaald. Wel kan je je via de Facebookpagina van Vet Cool Man op een wachtlijst plaatsen. Houd deze pagina sowieso in de gaten voor nieuwsberichten en de inschrijvingen voor 2023. Uit ervaring weet ik dat het altijd snel gaat.

Zo’n blij koppie maakt je hele dag toch goed.

De groepsfoto is al jaren de afsluiting van een grandioze dag.

Wij wensen alle deelnemers alvast een schitterende dag toe, met hopelijk veel zon!

Foto’s Vet Cool Man