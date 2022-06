Het aandeel Porsche – update per 1 juni 2022 (koers actueel t/m 01-06-2022). De oorlog woedt voort, en de dalende trend is geheel intact. Ondanks dat er in toenemende mate betere wapens geleverd worden aan Oekraïne is van een kantelpunt in deze zinloze oorlog nog geen sprake. Ook op de beurs is nog geen ommekeer te zien.

DAGgrafiek

Ook op de DAGgrafiek van het aandeel Porsche is de DALENDE RODE lijn duidelijk zichtbaar, langzaam maar zeker worden LAGERE koersniveaus bereikt.

Grafiek bovenin; de RSI maakt een mooie beweging naar boven, wie beter kijkt ziet dat er sprake is van een positieve divergentie tussen de bodems van de koers en de bodems van de indicator. De bodem van 19-05-2022 is geheel volgens verwachting lager dan de bodem van 10-05-2022. In de indicator RSI is deze daling niet zichtbaar en wijkt hiermee af van de koers, de divergentie.

Zodra dit zich voordoet mag je verwachten dat de koers gaat stijgen op korte termijn, hetgeen nu gebeurt. Helaas nog steeds binnen de dalende trend, dus er is hooguit sprake van een herstel en niet van een trendomkeer.

Het middenstuk. Het MA-10 is stijgende, het MA-30 stijgt ook en zorgt met de komende kruisiging met het groene MA-10 voor een korte termijn KOOPsignaal. Terwijl de lange termijn gemiddelden MA-90 en MA-150 nog steeds een dalend verloop laten zien.

Grafiek onderin. Net als bij de RSI bovenin, is ook bij het MACD een nieuwe bodem gemaakt. De indicator is hard op weg naar het positieve gebied boven de nullijn wat zou betekenen dat er langere tijd hogere koersen op de borden zullen komen.

Echter nog steeds binnen de DALENDE trend.

WEEKgrafiek

Op de weekgrafiek is de DALENDE trend mogelijk nog beter te zien.

Grafiek bovenin; De RSI vertoont een zijwaarts verloop in een bandbreedte tussen 40 aan de onderzijde en 55 aan de bovenzijde afgewisseld met een enkele uitschieter van het afgelopen jaar. Sinds de piek van de RSI in de periode april-juni 2021 is de koers niet meer op dat niveau geweest, nogmaals een bevestiging van de dalende trend.

Het middenstuk. Zowel het MA-10 alsook het MA-30 (hier in WEKEN) laten een dalend verloop zien. De lange termijn gemiddelden over 90 weken en 150 weken stijgen weliswaar maar over enkele maanden (augustus-september) zal blijken of ook deze indicatoren gaan dalen waardoor het aandeel Porsche terug kan vallen naar lagere niveaus naar een eerste koersdoel (KD-1) op € 34,03 en bij een donkerder scenario een KD-2 op € 28,28 zijnde eerdere bodems. (zie maandgrafiek bij de April-update) van het aandeel Porsche.

Grafiek onderin. Al met al, duurt de oorlog voort. Prijzen van grondstoffen en energie staan onder toenemende druk, afzetgebieden voor industriële goederen en auto’s worden kleiner enz. De inflatie staat op een ongekend hoog niveau. Kortom…er is geen zonnig vooruitzicht te melden op de beurs, behalve dat de zomer er toch weer aan komt.

