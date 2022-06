Mijn passie voor Porsche: Jacco de Haan

In deze serie spreken we met een Porsche eigenaar en proberen we erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaald model?

Deze keer spreek ik met Jacco de Haan. Liefhebber en eigenaar van een Porsche 914. We hebben afgesproken bij Jacco thuis en dat blijkt niet zo moeilijk te vinden. Waar zie je anders een knaloranje 914 onder de carport? Wat een gave auto zeg.

De passie voor de 914 is door zijn vader ontstaan

Na een hartelijke ontvangst door Jacco gaan we onder het genot van een kop koffie praten over Porsche, en in dit huis natuurlijk over de 914. Hier kom ik later op terug, maar eerst willen we natuurlijk weten hoe deze passie is ontstaan. Toen Jacco nog een jochie was zei zijn vader: “ik heb ooit een Porsche gehad”. Zoals een puber dan doet reageerde Jacco met: “yeah, what ever, het zal wel.” Daarop liet zijn vader hem foto’s zien van een knaloranje, kleine sportwagen achter hun huis. “Dat weet ik niet hoor, dat is toch geen Porsche?” waren Jacco’s gedachten. Hij had immers de 911 voor ogen.

Maar wees gerust lezer, hij denkt daar nu heel anders over. Dat zal blijken als je verder leest.

Tegenwoordig heeft Jacco er zelf een, ook knaloranje

Het was kennelijk weer gaan kriebelen bij Jacco’s vader want op een dag kwam hij thuis met de mededeling dat hij in de stad, ze woonden toen in Groningen, een Porsche 914 had gezien en hij een briefje tussen de portierruit en het dak had geschoven met de vraag om hem te bellen als de auto in de verkoop zou gaan. En zo geschiedde: in 1999 werd pa gebeld dat de 914 in de verkoop ging. Samen zijn ze toen gaan kijken. Jacco’s reactie: “hè wat is dit, en in het oranje, wat doe je nou?” Die eerste kennismaking met de 914 begon dus niet echt heel positief. “Maar….dan ga je er in zitten, ga je een stukje rijden en dan blijkt het wel degelijk een echt sportwagentje te zijn.” Het zaadje is geplant.

Vooruitstrevende auto

Jacco is zich gaan verdiepen in de Porsche 914. Hij kocht veel boeken en op internet was toendertijd ook wel informatie te vinden. Uit de informatie was op te maken dat de 914 best vooruitstrevend was in dat segment, ze ziet er goed uit en rijdt fantastisch. Zo is de liefde ontstaan. Hier vind je informatie over het ontstaan en de verschillende uitvoeringen van de 914.

De “nieuwe” 914 van pa

Het was een rijdende auto, maar niet in beste staat. Er moest wel het een en ander aan gebeuren. Het internet op en onderdelen zoeken. Die waren toen voor de 914 goed verkrijgbaar en betaalbaar. Samen hebben ze deze 914 gerestaureerd. De motor hebben ze vervangen voor een betere motor die ze uit Duitsland hadden gehaald. De bak schoot uit de eerste versnelling en deze heeft Jacco zelf gereviseerd, Tijdens een rit in de Eifel werd er echter schade gereden met de 914. Gezien de staat van de auto is toen besloten deze niet te repareren.

Voorraad

De zoektocht naar onderdelen heeft er toe geleid dat Jacco inmiddels een aardige voorraad onderdelen heeft. Bumpers, schermen, complete body uit Texas om maar wat te noemen. Dit nam zo’n omvang aan dat er op een gegeven moment stalling moest worden gehuurd. Niet voor de auto, maar voor de onderdelen. De garage achter zijn huis is ook vol. Hier staat wel een auto: een Kever uit 1962. “Daar moet ik ook maar eens aan gaan beginnen” mijmert Jacco.

Kenners herkennen de bodemplaat en het dak vast wel

Op zoek naar een Porsche 914

Door het rijden met en het werken aan de 914 is Jacco van dit model gaan houden. Basic en ingetogen maar in de bochten sneller dan menig 911 uit die periode. Dus op zoek naar een 914 die wel de moeite van het restaureren waard was. Die vond Jacco in 2013.

Kwam voor onderdelen, ging met auto weg

Toen Jacco weer eens ergens kwam voor onderdelen, stond daar een complete 914. In 1996 geïmporteerd uit Californië, er was al het een en ander aan gedaan en ze zag er netjes uit. Zeker de moeite van het restaureren waard. De binnenkant was gespoten. Toen de auto terugkwam van de spuiterij sloeg de voorklep over de auto. Dit is wel hersteld maar niet zo mooi. De eigenaar had er geen zin meer in, dus nam Jacco de 914 voor een mooie prijs mee.

