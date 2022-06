Vertrouwen voor ronde 3 Porsche Carrera Cup Duitsland

Terwijl de temperaturen stijgen op het circuit van Imola, maken de rijders van de Porsche Carrera Cup Duitsland zich op voor ronde 3 van het kampioenschap. Eerder dit jaar werd er al getest op Imola en ook werd het seizoen van de Porsche Mobil 1 Supercup hier afgetrapt. Dit old-school circuit, met bochten als Acque Minerali en Rivazza, is dus geen onbekend terrein voor het team!



Ondanks wat bandenproblemen voor Daan en Jesse van Kuijk zijn er weer mooie stappen gezet in de vrije training vandaag. Larry sloot de sessie af met de snelste tijd: “We hebben vandaag hard gewerkt en mooie stappen gemaakt. De auto was mega rap en voelde goed. Een goed begin van het weekend en we blijven hard doorwerken!” Ook voor Huub van Eijndhoven zat de snelheid er goed in. “De performance is een heel stuk verbeterd sinds de testdagen. Ik kon het rondje nog niet helemaal aan elkaar knopen vandaag, maar de snelheid is er zeker.” Met het vertrouwen zit het dus zeker goed. Ook Max van Splunteren benadrukte dit. Achter Lucas Groeneveld zat hij op het randje van de top 10. Max: “Het gevoel is goed. Op de eerste set zaten we er goed bij. Op de tweede set had ik verkeer en maakte ik een foutje. Ik ben benieuwd wat morgen gaat brengen en we gaan kijken of we naar de top 5 kunnen komen!”





De kwalificatie start morgen om 11:05, gevolgd door race 1 om 16:15. Klik hier voor het volledige tijdschema en de livestream link.