Porsche bekroont afscheid GT-fabrieksteam in Le Mans met winst

Porsche stond al sinds 2018 droog als het ging om klassezeges in de 24 Uur van Le Mans. Daaraan kwam nu een einde: bij het afscheid van het GT-fabrieksteam in de beroemdste lange-afstandsrace ter wereld zorgden Richard Lietz, Gianmaria Bruni en Fred Makowiecki in de 911 RSR met het startnummer 91 voor de overwinning in de GTE-Pro-klasse, als altijd fel bevochten. In de GTE-Am-categorie eindigde de WeatherTech-Porsche als tweede.

Al eerder had Porsche aangekondigd dat de 90e editie van de 24 Uur van Le Mans het laatste optreden van het GT-fabrieksteam in de West-Franse klassieker zou worden. Zoals bekend keert Porsche vanaf volgend jaar met een officieel fabrieksteam terug in de hoogste prototype-klasse. In het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap werd de GTE-klasse, daar aangeduid als GTLM, voor dit jaar al geschrapt en eenzelfde ontwikkeling tekende zich al langer af voor het FIA World Endurance Championship, waardoor intern het besluit al was gevallen dat er geen opvolger zou worden ontwikkeld voor de huidige 911 RSR-19.

Tijdens de raceweek in Le Mans kwam de Automobile Club de l’Ouest als organisator van de race en tevens promotor van het FIA WK lange-afstandsracen (WEC), waarvan Le Mans het hoogtepunt is, met het nieuws dat de GTE-Pro-klasse aan het eind van dit jaar wordt stopgezet. De huidige auto’s mogen in handen van klantenteams nog één jaar doorrijden in de GTE-Am-klasse, vanaf 2024 wordt de GT-klasse in Le Mans en het WEC gebaseerd op het GT3-reglement, waarvoor wereldwijd auto’s van zeker twaalf fabrikanten beschikbaar zijn. Teams moeten dan de Pro-Am-formule volgen, zodat er geen volledige fabrieksteams met professionals meer zijn. Niemand spreekt dat hardop uit, maar het is duidelijk dat de promotor fabrikanten liever in de prototype-klasse ziet.

Het afscheid van het Porsche GT Team in Le Mans werd in ieder geval een succes, want coureurs Gianmaria Bruni, Richard Lietz en Fred Makowiecki haalden de overwinning in de GTE-Pro-klasse binnen en vestigden een nieuw afstandsrecord voor GTE-auto’s: 350 ronden ofwel 4.769 kilometer. De andere fabrieks-Porsche, de nummer 92 met Kévin Estre, Michael Christensen en Laurens Vanthoor eindigde op de vierde plaats. Een klapband op zondagochtend betekende voor dit drietal het einde van de kansen op de klassezege. Ook de concurrentie van Corvette, dat met beide auto’s gedurende de eerste helft van de race voor een groot deel het tempo bepaalde, was op dat moment al uitgeschakeld, de ene auto door technische problemen en de andere auto door een zware crash in de vangrails na te zijn aangereden door een prototype uit de LMP2-klasse.

De Porsche van Bruni, Lietz en Makowiecki streed daarna met de beide fabrieks-Ferrari’s van het AF Corse-team om de leiding, en uiteindelijk de overwinning, in de klasse. De nummer 51-Ferrari van Alessandro Pier Guidi, James Calado en Daniel Serra kwam het dichtst bij, maar ook hier leidde een klapband tot het tijdverlies dat beslissend bleek. Zo wonnen Bruni, Lietz en Makowiecki met een voorsprong van 42,684 seconden op de Ferrari. Het was voor Porsche de 109e klassezege in de Franse klassieker.

