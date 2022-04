Podium in eerste race Porsche Mobil 1 Supercup

De eerste race van het seizoen zit erop. Op een nat Imola pakte Larry knap de tweede plaats. Alle rijders stonden klaar op de grid toen het plotseling begon te regenen. Met nog enkele minuten te gaan tot de start werd besloten om naar regenbanden te wisselen en achter de safety car te starten. Na de start probeerde Larry al gelijk druk te zetten op de koploper. Hij kwam ook gelijk van achter onder druk te staan. Gelukkig wist hij zich goed te verdedigen en zo zijn tweede plek veilig te stellen. Larry: “Het was uitdagend, maar ik heb met het koppie kunnen rijden. Ik heb de tweede plek vast kunnen houden en goede punten voor het kampioenschap gepakt.”

Max had ondertussen een goede pace en wist meerdere plekken te winnen. Zo kwam hij als 10e over de streep. Max: “Al met al was het best wel een goede race. Het zicht was dramatisch met zoveel auto’s voor je op de baan, maar uiteindelijk was het wel echt een gave race. Nu op naar de volgende!” Ook Jesse, Lucas en Daan wisten zich in het middenveld een weg naar voren te vechten. Ze wonnen alle drie meerdere plekken en hadden mooie battles. Zo eindigden zij als 18e, 19e en 21e. Daan: “Met een start achter de safety car was het best wel moeilijk om plekken te pakken, het zicht is slecht en je bent een stuk voorzichtiger. Vooral met Lucas en Jesse dichtbij je. Verder hebben we een goede race gereden met een prima pace.” Jesse: “We hebben zelden nog met regenbanden gereden, dus het was even zoeken. Uiteindelijk heb ik drie plekken kunnen winnen. Na een mindere kwalificatie dus nog een prima resultaat. Nu op naar Paul Ricard om twee dagen te testen!”





Over een maand vindt de volgende ronde van de Porsche Mobil 1 Supercup plaats op Monaco. Voordat het zover is wordt er eerst nog getest op Paul Ricard en wordt over twee weken de eerste ronde van de Porsche Carrera Cup Duitsland gereden op Circuit Spa-Francorchamps.