Porsche Carrera Cup Duitsland start op vernieuwd Spa-Francorchamps

Race 1; Podium voor Larry in eerste race Porsche Carrera Cup Duitsland



Na een solide vrije training donderdag, stonden vandaag zowel de kwalificatie als race 1 op het programma. Als voorbereiding op de kwalificatie werd eerst nog uitgebreid de data van de vrije training geanalyseerd en werden de auto’s gefinetuned. Larry: “We kunnen tevreden zijn met waar we vandaan zijn gekomen. We hebben in de balans van de auto wat extra kunnen pakken en ook heb ik zelf wat dingen verbeterd.” Ook Jesse was tevreden met de vooruitgang. “Vergeleken met het Supercup weekend op Imola hebben we weer stappen kunnen maken. Straks een mooie race hier op Spa en daarin kan altijd van alles gebeuren. Ik kijk er erg naar uit!”. Toch waren er in de kwalificatie nog verbeterpunten, wat betekent dat er in de race nog meer in zit. Zo had Lucas bijvoorbeeld last van vibraties in zijn remmen. Ook Daan had geen vlekkeloze kwalificatie: “Mijn ronden op de eerste set banden voelde goed. Helaas heb ik op de tweede set niet verder kunnen verbeteren. Ik ben er niet ontevreden mee, maar het laat wel zien dat er in de race nog plekken te winnen zijn.”





Race 1 zat vol mooie battles. Larry wist na een sterke start even de tweede plek in handen te krijgen. Toch werd hij weer ingehaald door de nummer drie, die op nieuwe banden reed. Larry: “Aan het begin was het lastig om goed aan te haken door het verschil in banden. In het midden en einde van de race kwam ik er gelukkig weer goed bij. Ik was zeer tevreden met de balans van de auto en uiteindelijk een goed resultaat. Nu weer verder hard werken. De eerste punten zijn binnen. Op naar race 2!” Ondertussen hadden Max, Jesse, Lucas en Huub mooie gevechten en kwamen zij allemaal verder naar voren. Hiermee pakten zij P8, P10, P12 en P14. Huub, die ook mee strijdt in het Rookie kampioenschap, pakte knap P2 in deze klasse. Al met al een mooi resultaat en goed vertrouwen voor race 2! Daan kon na een spin op hoge snelheid bovenin Raidillon helaas de race niet uitrijden. Hij gaat in race 2 vanaf P14 strijden voor punten.



Dylan Pereira (L), IronForce Racing by Phoenix, Laurin Heinrich (D), SSR Huber Racing, Hurui Issak, Larry ten Voorde (NL), Team GP Elite, Christoph Huber, Porsche Carrera Cup Deutschland, Spa-Francorchamps 2022

Spannende gevechten en goede vooruitgang in de tweede race

Race 2 was uitdagend en zag veel battles op de baan. Larry viel terug in een lastige eerste ronde. Zijn pace daarna was gelukkig mega, waardoor hij nog goed terug kwam. Larry: “Niet helemaal het resultaat dat we wilde. Ik had een slechte start en daardoor kwam ik in de situatie dat ik het grind in moest na bocht 1 om een incident te vermijden. Uiteindelijk geef ik natuurlijk niet op. Ik ben mega blij met het proces en ook mega blij welke stap we in de race gezet hebben. Ik kon van P9 nog naar P5 rijden. Heel gaaf en we gaan met opgeheven hoofd naar de volgende.” Ook de mannen achter hem hadden veel close battles en wisten zich verder naar voren te vechten. Zo kwam Jesse uiteindelijk als 8e over de streep. Daarachter had Lucas het op P9 erg naar zijn zin: “Het was echt een super leuke race. Ik heb eigenlijk alleen maar door het veld naar voren gereden. Het was een hele verbetering met gisteren, de stappen die we met de auto hebben kunnen zetten. Ik denk dat het erg positief is wat we dit weekend weer gedaan hebben.” Max begon zijn race goed op P8 en pakte als snel twee plekken. Hij had een goede pace, maar maakte toch wat te veel fouten waardoor hij wat plekken moest inleveren. Max: “In de laatste ronde blokkeerde ik rechtsvoor en maakte ik naar boven in Eau Rouge een fout. Het was mijn dag niet helemaal. Maar vanaf hier is het alleen maar voorwaarts en op naar de volgende race.” En paar plekken achter hem had Huub een mindere start. In de drukte verloor hij een aantal plekken. Hij herpakte zich snel en kwam in een goed ritme. Huub: “De auto was een stuk beter dan gisteren en ik heb mezelf terug kunnen vechten door het veld heen. De auto voelde steeds beter. Volgende ronde op de Red Bull Ring moeten we zorgen dat de kwalificatie nog beter is, zodat we bij het groepje voorin kunnen aanhaken.” Daan wist deze race geen plekken te winnen, toch was hij na afloop optimistisch over de geboekte vooruitgang: “Ik ben niet geheel ontevreden met de race. Het resultaat is niet wat we wilde, maar het gevoel met de auto was een stuk beter. Qua snelheid miste ik nog iets omdat ik in race 1 minder heb kunnen rijden, maar ik kon het groepje voor mij goed volgen. De auto bleef erg goed tijdens de race. Ik denk dat we daarin als team mooie stappen hebben gezet.”

Maandag kunnen de rijders gelijk verder met de leerpunten van dit weekend. Dan wordt er op Silverstone getest voor de Porsche Mobil 1 Supercup race begin juli. De volgende ronde van de Porsche Carrera Cup Duitsland vindt over twee weken plaats op de Red Bull Ring.