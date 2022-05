64 voorjaarsrit op zondag 29 mei

De voorjaarsrit 2020 werd de najaarsrit 2020 en ging uiteindelijk helemaal niet door. We zijn deze rit aan het afstoffen want het kan gelukkig weer. We zijn nog niet helemaal klaar, zo moet de route nog worden nagereden (is tenslotte twee jaar terug op papier gezet) en zijn we opnieuw in overleg met de verschillende partijen.

Vooraankondiging

Toch willen we je alvast wat voorinformatie geven zodat je de datum kunt noteren in je agenda. Zondag 29 mei! Ook willen we alvast je enthousiasme wekken door je te vertellen wat al wel vaststaat.

Op die datum worden we tussen 9.00-9.15 verwacht bij Porsche Centrum Gelderland. Na de ontvangst met koffie en wat lekkers krijgen we een rondleiding door “het museum”. Een verzameling mooie en bijzondere auto’s die Mark Wegh in de loop der jaren heeft verzameld. Uiteraard veel Porsches, maar ook Audi en Volkswagen zijn vertegenwoordigd.

Tussen 10.15 – 11.00 uur starten de equipes voor een mooie rit door de Veluwe. Als je het bolletje-pijltje systeem goed volgt kom je tijdens de route bij een schitterend kasteel waar we zullen lunchen.

Per equipe van twee personen is de inschrijving € 125,00

Inschrijven kan volgende week

Zoals gezegd zijn we nog niet helemaal klaar. Volgende week kan je voor deze rit inschrijven. Houd onze site dus in de gaten. Ook melden het we via onze andere sociale mediakanalen als je kunt inschrijven.

Ik hoop dat we op 29 mei weer een flink aantal Porsches bij elkaar hebben.