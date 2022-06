Laatste optreden GT-fabrieksteam Porsche in 24 Uur van Le Mans

Dit weekeinde, zaterdag 11 en zondag 12 juni, vindt de 90e editie van de 24 Uur van Le Mans plaats. Live te zien bij Eurosport en RTL7, en een race die een bijzondere plaats inneemt in de racehistorie van Porsche. Maar liefst 19 keer won het merk er, een record. Vanaf volgend jaar strijdt Porsche in de topklasse weer mee om de hoogste eer. Dit jaar is het laatste optreden van het GT-fabrieksteam met de 911 RSR. Vierenzestig.nl was in de aanloop naar de race al in Le Mans en blikt vooruit.

In Frankrijk staan er grote bruine borden langs de snelweg die met een afbeelding en een naamsvermelding de aandacht trekken voor toeristische attracties. Kastelen, kathedralen, culinaire bijzonderheden. Kort voor de afritten naar Le Mans staan ook van die borden. Er staan twee raceauto’s op, waarin liefhebbers direct de Porsche 956/962 herkennen, de succesvolle Groep C-auto die precies 40 jaar geleden voor het eerst in Le Mans reed en die première afsloot met een driedubbele zege van het Porsche-fabrieksteam, in volgorde van de startnummers. De link tussen Porsche en Le Mans is onmiskenbaar…

Dit jaar is de Porsche-inbreng wederom beperkt tot de beide GTE-klassen Pro en Am. In de Pro-klasse rijden de beide fabrieks-911 RSR’s, de nummer 91 met Gianmaria Bruni, Richard Lietz en Fred Makowiecki, de nummer 92 met Michael Christensen, Kévin Estre en Laurens Vanthoor. Het laatstgenoemde trio zorgde in 2018 voor de meest recente overwinning van Porsche in de klasse, destijds met de vorige versie van de 911 RSR in de roze varkensuitvoering. De huidige uitvoering, Porsche 911 RSR-19, die inderdaad in 2019 debuteerde, heeft in Le Mans nog nooit gewonnen, iets wat het team dit jaar bij het afscheid uiteraard wil veranderen.

In de trainingen waren het vooral de beide fabrieks-Corvettes die het tempo bepaalden, maar zoals altijd in de GTE-Pro-klasse waren de onderlinge verschillen uitermate klein. Bij de start van de race bezetten de beide Corvettes de eerste rij in de klasse, de Porsche starten als derde en vierde. Daarnaast bestaat de GTE-Pro-klasse, die na dit jaar wordt afgeschaft, in Le Mans uit twee fabrieks-Ferrari’s en één Ferrari onder de vlag van het Amerikaanse Riley Motorsports.

In de GTE-Am-klasse staan er acht Porsche 911 RSR’s aan de start. Het Duitse team Project 1 is er met twee auto’s bij, de nummer 48 van fabrieksrijder Matteo Cairoli, Mikael Pedersen en Nicolas Leutwiler en de nummer 56 van Brendan Iribe, Oliver Millroy en Ben Barnicoat. Dempsey-Proton Racing brengt twee auto’s aan de start: de nummer 77 van Christian Ried, Sebastian Priaulx en Harry Tincknell en de nummer 88 van Fred Poordad, Max Root en Jan Heylen. Onder de vlag van Proton Competition is er een derde auto, de nummer 93 voor de Ierse acteur-coureur Michael Fassbender, de Australische fabrieksrijder Matt Campbell en Zach Robichon. Ook de WeatherTech-Porsche met het nummer 79 wordt door Proton gerund, hier zijn Cooper MacNeal, fabrieksrijder Julien Andlauer en Thomas Merill de coureurs. De GR Racing-Porsche met het nummer 86 rijdt met Michael Wainwright, Ben Barker en Ricardo Pera, terwijl de nummer 99-Porsche rijdt onder de oorspronkelijke inschrijving van Hardpoint Motorsport, maar in feite het Aziatische team Absolute Racing is en Andrew Haryanto, Alessio Picariello en Martin Rump als rijders heeft.

Porsche 911 RSR, Dempsey-Proton Racing (#77), Christian Ried (D), Harry Tincknell (GB), Sebastian Priaulx (GB)

De best geplaatste GTE-Am-Porsche in de startopstelling is de nummer 77-Dempsey-Proton-911, die als derde start. De GR-Porsche start als zevende in de klasse, direct gevolgd door de beide Project 1-Porsches en de WeatherTech-Porsche plus de Hardpoint-911 op de plaatsen acht tot en met elf. De nummer 88-Dempsey-Proton-Porsche start als 18e in de klasse, nog eens drie plaatsen daarachter volgt de nummer 93-Proton-Porsche, waarmee Fassbender in de avondtraining op woensdag hard crashte als gevolg van een geëxplodeerde remschijf. Ook dat is Le Mans: je moet soms gewoon ook wat geluk hebben.

Natuurlijk wordt er in Le Mans ook al volop gesproken over de toekomst. Volgend jaar zijn ook de nieuwe LMDh-prototypes toegelaten in de hoogste categorie, waarbij ook Porsche van de partij is. Voor het eerst sinds 2017 kan Porsche dan weer meestrijden om de algehele overwinning in Le Mans. Speciaal voor het LMDh-project is een nieuw team opgezet onder de naam Porsche Penske Motorsport, een combinatie tussen Porsche Motorsport in Weissach en de organisatie van de Amerikaan Roger Penske, voor wie de overwinning in Le Mans eigenlijk het enige grote autosportsucces is dat nog op zijn indrukwekkende erelijst ontbreekt. Roger Penske, op 85-jarige leeftijd nog zo fit als een hoentje en dagelijks actief met het leiden van zijn concern van 40.000 medewerkers wereldwijd, is deze week zelf in Le Mans om contacten te leggen en te onderhouden. Volgend jaar is de race in Le Mans omgeven door veel prestige, want het is dan 100 jaar nadat in 1923 de eerste 24-uursrace in de West-Franse stad gehouden werd. Zou het niet mooi zijn als Porsche dat jubileum zou kunnen omlijsten met de 20e zege in Le Mans?

Maar goed, dat is nog toekomstmuziek. Nu gaat het eerst om de 90e editie, die vanmiddag om 16.00 uur start. We kijken ernaar uit!