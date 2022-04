Porsche Sprint Challenge Benelux: zelf sprint races rijden óf genieten van een Trackday. 

Porsche Nederland en de Carrera Cup Benelux organisatie hebben de handen ineen geslagen voor een hervorming van de Porsche Motorsport-piramide. Met de Porsche Sprint Challenge Benelux wordt dit jaar een nieuwe raceklasse neergezet, gefocust op gentleman rijders en talentvolle, jonge rijders die na het rijden van Trackdays de eerste stap in de racerij willen zetten. Het kampioenschap telt vijf eendaagse evenementen op circuits als Zandvoort, Zolder en Assen. Het mooie aan dit concept: als er niet geracet wordt deze dagen is er gelegenheid voor anderen om een Trackday te rijden met een straat of race auto. Zo kunnen Trackday rijders op deze dag zelf rijden op het circuit én races kijken onder het genot van een hapje en drankje in de hospitality. De eerste ronde van de Sprint Challenge vond op 21 april plaats op Circuit Zandvoort en was gelijk een groot succes.

“Gentleman drivers en jonge talentvolle rijders die na een periode trackdays rijden overwegen om naar de competitie over te stappen voelen zich daar niet altijd even comfortabel bij. Een stap naar de Porsche Carrera Cup Benelux vinden zij bijvoorbeeld vaak te groot, gezien het vele talent dat daar rond rijdt” verklaart Series Manager Lars Plato. “Er moet een veld tot stand komen waar rijders enerzijds met plezier racen en anderzijds stappen kunnen maken in de ontwikkeling van hun eigen skills. Concreet vormt deze nieuwe klasse de tweede trede van de Porsche Motorsport-piramide, die coureurs helpt om in hun eigen tempo door te groeien in de autosport, zonder dat zij nu direct een beroepsmatige carrière ambiëren.”

De eendaagse evenementen vinden allemaal doordeweeks plaats. Plato: “We kiezen bewust voor een compact programma op doordeweekse dagen, niet te ver van huis. Onze beoogde klanten zijn hoofdzakelijk drukbezette ondernemers die hun zaak niet telkens dagenlang in de steek willen laten en die het weekend graag reserveren voor quality time met hun gezin. Toch hebben we kans gezien om een zeer efficiënt tijdschema in te richten, met 150 minuten tracktime per evenement. Dat valt uiteen in een vrije training van een uur, een kwalificatie en twee races van ieder een halfuur. Rijders hoeven dus niet urenlang doelloos in de pitbox te verblijven. Overigens biedt het concept gelegenheid om een auto met twee personen te delen; een mooie manier om de kosten te splitsen en samen plezier te beleven.” Daarnaast is er de hele dag uitgebreide hospitality, catering op hoog niveau, technische support, onderdelenvoorziening en een bandenservice vanuit Michelin.

Als er even niet geracet wordt, is het de beurt aan enthousiaste Trackday rijders om in hun eigen straat Porsche te genieten van circuit rijden. Zo worden 2 evenementen samen georganiseerd met een Trackday van de Porsche Track Experience en 2 evenementen met een Trackday en Circuittraining 2 van GP Elite. In totaal zit er 4,5 uur rijtijd voor Trackday rijders in het tijdschema opgenomen, onderverdeeld in drie sessies van 1,5 uur. Tussen deze sessies door kunnen de Trackday rijders genieten van uitgebreide Porsche hospitality faciliteiten waar zij de hele dag voorzien worden van eten en drinken. Daarnaast kunnen zij alle actie van de Sprint Challenge van dichtbij meemaken. Een unieke ervaring voor elke autosport liefhebber!

Tijdens de Trackday kan er met verschillende typen circuit- en straat Porsches deelgenomen worden. Het is hierbij mogelijk privé instructie bij te boeken om zo uw techniek nog verder te verbeteren. Ook in de Sprint Challenge kan er met diverse type Porsches deelgenomen worden: een 992 GT3 Cup, 991 GT3 Cup, 997 GT3 Cup én beide generaties Cayman GT4 Clubsport. Deze worden in 3 klassen onderverdeeld. Dit zorgt voor strijd op de baan tussen vergelijkbare auto’s en maakt iedere rijder, ongeacht het type Porsche waarin die deelneemt, een eerlijke kans op de winst of een podiumplek. En dat is wel zo leuk! Voor meer informatie: www.sprintchallengebenelux.com