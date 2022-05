Goede progressie voor Team GP Elite ondanks lastig raceweekend 

Na een vrije training op vrijdag die te wensen over liet, stond zaterdagochtend de kwalificatie op het programma op de Red Bull Ring.

Zoals verwacht zat er verbetering in de auto. Toch kon niet alles eruit gehaald worden. Het veld zat erg dicht op elkaar en er werden wat foutjes gemaakt. Larry: “Op set 1 heb ik echt een hele goede run gehad. De auto voelde mega de eerste keer de baan op. Helaas heb ik het op de tweede set banden niet helemaal aan elkaar kunnen rijden. We gaan er in de races alles aan doen om naar voren te rijden.” Waar Larry op zijn eerste set sterk was, had Huub wat meer moeite: “Op de eerste set blokkeerde ik in mijn eerste vliegende ronde. Dus het was moeilijk om daar nog een goede tijd op neer te zetten. De tweede set ging gelukkig goed. Uiteindelijk P10 en P6 kunnen pakken, dus daar ben ik er tevreden mee, als je kijkt waar we op vrijdag stonden.”



Race 1

Race 1 zat vol met mooie gevechten. Na een goede start wist Larry een plekje te pakken, waarna hij zich erg sterk wist te verdedigen tegen de mannen achter hem die constant druk hielden. “Uiteindelijk een P4 positie. Ik denk dat het een hele interessante race was en we hebben mooie gevechten gehad. Uiteindelijk was dit het meest haalbare. Morgen starten vanaf P4, en hopelijk kan ik dan wat plekjes pakken.” Ook Max wist ondertussen meerdere plekken te pakken en vond zo de aansluiting met het groepje waar Larry ook in zat. Daan en Lucas hadden ondertussen leuke gevechten en lieten een goede pace zien. Jesse en Huub konden de race door flatspots en een lekke radiateur helaas niet uitrijden. Huub: “Mijn start was goed en ik kon gelijk aanhaken op P10. Halverwege de race moest ik meer gaan verdedigen. Een ronde later kwam ik helaas in het gras. De radiateur was lek en ik moest helaas opgeven. Morgen starten vanaf P6. Op een nieuwe set banden hoop ik wat voordeel in de beginfase te kunnen pakken en naar voren te rijden.”





Race 2

De tweede ronde van de Porsche Carrera Cup Duitsland werd op zondagmiddag afgesloten met race 2. Het was een hectische race met opnieuw veel battles. Larry was goed weg, maar kon zijn snelheid helaas niet behouden. “In het heetst van de strijd heb ik zelf een foutje gemaakt in een battle op het rechte stuk. Hierdoor heb ik besloten een positie terug te geven. Doordat m’n splitter kapot was kwam er nog een andere rijder tussen en werd het uiteindelijk P5. Niet het beste begin van het seizoen, maar toch knokken we door!” Max had ondertussen een slechte start. Hij stond niet goed in het vak en sloeg bij de start af. Max: “Ik heb dus eigenlijk vanaf P23 moeten beginnen. Dit werd overigens wel een hele leuke race, want ik ging zo door het veld heen. Ik reed een pace die in de top 5 mee kon rijden. Al met al wel een super leuke dag gehad. Er is werk aan de winkel met de start, maar verder denk ik dat de pace goed zat en we daar op verder kunnen bouwen.” Huub, Jesse en Daan kregen alle drie een tijdstraf omdat ze te vroeg weg waren. Daarnaast werd Huub bij de start van achteren aangetikt: “Ik kreeg een tik op mijn rechter achterwiel waardoor de balans verdwenen was. Ik had veel vibraties bij het remmen en moest daardoor voorzichtig rijden. Gelukkig heb ik wel de aansluiting in de top 10 kunnen houden. Er had meer ingezeten, maar we hebben goede vooruitgang geboekt, dus daar ben ik blij mee.” Met deze 10e plaats pakte Huub P1 in de Rookie klasse. Daan, die vanaf P21 begon, wist zich goed naar voren te vechten. “Ik reed als 13e over de finish, maar helaas rolde ik wat bij de start en dus kreeg ik 5 seconden straf. Hierdoor finishte ik uiteindelijk 16e, dus dat was jammer. Maar al met al heb ik wel een goed gevoel overgehouden aan de race.” Ook Lucas had een goede pace te pakken en kwam in eerste instantie als 9e over de streep. Door een tijdstraf na contact in een battle eindigde hij uiteindelijk op P26. Kortom, het was een race met veel uitdagingen. Toch bleek de pace er steeds meer te zijn en is er weer vooruitgang geboekt. Volgende week staat het historische stratencircuit van Monaco op de kalender voor ronde 2 van de Porsche Mobil 1 Supercup. De blikken staan alweer op scherp om komend weekend mee te strijden voor de overwinning.