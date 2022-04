GP-Elite breidt positie in de Porsche competities verder uit – Deel 1 “De Presentatie”

Het jaar is al drie maanden oud maar het race seizoen gaat nu pas echt beginnen voor GP-Elite. Op woensdag 30 maart waren we te gast op Circuit Zandvoort om door GP-Elite ondergedompeld te worden in haar activiteiten en de presentatie van het team voor 2022 bij te wonen.

De dag begon frisjes maar gelukkig droog. Een beperkte maar gezellige groep pers was uitgenodigd om kennis te maken met het brede scala aan mogelijkheden dat GP-Elite te bieden heeft en dat begint met de befaamde rijtrainingen. Voor de pitbox, waar alle genodigden ontvangen werden, stonden de 917KH die Gijs van Lennep in 1971 op Le Mans de winst bracht, de 919-Hybrid LMP1 en de GT3-Cup waarmee GP-Elite succesvol in januari dit jaar de 24-uur van Dubai reed te stralen.

De entree bij GP-Elite op Circuit Zandvoort was niet over het hoofd te zien

Aan de circuitzijde van de pitbox stonden de auto’s waarmee de trainingen van de Porsche Track Experience worden gegeven klaar. Voor de meer ervaren circuit rijder waren een aantal sessies inplannend met de gloednieuwe Porsche GT4 Clubsport. Dit eerste deel van de dag zullen we in deel twee van dit drieluik belichten en daarmee een inkijkje geven hoe GP-Elite van iedere Porsche rijder een betere chauffeur of coureur kan maken.

Na de lunch werd het trainingsprogramma voor de Porsche Supercup door de diverse teams die aanwezig waren op Zandvoort voortgezet. Tegen het einde van de middag was het dan voor veel genodigden eindelijk zo ver dat ze een hotlap mee mochten maken over het circuit met de coureurs die in de Porsche Supercup zullen gaan strijden. De GT3 Cup auto blijft een imposante verschijning en is met deze raceklasse de snelste GT klasse die bestaat. Het blijft fantastisch om de reactie van de diverse passagiers na afloop te zien. De één heeft een glimlach van oor tot oor en zou het liefst nog per direct een actieve rol in de autosport krijgen, terwijl de ander het toch wel heel erg hard vond gaan en het een leuke ervaring vond maar dan wel eenmalig. GP-Elite geeft iedereen daarmee wel een goed inkijkje in de Porsche Supercup en dat dit zeer serieuze raceklasse is met een terechte plaats in het voorprogramma van de F1.

Na het spektakel op de baan was het tijd voor het officiële deel van deze dag en trok het hele gezelschap naar de Dutch Grand Prix Lounge midden op het circuitpark. Na bekenden en relaties de hand geschud te hebben en ervaringen te hebben uitgewisseld onder het genot van een drankje en hapje nam Mark Koense (we kennen hem van GP Magazine en zijn betrokkenheid bij Racing Team Nederland) het woord om alle aanwezigen door een geoliede presentatie heen te loodsen. De presentatie werd afgetrapt met een aantal anekdotes en een warm welkom voor een speciale gast, Gijs van Lennep. Los van het feit dat Gijs graag ‘zijn’ 917 in volle glorie wilde aanschouwen was dit de introductie naar de volgende stap die GP-Elite in de racewereld heeft gezet, de endurance raceklasse. Gijs maakt ondanks zijn 80 jaar nog steeds dezelfde kwieke indruk en wanneer hij over autosport begint te praten gaan zijn ogen altijd glimmen. Hij haalde een aantal prachtige momenten uit de Le Mans historie aan die ook vooral weergaven hoe in die jaren nog gepionierd werd met techniek en veiligheid en we in 2022 ons toch gelukkig mogen prijzen met de enorme technologische ontwikkeling die Porsche heeft doorgemaakt in de autosport.

