Onder de hamer; zeldzaam turbo geweld

Dit is er eentje voor de waaghalzen, niet alleen wat de financiën betreft, deze Porsche stelt ook je stuurmanskunsten op de proef. We hebben het over een 911 GT2, een straatlegale uitvoering, eentje van zo ongeveer 57 geproduceerde exemplaren die toegelaten zijn voor de openbare weg. Bonhams veilt binnenkort in Monaco deze ultieme krachtpatser, zo’n beetje het nec plus ultra uit de 993 reeks. Een auto die tussen al het pk geweld van de huidige generatie sportwagens nog prima zijn mannetje staat.

Homologatiemodel

De 993 GT2 werd gebouwd als homologatiemodel voor de FIA GT klasse voor productiesportwagens. En zo verschenen er dus ook een aantal exemplaren die de openbare weg op mogen. De 993 Turbo diende als basis. Remmen, ophanging en aerodynamica werden aangepast, op het extra vermogen, wat uit de 3,6 liter boxermotor geperst werd. Een grondige afvalkuur en aandrijving enkel op de achterwielen, in tegenstelling tot de 911 Turbo, waren de kers op de taart.

De Porsche die Bonhams gaat veilen is dus zo’n straatlegaal exemplaar. Deze 911 GT2 verliet in januari 1997 in de kleur Firnweiss de fabriek en ging richting Japan naar de eerste eigenaar. Veel kilometers zijn er niet gemaakt met deze bruut. In Japan heeft de Porsche vier keer onderhoud gehad, bij 1936 km, 5512 km, 6841 km en 7590 km. In 2008 is de Porsche in Europa ingevoerd door de huidige eigenaar en ook die heeft er niet veel mee geboendert, de teller staat nu op 8845 km. In 2020 heeft de Porsche bij Porsche Classic werkplaats Verardini, in Padova, een grondige inspectie gehad en goed doorstaan.

Richtprijs

De 911 komt compleet met documentatie, toolkit etc. èn bijpassend prijskaartje. Ja reken niet op een koopje, de richtprijs ligt tussen 850 duizend en ruim 1,1 miljoen euro. Voor de durfals een fraai speeltje om je track days wat extra impuls te geven. De veiling is 13 mei in het Fairmont Hotel in Monte Carlo.

Foto’s: Bonhams