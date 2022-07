Voorjaarsrit van 29 mei 2022 – een groot succes

Om te beginnen bied ik onze excuses aan voor de late plaatsing van het verslag van onze 64 voorjaarsrit. We hadden de deelnemers gevraagd om foto’s te maken tijdens de rit en die aan ons door te sturen, daar hebben we natuurlijk nog even op gewacht. Verder vroeg het verwerken van de grote hoeveelheid foto’s de nodige tijd. Net als Schiphol zijn ook wij wat onderbezet, maar wij gaan geen evenementen of artikelen schrappen.

Ontvangst en rondleiding Porsche Classic Center Gelderland

Het was ook voor ons van Vierenzestig Porsche Portal een waar genoegen en het gaf weer een fijn en blij gevoel om eindelijk na een tijd van niets mogen en kunnen, weer een mooie rit uit te zetten. Dit keer was het een mooie tocht over de Veluwse landwegen geworden. Zondagmorgen vroeg (en voor sommigen van ons was het heel vroeg want er kwamen zelfs diverse teams uit België) was de ontvangst bij ‘s werelds eerste Porsche Classic Center, Porsche Center Gelderland. Iedereen werd ‘s ochtends met open armen ontvangen in het Porsche Classic Center in Heteren, waar we tussen de klassieke Porsches mochten genieten van een lekker kopje koffie/thee en heerlijke luxe broodjes. Wat een geweldige setting, wie wil nou niet zo ontbijten? Ik in ieder geval wel…..

De rondleiding

Na het ontbijt en het welkomstwoord door Mark Wegh,de eigenaar van Porsche Centrum Gelderland en mijn bescheiden persoon, mocht ik namens 64 Porsche Portal aan Mark Wegh en zijn team als blijk van waardering het “64 thing” aanbieden.

Daarna begon de dag echt met de meeslepende rondleiding van Mark Wegh door zijn Classic Center en werkplaatsen. Zoals gezegd startten we in de werkplaats van het Classic Center, (wist jij dat PCG in totaal 86 bruggen heeft? Ja, je leest het goed; 86 bruggen. Stel je in gedachten even 86 bruggen naast elkaar voor). Mark Wegh gaf uitleg over de verschillende services en mogelijkheden die Porsche Gelderland haar klanten biedt, zoals het normale onderhoud en reparaties maar ook schadereparaties waar PCG gebruikt maakt van hun eigen spuiterij. Ook hoogwaardige totale restauraties van klassieke Porsches worden hier gedaan. Er stonden diverse Porsche van klanten die werden gerestaureerd. Met verhalen over het restaureren en het restauratieproces van de klassieke Porsche weet Mark Wegh altijd iedereen te boeien. De kennis en het enthousiasme spatten er vanaf bij Mark.

Het museum

Na de werkplaatsen mochten we (dan eindelijk) naar boven. Naar wat door de medewerkers van Porsche Centrum Gelderland liefdevol “het museum” wordt genoemd. Deze privécollectie is een werkelijk unieke verzameling van zeer bijzondere en exclusieve auto’s die Mark Wegh in de loop der jaren heeft verzameld. De verzameling bestaat niet alleen uit Porsches. Ook Audi en Volkswagen zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Wat een cadeautje dat wij door Mark Wegh persoonlijk door zijn enorme en indrukwekkende collectie werden rondgeleid.

Er stonden bijvoorbeeld 6 originele VW herbies die gebruikt zijn in de verschillende Herbie films door de jaren heen.

Na de rondleiding door “het museum” stonden de gastdames- en heren klaar met nog een laatste kopje koffie of thee, en kon wie nog plek had nog een broodje nemen. Het was een zondagmorgen bij PCG die de meesten van ons niet snel zullen vergeten. Wij hebben onze ogen uitgekeken, en met de persoonlijke verhalen van Mark werd het een heel bijzonder en onvergetelijk bezoek en ervaring. Mark, ook via deze weg willen wij jou en je team van PCG nogmaals hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en alle goede zorgen.

De route

Na een uitleg over het bolletje-pijltje routesysteem door Sylvia Lodder van de 64 evenementencommissie, kregen de deelnemende equipes een wel gevulde goodiebag*. En mocht er gestart worden.