Uitgebreid kwam het hele gamma van mogelijkheden dat GP-Elite te bieden heeft aan bod. GP-Elite volgt de Porsche Motorsport-piramide die onderaan de basis legt met een breed scala aan circuit trainingen. Van daaruit gaat het opwaarts op de piramide naar de Porsche Carrera Cup Benelux, Porsche Sprint Challenge Benelux, Porsche Carrera Cup Duitsland, Porsche Sprint Challenge Middle East en de Porsche Mobil 1 Supercup. Aan al deze klassen wordt ruim aandacht besteed en ook de coureurs in deze klassen worden in het zonnetje gezet. GP-Elite neemt dit jaar deel in 3 competities. In de hoogste klassen (de Porsche Mobil 1 Supercup en Porsche Carrera Cup Deutschland) vormen ook dit seizoen de broers Daan en Jesse van Kuijk, Max van Splunteren, Lucas Groeneveld en regerend kampioen Larry ten Voorde Team GP Elite. Larry heeft na het winnen van het kampioenschap in 2021 in zowel de Porsche Mobil 1 Supercup als de Porsche Carrera Cup Deutschland de last op de schouders rusten om zijn titel te verdedigen. Op de vraag hoe hij daar tegenaan kijkt zegt Larry “We hebben op dit moment het beste team dat er is. Maar de concurrentie wordt elk jaar sterker, dus het is belangrijk om de lat nóg hoger te leggen dit seizoen”. En aan dat team zal het niet liggen. Stuk voor stuk straalt iedereen passie en gedrevenheid uit.

Het topje van de piramide is vooralsnog grijs in het plaatje dat op het scherm wordt getoond. Op de vraag aan Mark Schipper, de grondlegger van GP-Elite, wat die volgende stap wordt laat hij doorschemeren dat een plaatsje op de endurance kalender zoals Le Mans zeker in het verschiet kan liggen. De resultaten die Max van Splunteren, (waar we apart een interview mee hadden dat we in een apart artikel van dit drieluik zullen publiceren) in de 24-uur van Dubai heeft neergezet smaken naar meer. Het laat zien dat GP-Elite met een weloverwogen opbouw van kennis en ervaring ook in de top van de autosport zeer serieus moet worden genomen en overal het succes naar haar hand zet door een uiterst professionele aanpak. Dat het topje van de piramide nu nog grijs is lijkt mij een kwestie van tijd en ik vermoed dat we binnen afzienbare tijd daar “Le Mans” zien prijken.

Uiteraard blijven ook de sponsoren niet onderbelicht. Autosport is kostbaar en heeft gepassioneerde partners nodig die ondersteuning bieden om tot de top van de wereld door te dringen. Ook dit jaar is, een voor mij niet onbekende partij in de IT markt, Uniserver weer de hoofdsponsor maar naast deze en bekende namen als Warmteservice, Moving Intelligence en VolkerWessels zijn ook Porsche Centrum Twente, Porsche Centrum Groningen, Porsche Centrum Rotterdam en Porsche Centrum Leusden trotse partners die ieder een ‘eigen’ coureur ondersteunen in de weg naar succes.

Als ik na afloop nog even met Mark Schipper spreek waar het bijzondere succes van GP-Elite uit voort komt weet hij precies de juiste snaar te raken. “De sfeer in het team en samenwerking tussen collega’s en coureurs is bepalend voor het succes. Het bepalen wie er binnen team GP-Elite werken en rijden is een belangrijke factor en niet iedereen zal daar in passen” vertelt Mark openhartig. “Het is dan wel mijn werk maar als ik de energie in het team zou missen en me aan zaken ga ergeren zou ik er direct mee stoppen” continueert Mark. En gelijk heeft hij daarin, autosport is teamwerk, iedere dissonantie zal de resultaten beïnvloeden. Die gedrevenheid en teamgeest proef je inderdaad bij alle teamleden en coureurs terug. Op de baan zijn coureurs dan wel elkaars concurrenten, buiten de race helpen ze elkaar beter te worden. Die energie brengt niet alleen de individuele coureurs naar de top maar ook het hele bedrijf succesvol. Het is bijna een Olympische gedachte in deze tak van autosport en uniek voor dit race team.

Wederom heeft GP-Elite deze dag laten zien waarom ze zo succesvol zijn binnen Porsche Motorsport. Een gedreven partij die oog voor detail en perfectie heeft maar ook de sociale aspecten niet uit het oog verliest. Of je nu je eerste meters op het circuit via de Porsche Track Experience maakt of in de top van de Porsche Mobil 1 Supercup meedraait.

In deel 2 en 3 van dit drieluik zullen we de ervaringen van de Porsche Track Experience in de ochtend belichten en het uitgebreide interview dat we met Max van Splunteren hadden publiceren.

Wij danken GP-Elite en Porsche voor de ongekende gastvrijheid.