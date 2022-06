Overwinning in Monaco! 

Na een solide race waarin hij van begin tot einde leidde, pakt Larry de overwinning in de straten van Monaco! Larry: “Heel gaaf! Ik had een goede start en ben best wel goed door de safety car fase heen gekomen. Verder lekker in mijn eigen flow kunnen rijden.” Verder naar achteren hadden de andere rijders in alle drukte contact. Jesse: “Het was een mooie race. Ik heb helaas wel Lucas hard geraakt, maar daar konden wij beiden weinig aan doen. Daarna gelukkig de race gewoon uitgereden.” Ook Max was in dit gedrang betrokken. “Doordat Lucas de muur raakte en Jesse bij hem achterin reed, raakte ik Jesse. Dat zorgde bij mij voor een lekkende koeler. Het team gaf aan dat ik tot 110 graden watertemperatuur kon doorrijden en gelukkig heb ik de hele race daar onder kunnen blijven. De finish heb ik dus gehaald en in de uitrijdronde heb ik m’n auto uiteindelijk moeten stopzetten.” Ondertussen wist Daan uit het gedrang te blijven. “Ik kwam gelukkig net goed weg na het momentje bij de mannen voor mij. Uiteindelijk ben ik als 21e over de finish gekomen. Inhalen is hier erg lastig, dus er was weinig actie voor mij. Maar het blijft Monaco, dus ik heb er zeker van kunnen genieten.”





Over 3 weken gaat de Porsche Carrera Cup Duitsland verder met ronde 3 op het circuit van Imola. Bekend terrein voor de rijders na de Supercup race op Imola eerder dit seizoen. Opnieuw wordt er dan gestreden voor de hoogst haalbare resultaten.