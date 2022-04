Natte seizoenstart Porsche Mobil 1 Supercup

De eerste vrije training van het Porsche Mobil 1 Supercup seizoen laat nog even op zich wachten. Na een regenachtige dag op het circuit van Imola is besloten de vrije training naar morgenochtend te verplaatsen. Door de weersomstandigheden had het schema een dusdanige vertraging opgelopen dat de sessie geen doorgang meer kon vinden. In eerste instantie zag het er nog naar uit dat de training een uur later dan gepland en 10 minuten korter gereden kon worden, maar na verdere vertragingen tijdens de Formule 1 werd besloten de sessie te verplaatsen. Dit betekent dat er morgen twee sessies gereden gaan worden. Van 09:15 tot 10:00 staat eerst de vrije training op de planning, waarna er om 14:00 gekwalificeerd wordt. Wij kunnen niet wachten en gaan weer alles op alles zetten voor het hoogst haalbare!

Larry ten Voorde: “Natuurlijk is het jammer dat wij niet konden rijden vandaag. Maar gelukkig kunnen wij morgen wel 45 minuten rijden, want even zag het er naar uit dat de sessie vandaag ingekort zou worden. Morgen dus twee sessies op één dag, ik kijk er erg naar uit!”

Tijdschema

Vrije training: zaterdag 09:15 – 10:00

Kwalificatie: zaterdag 14:00 – 14:30

Race: zondag 12:05 – 12:40

Alle sessies van de Porsche Mobil 1 Supercup zijn live te volgen via F1 TV Pro. De race wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Voor live timing klik hier.