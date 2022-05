Mijn passie voor Porsche: Gerrit Jan Veldhuis

In deze serie spreken we met een Porsche eigenaar en proberen we erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaalt model?

Deze keer spreek ik af met Gerrit Jan Veldhuis. De trotse en blije bezitter van een Porsche Cayman S (987), en dat bedoel ik letterlijk. Gerrit Jan straalt als hij over zijn Cayman praat of als hij er in zit. Kijk zelf maar.

Gerrit Jan is vanaf kinds af aan gek op auto’s in het algemeen. Porsche heeft daar altijd onderdeel van uit gemaakt. Hoewel hij de ontwerpers bij Porsche maar lui vindt, aan de andere kant “never change a winning team”, vindt hij de geschiedenis van Porsche en wat zij hebben bereikt subliem. “Eigenlijk van raceauto’s goed bruikbare straatversies gemaakt. Alle modellen hebben de sportwagen in hun genen en zijn ook nog eens erg betrouwbaar.”

Zijn andere autoliefde is Mini. Op de zoektocht naar een Cooper S als vervanger voor de Cooper, kwam hij er achter dat er voor dat budget, nou ja klein beetje hoger, ook Porsches werden aangeboden. De 996-en in dat budget waren niet de beste in hun soort, maar onder de aangeboden Boxsters zaten best goede en mooie exemplaren. “Waarom niet” dacht Gerrit Jan, “ik wil toch graag een keer een Porsche hebben”. De 986 vindt hij niet zo mooi, dus werd de zoektocht naar een Boxster 987 in gang gezet.

Porsche Boxster 987, eigen foto

En tijdens die zoektocht blijkt ook de Cayman bereikbaar te zijn. “Ik vind de lijnen van de Cayman gewoon schitterend, mooier dan een Boxster, dus het moest een Cayman worden” aldus Gerrit Jan. En sinds september 2021 rijdt hij dus dagelijks in een Porsche Cayman S van 2006. “Deze Cayman is nieuw geleverd aan een Nederlander die destijds in Engeland woonde, dus gewoon links gestuurd. De keuze voor deze auto komt door een aantal factoren: de relatief lage kilometerstand van 108.000 km, de kleur (kom ik zo op terug) en het feit dat deze origineel is (op de Porscheletters achterop en deurverlichting met Porsche-embleem na). Gedurende de 9.000 kilometer die er sindsdien mee is gereden heb ik geen enkele storing gehad.”

Gerrit Jan’s Cayman heeft de kleur Atlasgraumetallic, kleurcode M7X. Afhankelijk van de lichtinval is hij grijs, of blauw, of groen of zwart. Heel bijzonder om te zien.

Gerrit Jan heeft zoals gezegd geen storingen aan de auto gehad. Hij heeft wel een aantal dingen op een lijstje staan om aan te pakken en weet ook heel goed dat er gezien de leeftijd en kilometerstand wel eens iets versleten kan zijn of defect gaat. Voor onderhoud en reparatie gaat hij alleen originele Porsche-onderdelen gebruiken. Zijn bedoeling is namelijk om deze Cayman nog lang in zijn bezit te hebben. Hij is er echt gek mee: “Het is echt een Cayman, hij lijkt er op en kan razendsnel vooruitschieten als een kaaiman. Het is heerlijk om een partij gas te geven, dat wil hij ook hoor. Het is fantastisch om hierin te rijden. Het is eredivisie, perfecte zit achter het stuur, stuur ligt goed in de hand en de handbak schakelt goed.”

Kaaiman bewaakt de Cayman

“Ik gebruik de Cayman als dagelijkse auto. Doe er ook wel eens boodschappen mee hoor. Er gaat gigantisch veel voorin. De bak is heel diep. Net als een wijnkelder, laden maar. Mocht er ooit echt een grote reparatie nodig zijn, dan zal ik niet aarzelen dat te laten doen. Er zijn in Nederland slechts 327 Caymans nieuw geleverd. Vind dus maar eens een andere ter vervanging. Ik ken deze Cayman en weet wat ik er aan heb. Nee, Ferdinand is een blijvertje”.

Pardon, Ferdinand? “In ons gezin hebben auto’s een naam, en deze heet Ferdinand. Auto’s hebben een ziel hoor” aldus Gerrit Jan. “Bij ons ook” reageert onze fotograaf Jos Berkien, “mijn 996 heet Sally, naar Sally Carrera van Cars”. Eh….goed. Misschien kunnen we daar eens een enquête overhouden. Nou ja, laat maar….

Nog wat mooie plaatjes van Ferdinand, gemaakt door Jos.

Gerrit Jan; het was een plezier om je te interviewen. Dankjewel. Volgende keer staat een trotse eigenaar met zijn Porsche 914 in het middelpunt. Wil je ook jouw verhaal over je passie voor Porsche met ons delen? Reageer op dit bericht of stuur een mailtje: robin@vierenzestig.nl

Foto’s en video; Jos Berkien