Porsche’s nieuwe definitie van de sportauto heet GT4RS

Nog geen uitgebreide review in dit artikel maar we willen wel alvast wat met u delen. Afgelopen week waren we in de gelegenheid kennis te maken met de Porsche GT4RS. En het is waar, alle superlatieven doen zelfs deze auto te kort.

Binnenkort zullen we hier een uitgebreide review gaan publiceren hoe de GT4 zich vanaf 2016 ontwikkelde tot de ultieme, en meest uitgesproken GT4 ooit. Daarin laten we alle GT4 uitvoeringen de revue passeren. Dat laat echter nog heel even op zich wachten, dus wilden we deze teaser u niet onthouden van de GT4RS.

De GT4RS is, zoals Porsche dat vaker heeft gedaan, de laatste 718 Cayman in zijn huidige vorm en dus werd de ingenieurs van de design afdeling en Porsche Motorsport een soort ‘carte blanche’ gegeven om zich uit te leven op het beste wat ze in huis hadden. En we kunnen ze feliciteren, de missie is meer dan geslaagd. In feite heeft Porsche de GT3 motor en sport PDK in een 718 gelepeld en de auto op het GT3 onderstel, met iets aangepaste geometrie ten opzichte van de standaard GT4, gezet. Dat resulteert in een auto met het vurig karakter van een GT3 en de rijeigenschappen van een echte midden-motor. Ook op het aero-pakket hebben de engineers zich uit geleefd. Functioneel is over veel details nagedacht om de airflow zo optimaal mogelijk te maken en juiste downforce te bereiken maar het is ook nog eens fantastisch uitgevoerd.

Porsche Nederland stelde ons in staat om alvast op stap te gaan met het demo model van de fabriek uit Stuttgart. Zelf ben ik erg gecharmeerd van ‘hard core’ sportauto’s, en deze GT4RS is voor mij toch echt de absolute winnaar in de huidige Porsche familie.

Het was nog wat frisjes en nattig, na een dag met forse regen, toen ik ’s morgens vroeg de auto de sporen gaf. Met koude banden en op vochtig wegdek merk je al snel dat dit een auto is die niet met zich laat spotten en je als minder ervaren chauffeur ook heel makkelijk in de problemen kan komen. Puur, rauw en heel mechanisch voelt de auto in alles aan. Dat beloofde dus voor mij volop genieten te worden. Ik had een mooie route door het Groene Hart uitgezet om zo op verschillende wegtypes de auto te ervaren.

Wanneer de banden warm zijn en de motor op temperatuur is het tijd om de auto echt de sporen te geven. De airbox zit achter de stoelen gemonteerd met de luchtinlaten achter in de zijramen verwerkt. Bij het gas geven hoor je de motor de enorme hoeveelheden lucht opzuigen en omzetten in de maximaal 500 paardenkrachten. De motor komt pas echt tot zijn recht wanneer je boven de 4000 toeren komt. Daarna wordt het een genot voor de oren, tot 9000 toeren gilt de motor het uit voordat het rode gebied begint. Ik heb menig weggebruiker onderweg een verkrampte nek zien krijgen als ze de auto nastaren en een duim omhoog deden.

Het stuurkarakter van de auto is heel direct en uiterst precies, en zoals het in een echte sportauto hoort ‘communiceert’ de auto buitengewoon goed. Grenzen liggen erg ver weg wanneer alles op temperatuur is maar wanneer je op de grens rijdt merk je wel dat de auto je ook genadeloos zou kunnen afstraffen. Het polar-effect, dat typerend is voor een middenmotor als de 718, maakt dat de balans fantastisch is maar de auto wanneer deze uit control is om zijn middenas zal gaan tollen. Uiteraard hebben we die grens maar niet opgezocht met dit fantastisch uitgevoerde exemplaar en het laat zich raden dat je ook niet in die situatie terecht wilt komen.

Zoals gezegd vervolgen we dit verhaal binnenkort met meer sublieme eigenschappen van dit ‘road legal track tool’ en zullen we ook de verschillen tussen de diverse generaties en edities nader belichten. Voor nu ben ik vooral sprakeloos en buitengewoon enthousiast over deze ultieme Porsche en we zullen spoedig meer beeldmateriaal en uitgebreid verslag doen.

Dank aan Porsche Nederland om deze auto beschikbaar te stellen.