Lekker bezig

Jacco werkt het liefst zelf aan zijn 914. Gelukkig had hij een aardige voorraad onderdelen opgebouwd waaruit hij kon putten. Helaas zat daar geen kabelboom bij en die was juist slecht. Dan maar zelf maken. Hij heeft de juiste kleuren draad besteld en is in de woonkamer aan de slag gegaan. De oude kabelboom op de grond uitgelegd en de nieuwe daarnaast gemaakt met de juiste kleuren en stekkers. 400 meter stroomdraad in de huiskamer…

De slechte delen in de body, onder andere de paravan, heeft hij vervangen door delen uit de complete body die hij had liggen en ook heeft hij de frontmarkers van de Amerikaanse uitvoeringen dichtgelast. Alle rubbers heeft hij vernieuwd, metaaldelen laten verzinken. Hij heeft ieder boutje en moertje van deze 914 in zijn handen gehad en kent elke centimeter er van. Na 1,5 jaar was de 914 af. “Nou ja, een oude auto is nooit af”, aldus Jacco: “zo heb ik net nieuwe banden gemonteerd en wordt ze vanmiddag uitgelijnd”.

De auto is nu technisch goed, maar goede aanbiedingen van onderdelen kan hij niet laten liggen. Voorraad opbouwen hè. Waar Jacco niet tevreden over is, is het lakwerk. Nota bene het enige dat hij heeft uitbesteedt. Hij heeft de kale body naar de spuiterij gebracht. “Je kunt zien waar ze deze hebben vastgehouden, kennelijk niet goed ontvet. Hoewel ik best de hoofdprijs heb betaald, durf ik niet terug te gaan. Hoe komt ze dan terug, mee gespoten rubbers of metalen delen? De auto heeft nergens roest, dus laat maar zo. Misschien doe ik het zelf wel een keer, goed schuren en spuiten”. Je ziet het: Jacco is niet voor een gat te vangen.

“Deze auto ooit weg doen? Onmogelijk, dan krijg ik ruzie met mijn vrouw”.

Rijden en genieten

De eerste lange rit met deze 914 was naar Italië. Ze was toen net een maand klaar. Heerlijk over die passen lijkt me. Per jaar reden Jacco en zijn echtgenote toch zo’n 7.000 mooie kilometers, onder andere ook bij tourritten van de Porsche 914 Club, waar Jacco lid van was geworden. “Een leuke club mensen, waar leuke evenementen worden georganiseerd. Tourritten, maar bijvoorbeeld ook technische dagen”. Hoe kan het ook anders dan dat Jacco bij de technische commissie zit? Hij vindt het heerlijk om leden met technische problemen te helpen of vragen te beantwoorden. “Negen van de tien technische problemen verhelpen we. Ook hebben we twee sleuteldagen per jaar, waar we elkaar met raad en daad bijstaan”.

914 Club deel van zijn leven

Goed, hij zit bij de technische commissie, maar daardoor is het toch nog geen deel van zijn leven? Stukje historie. Tijdens een internationaal evenement van de Porsche 914 Club stak Jacco als vrijwilliger de handen uit de mouwen. Daar leerde hij een hele leuke jongedame kennen die ook als vrijwilliger aan de slag was en ook gek was op de 914. Sindsdien zijn ze gek op elkaar en is zij, Dominique, inmiddels de moeder van hun twee zoontjes. Wat denk je dat hun trouwauto was?

Maar we zijn er nog niet mensen. Allebei zijn schoonouders zitten in het bestuur van de 914 club. “Dat is erg leuk” zegt Jacco, “maar ook jammer, want zij gaan graag ook mee met de tourritten en naar evenementen, en dan kunnen ze niet op de kinderen passen hahaha”. Hij lacht, dus het zal wel meevallen.

Wales

Op het moment van het interview keken Jacco en Dominique uit naar de eerste buitenlandse trip met hun 914 sinds tijden. Toch is hij niet bang om te stranden. “Ik neem gereedschap en onderdelen mee dus komen we er altijd”. Op het moment van schrijven zit deze trip “Porsche 914 International 2022” er weer op. “Wales was supertof, heel gaaf om met ruim honderd Porsches 914 fantastische routes te rijden”. Ze hebben zo te zien gereden en genoten.

Porsche 914 International 2022; Wales. Foto: Matthew Hall

De liefde voor de 914 is Jacco met de paplepel ingegoten. Maar wat vindt hij nu van het merk Porsche in zijn algemeen? “Porsche maakt geweldige auto’s en het merk heeft een mooie historie. Ik heb al verteld dat ik vanaf kleins gek ben op de Kever en die passie loopt dan over. Ik heb niet alleen veel boeken over de 914, maar ook over andere modellen en het merk en; de Kever”.

“Een 911 uit dezelfde periode zou wel mooi zijn, een auto met werk. Of een 914-6. Het geluid van de luchtgekoelde zescilinder is waanzinnig. Helaas, de 914-6 is vrij uniek en dan ook nog eens onbetaalbaar. Ik kan natuurlijk ook een 6-cilinderboxer in deze bouwen”.

Passie voor Porsche? Her en der zie ik ook Porsche legomodellen staan en zelfs 911 schoenen ontbreken niet. Dat zit wel goed!

Deze 914 gaat nooit weg:

Dat de liefde voor een auto er niet alleen van huis uit is ingegoten, maar ook vanuit de vrouw die je ontmoet en trouwt, en ook nog eens vanuit haar ouders, vind ik een heel bijzonder en mooi verhaal. Dankjewel voor jouw verhaal Jacco en voor de plezierige ochtend. Ik kom graag eens bij de Porsche 914 Club kijken.

Foto’s Rinaldo Buis