Aandeel Porsche – update per 01 mei 2022

update per 1 mei 2022 (koers actueel t/m 29-04-2022)

Volop lente maar niet op de beurs…daar is de “Bear”market een feit, een beurs die zich het best laat omschrijven door langdurige DALENDE koersen! Slecht nieuws voor aandelenbezitters of toch niet? Zoals altijd, elke markt biedt kansen!

In een Bearmarket zullen koersen blijven dalen, anders dan bij een “Bull”market waarbij de koersen van aandelen blijven stijgen. Toch zijn er genoeg aandelen die koopwaardig zijn en indien u al aandelen bezit kunt u wellicht opties verkopen (lees: opties schrijven) die de (waarde)daling kunnen opvangen.

Een Bearmarket is makkelijk te herkennen door te letten op de trend (zie update 1 januari voor een uitleg over de trend). Een lange termijn dalende trend zie je in één oogopslag door een dalend MA-150 en een dalend MA-90.

De DAGgrafiek

Ook op de DAGgrafiek van het aandeel Porsche is de DALENDE RODE lijn duidelijk zichtbaar, langzaam maar zeker worden LAGERE koersniveaus bereikt.

Grafiek bovenin; de RSI lijkt een nieuwe bodem te hebben gemaakt. Let wel, dit is binnen de dalende trend, dus het maximaal haalbare is een herstel tot maximaal de waarde van de laatste top in casu € 90,14.

Het middenstuk. Het MA-10 is dalend, het MA-30 is nog stijgend en de lange termijn gemiddelden MA-90 en MA-150 laten een dalend verloop zien.

Grafiek onderin. Net als bij de RSI bovenin, is ook bij het MACD een nieuwe bodem in de maak, of al zichtbaar. In vergelijking met de laatste bodem, die van 11-03-2022 is deze beduidend hoger. Dit geeft aan (hoe triest dan ook) dat men aan het fenomeen oorlog gewend raakt.

De WEEKgrafiek

Op de weekgrafiek is de DALENDE trend mogelijk nog beter te zien.

De RSI vertoont een zijwaarts verloop met toch flinke pieken en dalen in het verloop van het afgelopen jaar. Sinds de piek van de RSI in de periode april-juni 2021 is de koers niet meer op dat niveau geweest, nogmaals een bevestiging van de dalende trend.

Zowel het MA-10 alsook het MA-30 (hier in WEKEN) laten een dalend verloop zien. De lange termijn gemiddelden over 90 weken en 150 weken stijgen weliswaar maar over enkele maanden (augustus-september) zal blijken of ook deze indicatoren gaan dalen waardoor het aandeel Porsche terug kan vallen naar lagere niveaus naar een eerste koersdoel (KD-1) op € 34,03 en bij een donkerder scenario een KD-2 op € 28,28 zijnde eerdere bodems. (zie maandgrafiek bij de April-update) van het aandeel Porsche.

Al met al, duurt de oorlog voort. Prijzen van grondstoffen en energie staan onder druk, afzetgebieden voor industriële goederen en auto’s worden kleiner enz. Kortom…er is geen zonnig vooruitzicht te melden op de beurs, behalve dat de zomer eraan komt.

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen?

LucVerschurenTA@gmail.com