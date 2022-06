Rookie podium voor Huub van Eijndhoven, en de eerste overwinning voor Larry ten Voorde dit PCCD seizoen!

Race 1 Porsche Carrera Cup Deutschland

Het vertrouwen van de vrije trainingen werd de in de eerste race op het circuit van Imola omgezet in goede pace en mooie resultaten. Het was een dag met ups en downs; een lekke band, dubbele pole, veel gevechten en een mega inhaalrace!



Na een sterke kwalificatie was het Larry die er met pole position voor beide races vandoor ging. “Ongelofelijk! De auto was super goed in qualfiying!” reflecteerde Larry ten Voorde. Voor race 1 betekende dit dat hij vanaf P6 moest beginnen, door een gridstraf van de vorige ronde op de Red Bull Ring. Ondertussen waren Jesse v Kuijk, Lucas Groeneveld, Huub van Eijndhoven en Max van Splunteren aan het vechten voor plekken binnen de top 10. Daan van Kuijk had midden in de sessie een lekke band, waardoor hij geen ideale ronde neer kon zetten. “Ik denk dat ik de curb verkeerd raakte waardoor de band van de velg af kwam. In de kwalificatie heb ik ook al minder kunnen rijden, dus ik miste wat ritme.” Een extra motivatie om zijn snelheid in de race te laten zien.







Vanaf P6 was Larry goed weg in race 1. Hij had een goede pace, maar werd aangetikt en viel terug naar de 15e plaats. Een tegenvaller voor hem. Toch wist Larry zich goed te herpakken en hij maakte een mega inhaalrace. “Ik werd echt van de baan gereden en viel terug naar P15. Maar we geven niet op en ik wist terug te rijden naar P3.

Dank aan het team en de andere rijders voor hun steun. Zo kon ik meer aanvallen bij de competitie. Het was geweldig. Ik ben er nog steeds emotioneel van en ik heb echt alles gegeven.” Met een prachtige 3eplaats pakte hij zo toch nog een podiumplek en belangrijke punten in het kampioenschap. Jesse, Lucas, Huub en Max waren ondertussen opnieuw aan het strijden voor de top 10. Jesse wist de 9e plaats binnen te slepen, met Lucas achter hem op P10. Lucas: “Het was veel duwen en trekken. Toen de race settelde was het vooral de positie behouden en daarmee de race maximaliseren.” Huub pakte met P11 een tweede plaats op het Rookie podium. “Race 1 was super chaotisch. Met de start heb ik een paar plekken verloren. Ik had een goed gevoel met de auto en de snelheid was aanwezig. Ik heb een paar plekken goed kunnen maken en finishte P11. Morgen starten we op P12 en dan proberen we de top 10 in te rijden, want die snelheid hebben we zeker.” Max moest na een foutje settelen voor de 12e plaats. “Ik had een goede start en was gelijk aan het vechten met Lucas. We hadden een klein contactmomentje, daardoor was m’n sporing verlopen. De rest van de race hebben we veel gebattled. Twee rondjes voor het einde wilde ik Lucas voorbij steken maar uiteindelijk moest ik daardoor een plekje afstaan aan Huub. Nu op naar zondag. Kijken of we dan weer wat verder naar voren kunnen komen!” Daan wist ondertussen meerdere plekken te winnen en eindigde zo als 14e. “Het was eigenlijk een hele leuke race en de snelheid was goed. Uiteindelijk kwam ik in een treintje met team genoten. De snelheden lagen zo dicht bij elkaar dat het lastig was om in te halen. Het was duwen en trekken, en we hadden leuke gevechten. Hopelijk kunnen we zondag in race 2 vanaf de start gelijk wat plekken pakken!”

Race 2 Porsche Carrera Cup Deutschland

Na een uitdagende start van het Porsche Carrera Cup Duitsland seizoen pakte Larry op Imola zijn eerste overwinning van 2022 in dit kampioenschap.

Larry ten Voorde (NL), Team GP Elite, Hurui Issak, Porsche Carrera Cup Deutschland, Imola 2022

Vanaf pole position was hij goed weg en leidde hij de hele race. “Het was echt een team effort dit weekend en het was heel gaaf om te winnen. Nu is het belangrijk dat we goed door blijven werken. We hebben drukke dagen voor ons met een testdag en het raceweekend op Zandvoort. Het vertrouwen is goed, dus hopen dat we deze lijn door kunnen zetten!” Vanaf P11 had Max een mega start. Hij wist gelijk posities te winnen en liet een goede pace zien. “In bocht 1 en bocht 3 kon ik gelijk wat plekken pakken. Hierdoor kon ik in de eerste paar rondes ook gelijk wegrijden. In het midden kreeg ik meer moeite en moest ik iets inhouden. Toen de mannen voor mij flink aan het battelen waren ben ik wat meer pace gaan maken. Ik kwam in de buurt en kon op de lijn nog een plek pakken.” Zo pakte hij uiteindelijk de 5e plaats. Een mooi resultaat! Het middenveld zat vol close battles. Lucas was bijna de hele race in gevecht en pakte P10.

Huub scoorde met P11 de overwinning in het Rookie kampioenschap!

“Bij de start verloor ik een paar plekken, maar die kon ik gelukkig snel terug pakken. Ik had nog mooie gevechten en uiteindelijk was het P11. Volgende week op Zandvoort gaan we meer op de kwalificatie focussen om die top 10 in te kunnen komen.” Een paar plekken verder zat Daan in een treintje vast. Hij moest hierdoor settelen voor de 14e plaats. Jesse werd na de race gediskwalificeerd door een technische fout van het team.

Volgende week rijdt de Porsche Carrera Cup Duitsland samen met de Porsche Carrera Cup Benelux op Circuit Zandvoort. Een thuisrace voor het team. Wij kunnen niet wachten!