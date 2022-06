25 jaar geleden behaalde Tom Kristensen met Porsche zijn eerste zege in Le Mans

Tom Kristensen, negenvoudig winnaar van de 24 Uur van Le Mans, is de officiële ambassadeur voor het honderdjarig jubileum van de race, dat volgend jaar op grootschalige wijze gevierd gaat worden. Dat werd vorige week bekendgemaakt. Deze week is het 25 jaar geleden dat de Deen zijn eerste overwinning aan de Sarthe behaalde, direct bij zijn eerste deelname. Een korte terugblik.

Hij was aan het tennissen, toen het telefoontje kwam van Ralf Jüttner, teammanager van Joest Racing. “Ik had destijds net een mobiele telefoon, zo’n enorm ding”, schreef Kristensen zich in zijn vorig jaar verschenen boek “Mr Le Mans”. Kristensen reed in 1997 Formule 3000, maar had ook vanuit zijn tijd in Japan al de nodige ervaring met lange-afstandsraces. Eigenlijk had hij in 1996 al deel zullen uitmaken van het toenmalige Le Mans-project van Toyota, maar het Japanse merk wilde hem eerst nog wat meer ervaring in andere series laten opdoen. In het daaropvolgende jaar zocht Joest Racing een derde rijder naast Michele Alboreto en Stefan Johansson in de TWR-Porsche WSC-95 Spyder en daarbij viel de keuze op Kristensen.

Tom Kristensen haalt herinneringen op aan zijn eerste Le Mans-zege (foto: Rolex/Adam Warner)

“Ik werd op donderdag voor de raceweek gebeld, de voortest was al geweest, de dag erna vloog ik naar Duitsland om bij het team een stoeltje te passen, maar daar was bijna niemand meer, iedereen was al naar Le Mans”, aldus Kristensen. “Er was nog een monteur, Jürgen, en Reinhold Joest zelf. In een hoek stond een monocoque van het jaar ervoor, ik ben erin gaan zitten en voelde me direct op mijn gemak. Ik zei dat ik alleen het rempedaal wat verder van me af wilde. Het antwoord van Jürgen, de monteur, was duidelijk: ‘Bij ons bepaalt de snelste man’. Daar kon ik het mee doen.”

Tom Kristensen Na 25 jaar weer op de hoogste trede van het podium in Le Mans (foto: Rolex/Adam Warner)

Ruim een week later, op zondag 15 juni, stond Kristensen na zijn racedebuut in Le Mans samen met Michele Alboreto en Stefan Johansson als winnaar op het podium. Tijdens de race had hij een nieuw ronderecord gevestigd. “Die korte week in juni was de belangrijkste in mijn autosportleven”, zegt Kristensen nu. “Le Mans winnen bij mijn debuut was heel bijzonder.”

Een Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona voor de winnaar in Le Mans (foto: Rolex/Adam Warner)

Winnaars in Le Mans krijgen traditioneel een gegraveerde Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Voor Kristensen een bijzonder feit: “Toen ik opgroeide was het mijn ambitie om coureur te worden en een Rolex te kunnen dragen. Ik ben in de gelukkige positie dat beide dromen van mij uitgekomen zijn. Mijn horloges zijn herinneringen aan wat ik samen met teams en andere rijders heb bereikt en staan ook voor de lange historie van de sport. Voor een coureur passen Rolex en Le Mans perfect bij elkaar: de meest elegante en prestigieuze horlogefabrikant en de meest mythische en legendarische autorace. Er zijn zoveel verhalen die tijdens de 24 uur ontstaan en als er sprake is van het juiste proces, ontstaat er een magie.”

Porsche poster: Voor Porsche was het de 15e overwinning in Le Mans (foto: archief Porsche AG)

Met de TWR-Porsche WSC-95, ingezet door Joest Racing, behaalde Tom Kristensen in 1997 zijn eerste overwinning in Le Mans (foto: archief Porsche AG)

Foto’s: Rolex/Adam Warner, archief Porsche

Tekst: René de Boer (Twitter: @renedeboer)