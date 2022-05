Veilingnieuws; de Porsches in Monaco

Afgelopen weekend vond de dertiende historische Grand Prix op Monaco plaats. Een tweejaarlijks evenement vol historische grandeur uit de Formule 1. Veilinghuizen Bonhams en RM Sotheby’s waren present om weer het nodige fraais aan de man te brengen. Een korte terugblik op de Porsches die onder de hamer gingen.

911 GT2

We beginnen bij Bonhams want daar passeerde een 911 GT2, waar we eerder al over schreven, de veilinghamer. Deze zeldzame krachtpatser wisselde van eigenaar voor een niet geringe 1 miljoen euro. De hamer viel bij 910 duizend euro, wat met toeslagen erbij op ruim 1 miljoen euro uitkomt. Ook een 959 Komfort mocht zich in warme belangstelling verheugen. Deze Porsche ging voor ruim 1,4 miljoen euro naar een nieuw onderkomen. In totaal veilde Bonhams vijf Porsches en twee daarvan werden niet verkocht. De duurste auto bij het veilinghuis was een Bugatti Type 35B uit 1927 die goed was voor 2 miljoen euro.



1958 Porsche 356A 1600 Speedster niet verkocht HB €300.000

1997 Porsche 911 993 GT2 €1.046.500

1988 Porsche 959 Komfort €1.437.500

2016 Porsche 911 991 R niet verkocht HB €285.000

1982 Porsche 911SC ‘Safari Rally spec’ €126.500

Carrera RS 2.7 Leightbau

De toppers bij RM Sotheby’s waren twee ex-Nigel Mansell Formule 1 auto’s die samen bijna 7,7 miljoen opbrachten. Wat de Porsches betreft, stonden er bij het veilinghuis zeven in de catalogus. Daarvan werden er vier verkocht. De 911 Carrera RS 2.7 is nog immer zeer gewild. Een Leightbau uitvoering passeerde de veilinghamer en werd voor bijna 1,3 miljoen verkocht. Slechts 200 Leightbau varianten zijn er gemaakt en dit betrof ook nog eens een volledig matching numbers exemplaar afkomstig van de eerste eigenaar.

1977 Porsche 928 €59.800

1956 Porsche 356A 1600 Cabriolet €149.500

1989 Porsche 911 930 Turbo Cabriolet niet verkocht HB €140.000

1976 Porsche 911 930 Turbo €303.125

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Leightbau €1.287.500

1952 Porsche 356 Pre-A ‘Split Window’ Cabriolet niet verkocht HB €400.000

2008 Porsche 911 997 GT3 RS niet verkocht HB €115.000

Alle prijzen zijn inclusief toeslagen tenzij anders vermeld. HB is hoogste bod.

Foto’s: Bonhams en RM Sotheby’s