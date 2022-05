Kaching! voor RUF Turbo R

Nog even een korte verlate terugblik op de veilingen bij het Amelia Island Concours afgelopen maart. Een bijzondere Porsche passeerde daar de veilinghamer en de kassa rinkelde. De eer was aan een RUF Porsche, in dit geval een gelimiteerde Turbo R uitvoering van de 993, de laatste luchtgekoelde RUF. En er waren meer Porsches waar de portemonnee ver voor open ging.

Turbo R Limited

In 2016 introduceerde RUF een nieuw model met de naam Turbo R Limited. Een uitvoering waarvan er slechts zeven geproduceerd zouden worden. De auto’s werden gebouwd op nieuwe, ongebruikte carrosserieën van de 993 Turbo, RUF had deze in 1998 reeds ingekocht bij Porsche, voor toekomstige projecten.

Gooding & Company veilde een van deze Porsches afgelopen maart op Amelia Island. Het enige Riviera blauwe exemplaar. Slechts 1500 km op de klok en in het bezit geweest van twee eigenaren. De richtprijs lag tussen de 1,4 en 1,8 miljoen dollar. Bij 1,85 miljoen dollar werd de Porsche afgehamerd, wat met toeslagen erbij op ruim 2 miljoen dollar uitkomt. Een recordbedrag voor een RUF Porsche.

Porsches

Sowieso scoorden de Porsches bij Gooding & Company goed in Florida. Ruim 2 miljoen dollar was er eveneens voor een Carrera GT, een recordprijs, en dat lot waren ook een 718 RSK uit 1959 en een 904/6 uit 1965 beschoren, de 718 schurkte zelfs tegen de 3 miljoen aan. Ruim 1,8 miljoen dollar voor een 964 Carrera RS 3.8 Clubsport gaat eveneens de recordboeken in.

Ook bij conculega’s RM Sotheby’s en Bonhams werden de Porsches warm onthaald. Bij RM Sotheby’s werd er 1 miljoen dollar betaald voor een 964 Carrera 4 Leightbau en 1,1 miljoen dollar voor een 964 Turbo S. Bij Bonhams was het een 550 Spyder die bijna 4,2 miljoen dollar vergaarde.

Alle Porsches bij de drie veilinghuizen op een rijtje;

Gooding & Company;

1956 Porsche 356A 1600 Super Coupe $67,200

1959 Porsche 356A 1600 Convertible D $112,000

1998 Porsche 911 993 Carrera 4S $145,600

2004 Porsche 911 996 GT3 $156,800

1990 Porsche 911 964 Carrera 4 $100,800

1997 Porsche 911 993 Carrera S $207,200

1996 Porsche 911 993 Carrera 4S $109,200

1968 Porsche 912 Targa $128,800

2002 Porsche 911 996 Carrera 4S $72,800

1997 Porsche 911 993 Carrera 4S $246,400

2008 Porsche 911 997 Carrera S $117,600

1996 Porsche 911 993 Carrera 4S $196,000

1959 Porsche 718 RSK $2,975,000

2005 Porsche Carrera GT $2,012,500

1967 Porsche 911S $313,000

1975 Porsche 911 930 Turbo $544,000

1988 Porsche 911 Carrera Cabriolet $95,200

1993 Porsche 911 964 Carrera RS 3.8 Clubsport $1,875,000

1965 Porsche 904/6 $2,205,000

2004 Porsche 911 996 Carrera 40th Anniversary Ed. $78,400

1973 Porsche 911T $235,200

1979 Porsche 935 $1,765,000

1974 Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC $1,627,500

2001 Porsche 911 996 GT2 $240,800

1974 Porsche 911 Carrera 3.0 RSR $830,000

1977 Porsche 934/5 IMSA $912,500

1977 Porsche 911 930 Turbo $390,000

1979 Porsche 935 $1,462,500

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Leightbau $973,000

1963 Porsche 968 $123,200

1956 Porsche 356A Speedster $379,000

2018 Porsche 911 991 GT3 Touring $302,000

1986 Porsche 911 Carrera Cabriolet $151,200



RM Sotheby’s

1973 Porsche 911 Targa $170,800

1976 Porsche 914 2.0 $56,000

1963 Porsche 356B Carrera 2 GS/GT Coupe $428,500

1960 Porsche 356 Carrera Zagato Speedster $472,500

1971 Porsche 914/6 $544,000

1960 Porsche 356B 1600 Roadster $357,000

1981 Porsche 924 Carrera GTS Clubsport $417,500

2011 Porsche 911 997 Speedster $324,000

1989 Porsche 911 Speedster $235,200

1991 Porsche 911 964 Carrera 4 Leichtbau $1,050,000

2018 Porsche 911 991 GT2 RS Weissach $412,000

1974 Porsche 911 Carrera $240,800

1994 Porsche 911 964 Turbo S $1,105,000

1996 Porsche 911 993 Turbo $456,000

1983 GRID-Porsche S2 Group C IMSA GTP $235,200

1970 Porsche 914/6 $128,800

1989 Porsche 911 Speedster $235,200

1994 Porsche 911 964 Speedster $229,600

2006 RUF Rt12 s $434,000





Bonhams

1967 Porsche 911 Targa $123,200

1957 Porsche 356A 1600 Speedster $302,000

1974 Porsche 914 2.0 $44,800

1955 Porsche 550 Spyder $4,185,000

1996 Porsche 911 993 Carrera $87,360



Alle prijzen zijn inclusief toeslagen, tenzij anders vermeld.

Foto’s: Gooding & Company, RM Sotheby’s en Bonhams