“Het Porsche GT Team heeft vandaag een nieuw hoofdstuk geschreven in onze geweldige traditie bij de 24 Uur van Le Mans. Dit succes maakt me zeer trots”, zei Michael Steiner, als lid van de raad van bestuur van Porsche AG verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling. “Mijn grote dank gaat uit naar he team, de rijders en allen die in ons ontwikkelingscentrum in Weissach hun kennis en passie in de waagschaal hebben gelegd, om deze 109e klassezege voor Porsche te realiseren.”

Ook Thomas Laudenbach, sinds vorig jaar hoofd Porsche Motorsport, was euforisch na het succes: “De overwinning bij de laatste fabrieksdeelname met de 911 RSR in Le Mans, een onbeschrijflijk gevoel”, straalde hij. “Toen onze nummer 92 aan de leiding rijdend een klapband had, dachten we al dat alles voorbij kon zijn, maar ook de concurrentie van Corvette had pech. Precies op dat moment waren we ter plekke met de nummer 91, omdat niemand bij ons heeft opgegeven. De rijders niet en ook het team niet. We zijn beloond voor het harde en consequente werk, ook op de achtergrond. Dat geeft gewoon een goed gevoel!”

“Voor mij komt een droom uit”, verklaarde coureur Gianmaria Bruni. “Met Ferrari heb ik al drie keer in Le Mans gewonnen. Na mijn overstap stond een overwinning met Porsche helemaal bovenaan mijn lijstje. Twee keer greep ik er als tweede net naast, vandaag is het eindelijk zover! Het tijdperk van de GTE-Pro-klasse eindigt voor Porsche met een overwinning in Le Mans. Het had niet beter kunnen zijn!” Zijn Oostenrijkse teamgenoot Richard Lietz zei: “Le Mans heeft zijn winnaars uitgezocht en dit keer waren wij aan de beurt. We waren ter plekke toen andere auto’s problemen hadden. Ik denk dat wij over de 24 uur de minste fouten hebben gemaakt en daarom verdiend gewonnen hebben. Ik was bij de eerste overwinning van een fabrieks-RSR in Le Mans in 2013 en ook vandaag bij het laatste optreden van de GTE-Pro-klasse in Le Mans. Een prachtig verhaal!” Ook Fred Makowiecki was opgelucht: “Eindelijk! Negen jaar lang heb ik het iedere keer weer geprobeerd, nu sta ik bovenop het podium! Ik was al meerdere keren tweede, zat vaak in de snelste auto, maar het lukte nooit. Vandaag was het allemaal anders. We waren wellicht niet degenen die top-rondetijden reden, maar we hebben over de hele linie de minste fouten gemaakt. Dit succes doet ongelooflijk goed!”

In de GTE-Am-klasse maakten vijf Porsches kansen op de overwinning, maar uiteindelijk kwam slechts één team zonder grotere incidenten aan de finish. Zo werd de Porsche van WeatherTech Racing met het startnummer 79, bestuurd door de Amerikanen Cooper MacNeil en Thomas Merrill en de Franse fabrieksrijder Julien Andlauer als tweede in de GTE-Am-divisie geklasseerd. Het Hardpoint-team verloor met nog vijf kwartier te gaan alle kansen op een podiumplaats toen Andrew Haryanto op de vierde plaats rijdend in de grindbak belandde. Het team werd uiteindelijk elfde. De beide auto’s van Dempsey-Proton Racing, waar mede-eigenaar Patrick Dempsey zelf ter plekke aanwezig was, hadden de nodige pech. De auto met het nummer 88 met Fred Poordad, Max Root en de Belg Jan Heylen eindigde als vijfde, de zusterauto van Christian Ried, Sebastian Priaulx en Harry Tincknell viel twee uur voor het einde vanwege een gebroken wieldraagarm uit de top vijf en werd 14e. De auto met het startnummer 93, waar acteur Michael Fassbender bij zijn debuut in Le Mans samen met Matt Campbell en Zach Robichon tot de rijders behoorde, werd als 16egeklasseerd. De beide Porsches van Project 1 haalden de eindstreep niet.