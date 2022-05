Van wereldkampioen tot nieuwkomer: sterk veld bij seizoensstart Porsche Carrera Cup Benelux

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei aanstaande worden op het Circuit de Spa-Francorchamps de eerste twee races van het nieuwe seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux verreden. Een veld van 22 auto’s wordt in de Ardennen aan de start verwacht, waarbij de kwaliteit van de rijders, verdeeld over drie klassen, bijzonder hoog is. Als enige Porsche Carrera Cup ter wereld kan de snelste merkencup van de Benelux zelfs bogen op de aanwezigheid van een wereldkampioen in het deelnemersveld.

Goed, Tom Boonen verdiende zijn wereldtitel op twee in plaats van op vier wielen, maar dat hij ook in de autosport goed uit de voeten kan, heeft hij de afgelopen jaren wel laten zien. Zo zal Boonen, die rijdt voor het #TeamPGZ by RedAnt Racing, bij zijn deelname aan de Porsche Carrera Cup Benelux ongetwijfeld op veel belangstelling mogen rekenen. Datzelfde geldt voor een andere Bekende Vlaming: Koen Wauters, die uitkomt voor het Belgium Racing Team. Daar heeft hij titelverdediger Dylan Derdaele als teamgenoot, die dit jaar gaat proberen om na 2016 en afgelopen jaar voor de derde keer de titel in de Benelux-Porsche-competitie binnen te halen.



Datzelfde geldt voor Xavier Maassen, rijdend voor #TeamPGZ by RedAnt Racing. De Limburgse rijder werd eerder Porsche Benelux-kampioen in 2014 en 2017 en wil dit jaar revanche voor een teleurstellend seizoen in 2021, waarin hij, voor het allergrootste deel buiten zijn eigen schuld, veel pech kende. Ook bij #TeamPGZ by RedAnt Racing vinden we Sam Dejonghe, die over veel ervaring in de meest uiteenlopende raceklassen beschikt: van GT’s en prototypes tot silhouet-auto’s en toerwagens, maar hij zal nu voor het eerst een volledig seizoen met een Porsche 911 GT3 Cup racen. Ad Geerts en Luc Vanderfeesten, de drijvende krachten achter PGZ en daarmee de Porsche Centra in Eindhoven en Maastricht, komen onder de vlag van #TeamPGZ by RedAnt Racing uit in de Am-klasse.

Drie Nederlandse teams in Porsche Carrera Cup Benelux

Met Team GP Elite, PG Motorsport en JW Raceservice zijn er drie volledig Nederlandse teams actief in de Porsche Carrera Cup Benelux. Voor het eerstgenoemde team rijdt Ghislain Cordeel in de Pro-klasse. PG Motorsport heeft twee rijders in de Pro-klasse, te weten de Duitser Sebastian Freymuth, die vorig jaar al een keer op het podium eindigde, en de jonge Nederlander Rik Koen, die donderdag 5 mei zijn 18everjaardag viert en vanuit de Formule 4 de overstap naar de Porsches maakt. JW Raceservice is vertegenwoordigd met Lucas van Eijndhoven, de jongere broer van de inmiddels naar de Duitse Cup overgestapte Huub van Eijndoven, in de Pro-klasse en Sven van Laere in de Am-divisie. Ook Parker Revs Motorsport mag, gezien de thuisbasis in het Zuid-Limburgse Nuth, deels als Nederlands team worden beschouwd. Hier zijn de Brit Harry King, kampioen in de Britse Porsche Carrera Cup 2020 en vorig jaar derde in de Porsche Mobil 1 Supercup, in de Pro-klasse en de Nederlander Jeroen Kreeft in de Am-klasse de beide rijders.

Het team Speedlover schrijft auto’s in voor Didier Glorieux in de Pro-Am-klasse en Wim Meulders in de Am-categorie. NGT Racing kent een tweetal Pro-rijders, te weten Glenn Van Parijs, vorig jaar tweede in de eindstand, en Maxime Soulet, die al zijn sporen verdiende in de internationale GT-sport en rijdt onder de vlag van August Racing by NGT Racing. Daarnaast komt Stijn Lowette in de Am-klasse voor NGT Racing in actie. Teams met één rijder zijn Q1 Trackracing, waar de Belg Jan Lauryssen na het winnen van de Am-titel vorig jaar nu de overstap maakt naar de Pro-Am-klasse, DUWO uit Luxemburg, waarvoor Sebastien Lajoux in de Am-klasse uitkomt, en het Spaanse team Baporo Motorsport, dat een auto in de Am-klasse inzet voor de Andorrees Joan Vinyes, een rijder met meer dan een kwart eeuw autosportervaring in ondermeer bergklims, rally’s en circuitraces.

Speciale aandacht voor de vier rijders uit de Talent Pool

De beide jonge Nederlandse rijders Rik Koen en Lucas van Eijndhoven, de Duitser Sebastian Freymuth en de Brit Harry King zijn de vier deelnemers die dit jaar deel uitmaken van het Talent Pool-programma van de Porsche Carrera Cup Benelux. Zij kunnen rekenen op professionele ondersteuning door de Duitse raceprofessional Dirk Werner, jarenlang beroepsrijder voor Porsche. Daarbij gaat het niet alleen om de prestaties tijdens de trainingen en races, maar bijvoorbeeld ook om fitness, contacten met de media, het representeren van de serie en uitingen op sociale media. Vanuit de Talent Pool zal aan het einde van het seizoen een rijder namens de Porsche Carrera Cup Benelux worden afgevaardigd naar de internationale juniorselectie van Porsche Motorsport.

Op donderdag 5 mei start het programma van de Porsche Carrera Cup Benelux op het circuit van Spa-Francorchamps met twee vrije trainingen van elk 40 minuten, beginnend om 9.05 en 13.40 uur. Op vrijdag 6 mei worden de startplaatsen bepaald tijdens de kwalificatie van 11.35 tot 12.10 uur, de eerste race start om 16.25 uur. Op zaterdag wordt de tweede race vanaf 10.00 uur verreden. Beide races zijn te zien via de livestream op de website van de serie.

