GP Elite biedt een uniek trainingsconcept voor de Porsche Rijder – Deel 2 “Zelf rijden op Zandvoort”

Veel Porsche rijders hebben wel vernomen dat GP Elite diverse rijtrainingen aanbiedt maar hoe breed het aanbod is zal niet bij iedereen bekend zijn. Naast de rijtrainingen waar de voertuigbeheersing en vaardigheden op de weg verbeterd worden biedt GP Elite ook een breed scala aan circuittraining van instapniveau tot coureur opleidingen. Daarnaast is er nog aanbod voor de driftliefhebbers en rally rijders.

Op 30 maart echter liet GP Elite de genodigden kennis maken met de circuittrainingen. Daarvoor had men een mooie verzameling hagelwitte Porsche’s met dubbele bediening klaar staan en een Cayman GT4 Clubsport voor de gasten met circuitervaring.

Mijn introducé heeft al eventjes haar rijbewijs maar nog weinig circuit ervaring dus mocht ze met een ervaren instructeur in een Cayman op pad. In deze spoedcursus circuit ervaring op doen wilde GP Elite vooral aandacht besteden aan hun aanpak. Eerst werd de nodige aandacht besteed aan zitpositie, hoe het stuur dient te worden vastgehouden en vooral tijdens het rijden niet ‘over te pakken’. Daarna kon ze op pad.

In de eerste ronde gaf de instructeur vooral wat basis aanwijzingen over te rijden lijnen en het volledig benutten van de hele breedte van de baan. Wat bevorderend werkt is dat de instructeur niet alleen vertelt hoe de ideale lijn er uit ziet maar ook waarom je een bepaalde lijn rijdt. Ondertussen zie je hoe hij het overige verkeer in de gaten houdt want de eerste keren op het circuit heb je de handen vol aan concentreren op de lijn en de voertuigbeheersing. Tijdens de eerste ronden maakt de instructeur al een inschatting van de capaciteiten van de bestuurder. In de ronden die volgen wordt het tempo langzaam wat opgebouwd en meer aandacht besteed aan het rempunt en, heel belangrijk, goed vooruit kijken en anticiperen. Zandvoort is een ‘technisch uitdagend’ circuit waarbij je door veel bochten niet goed heen kan kijken en het dus van ervaring moet hebben om de meest ideale lijn te rijden. Maar met de aanwijzingen van de instructeur ging de snelheid al gauw omhoog en begon het plezier te komen. Schijnbaar pakte ze het snel op want de aanwijzingen werden steeds ‘technischer’ van aart en ondertussen ging het gesprek ook over aanverwante zaken als hoe links- en rechtshandigheid de manier waarop je bochten aansnijdt beïnvloed. De laatste ronde zat de snelheid er lekker in en leek ook de instructeur zichtbaar te genieten van de progressie zonder nog veel te moeten corrigeren. De complimenten waren dan ook na afloop voor mijn introducé dat ze het bijzonder snel oppakte en goed gevoel voor de auto had. Ik heb zelden iemand met een grotere lach op het gezicht de auto uit zien stappen. De opmerking “wat moet ik doen om dit iedere dag als werk te gaan doen” zeggen denk ik voldoende over hoe deze korte training ervaren is.

Uiteraard leer je in een 20 minuten niet een volwaardig cicuittijger te worden maar GP Elite liet met deze mogelijkheid voor haar gasten wel zien hoe ze de trainingen vanaf instapniveau opbouwen en ook voor cursisten het plezier erin brengen.

Zelf kreeg ik de mogelijkheid om de Cayman GT4 Clubsport over het circuit te sturen. Nu is mijn ervaring in competities aardig verroest maar de basis beginselen verleer je, net als fietsen niet meer. Helaas was de raceoverall een maatje te klein wat de bewegingsvrijheid vooral met in en uitstappen, zeker in combinatie met mijn lengte van 1.92, aanzienlijk beperkt. We zullen de beelden daarvan dan ook maar niet hier delen. De Cayman GT4 Clubsport is hagelnieuw en gaat dit seizoen een rol spelen in de Porsche Sprint Challenge.

De eerste ronde was voor mij onder begeleiding van mijn instructeur dan ook even het gevoel met de auto krijgen. Een echte competitie auto als deze werkt alles net even anders dan een straatauto, zoals het onbekrachtigde remsysteem. Je wilt dan ook niet een juweeltje als deze auto op volle snelheid op een bocht afjagen om dan tot de conclusie te komen dat je jezelf in de remmen vergist. Let wel, het remt bizar goed alleen je zult als rijder harder moeten trappen. Het gevoel en doseren is echter wel vele malen prettiger dan in een straatauto.

Na de eerste ronde begon ik het gevoel met de auto redelijk te krijgen en dan is de Cayman GT4 Clubsport echt een genot om mee te rijden. De balans is echt heel fijn en je voelt als rijder goed hoe je in het centrum van de auto zit waarbij de auto bijzonder goed communiceert wat wel en niet kan. Ik begon er ook steeds meer lol in te krijgen en vroeg mezelf tijdens de derde ronde af waarom ik eigenlijk ooit met de actieve autosport was gestopt. Zeker met deze auto kun je als beginnend coureur voor zowel een loopbaan in de autosport of voor de hobby heel snel op behoorlijk niveau mee gaan rijden. Ik snap heel goed dat GP Elite deze auto aan hun gamma heeft toegevoegd.

Ik heb heerlijk gereden al had ik nog wat moeite met het vinden van de juiste lijn in bocht 9. Een bocht die bijna 180 graden omgaat, je niet doorheen kan kijken en iets smaller wordt naar het einde toe. Toen ik de flow daar eindelijk onder de knie begon te krijgen tussen juiste snelheid en lijn zat helaas de tijd er op want het officiële trainingsprogramma moest weer door.

Ook deze ervaring in de Cayman GT4 Clubsport geeft een aardig beeld hoe GP-Elite ook de coureurs en licentie opleidingen insteekt. Het plezier dat mensen aan autosport en rijden op het circuit beleven staat hoog in het vaandel en dat zorgt dat je met een goed gevoel uit de auto stapt.

Ik heb er van genoten en misschien moet ik toch mijn kennis weer eens opfrissen en licentie bij gaan werken.

Wij danken GP Elite en Porsche voor het mogelijk maken van deze ervaring.