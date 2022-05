HET MYSTERIE VAN DE TERUGGEKEERDE BUMPER

Mijn naam is Hans van der Meyden, 911 fan (zowel lucht- als watergekoeld). Mijn goede fb vriend Alain Feld vroeg me onlangs een stukje te schrijven over een bizar voorval, dit heb ik met plezier gedaan.

Vorig jaar rond Pinksteren is onze mooie 1977er 911 Targa ‘s nachts uit de afgesloten inpandige garage gestolen. Alle ramen en deuren, hoewel geforceerd, waren weer keurig gesloten, zelfs de stalen poort die de omheinde tuin afsluit was weer gewoon op slot!

Later hoorden we dat diezelfde nacht de auto was gesignaleerd op de A2 ter hoogte van Sittard, de snelwegpolitie met een Audi A6 heeft nog geprobeerd hem staande te houden voor controle maar de dieven vluchtten de bebouwde kom in en wisten te ontkomen…

We hebben nooit meer iets over de auto vermomen, inmiddels had de verzekering de getaxeerde waarde uitbetaald en is ons huis voorzien van een professioneel camera- en alarmsysteem. (het kalf en de put…)

Wie schetst mijn verbazing toen enkele weken geleden de hoofdagent die destijds de aangifte had verzorgd me belde met de mededeling dat de losse achterbumper inclusief kentekenplaat(!) door een wandelaar was gevonden in het Duitse Heinsberg (ter hoogte van Sittard een stukje de grens over) en met de vraag of de verzekeraar, inmiddels eigenaar van de verdwenen auto, de bumper terug wilde hebben. Deze bleek desgevraagd geen interesse te hebben in een beschadigde bumper zodat ik hem mocht ophalen bij de ‘BundesKriminal Polizei’ in Geilenkirchen.

De bumper is door mij gedemonteerd, schoongemaakt en weer opgepoetst en krijgt een mooi plaatsje aan de muur van de garage, daar kan hij kennismaken met zijn opvolger 996 Targa in ‘Lago Grün’.

We zullen waarschijnlijk nooit weten wat er precies gebeurd is maar we hebben toch een stukje 911 teruggekregen!