*Met dank aan Porsche Centrum Gelderland, Gp Elite Moving Intelligence, Sonax Service Nederland, Ibis hotels Nederland, EQ performance, Luxury Ins, RS Porsche Magazine, ABCO beveiliging

De veertig equipes vertrokken voor een route die leidde langs schilderachtige dorpjes, door schitterende boswegen, over bochtige dijken en rivieren en zelfs een klein veerpontje ontbrak niet. (Waar helaas een snelle Porsche 997 GT3 RS niet op kon. Toen wij de route controleerden was het waterpeil hoger en was er geen oprijdprobleem. Nogmaals sorry Chris.) Maar er was wel de “opdracht” maak van elkaar foto’s. En stuur die ons op…… nou, dat laatste hebben we geweten hahaha! We hebben echt een berg foto’s en video’s binnen gekregen. Onze dank hiervoor! In de foto en video bijdragen en overzichten zal je verschillende ingezonden foto’s tegenkomen…. en misschien wel jouw eigen video of foto(s)

Vertrek

De lunch

Aangekomen bij de Oranje-rie, gelegen direct naast het prachtige Kasteel Rozendael, konden de equipes direct naast de Oranje-rie parkeren op een door ons special afgehuurde parkeerplaats, zodat niemand zich zorgen hoefde te maken om zijn Porsche. Tja, helaas zijn er dan altijd weer mensen die er dan toch “graag bij willen horen” wat wij natuurlijke allemaal begrijpen. Dus waren er diverse “toekomstige Porsche eigenaren” die er alvast stiekem er bij kwamen staan. Er was echt meer dan genoeg plek alleen jammer van het fotomoment dat er ook andere merken dan Porsche op de foto wilden ….. Maar zelfs met wat vreemde eenden in de bijt blijft het een imposant gezicht, zoveel Porsches bij elkaar en trok onze parkeerplaats ook de diverse kasteelbezoekers aan.

In de Oranje-rie kon iedereen weer even bijkomen met een kopje koffie en of thee om daarna te genieten van een goed verzorgde en heerlijke lunch voordat men vertrok voor het tweede deel van de 64 voorjaarsrit. Deel twee van de rit was wederom een prachtige route over magnifieke Veluwse landwegen door het mooie Gelderland.

Heuvelachtige landwegen vergroten het rijplezier

De route eindigde uiteindelijk bij het Fletcher Hotel “De Wageningsche Berg”, met weids uitzicht over de rivier en de uiterwaarden van de Betuwe. Onder het genot van een bitterbal en een drankje hebben we de dag gezamenlijk afgesloten met een leuke verloting. Hierbij waren mooie prijzen te winnen die beschikbaar waren gesteld; door ABCO beveiliging een model van een Porsche 997 GT3 1:18, Sonax service Nederland had een mooie tas met daarin een autowasset ter beschikking gesteld en van RS Porsche Magazine mochten we een Porscheboek verloten. De zon scheen gelukkig de meeste tijd en de incidentele regenbui mocht de pret niet drukken. Dat laatste zorgde er wel voor dat er veel fietsers en wielrenners thuis waren gebleven. Al met al een naar mijn mening een zeer geslaagde voorjaarsrit.

Wil jij meer foto’s of video bekijken en of graag zelf als herinnering hebben? Dan kan je die downloaden door klikken op; voorjaarsrit 64 bekijken en downloaden. Hier staan alle foto’s die zijn ingezonden en ook die van 64 zelf.

Prijswinnaars

Dan hadden we nog een verloting onder degene die foto’s /video hadden gedeeld/ingezonden. De drie gelukkige winnaars zijn inmiddels getrokken en en hebben hun prijs ontvangen. , Nogmaals gefeliciteerd namens het team van 64, ABCO beveiliging en RS Porsche magazine: Mirthe, Ine en Floris.

Ik wil graag even van de gelegenheid gebruik maken het evenemententeam Sylvia Lodder, Pieter Lys en Maurice Godschalk, hartelijk te bedanken. Nog een extra woord van dan voor onze Sylvia die het evenemententeam helaas gaat verlaten, maar gelukkig wel behouden blijft voor 64. Sylvia super bedankt voor al de mooie ritten en jouw inzet voor 64 de laatste jaren.

En als laatste wil ik graag de Firma Peerwood extra bedanken die in no-time ons 64 logo “thing” met inscriptie wilde maken. Top communicatie en 100% kwaliteit. Peter super bedankt. Wij kijken uit naar onze toekomstige samenwerking.

Foto’s en video’s en bijdragen in de tekst; Jos Berkien en Robin Groenendijk. En natuurlijk een super dankjewel aan onze deelnemende equipes voor alle ingezonden video’s en foto’s.