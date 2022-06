Porsche Carrera Cup Benelux sluit eerste seizoenshelft af in Zandvoort

Na twee evenementen in België komt de Porsche Carrera Cup Benelux, de snelste merkencup in de lage landen, komend weekeinde (24 tot en met 26 juni) voor het eerst dit racejaar op Nederlands grondgebied in actie. De derde ronde op CM.com Circuit Zandvoort betekent voor de deelnemers tevens de afsluiting van de eerste seizoenshelft. Spektakel is gegarandeerd als de 22 Porsches, elk 510 pk sterk, het Grand Prix-circuit aan de Noordzeekust onder de wielen nemen.

Voordat de rijders en teams aan een welverdiende zomerpauze beginnen, willen ze natuurlijk op CM.com Circuit Zandvoort weer goed voor de dag komen. De Brit Harry King, uitkomend voor Parker Revs Motorsport, komt als leider in de tussenstand naar Zandvoort. Hij is tot nu toe dit seizoen nog ongeslagen, maar tijdens het meest recente weekeinde in het Belgische Zolder werd al duidelijk dat de concurrentie dichterbij komt. De Belg Glenn Van Parijs (NGT Racing) staat op de tweede plaats in het rijdersklassement, voor zijn landgenoot Ghislain Cordeel, wiens Porsche wordt ingezet door Team GP Elite uit het Noord-Hollandse De Rijp. Op korte afstand daarachter volgen Maxime Soulet (August Racing by NGT) en Xavier Maassen (#TeamPGZ by RedAnt Racing). Laatstgenoemde is daarmee de best geklasseerde Nederlander in het rijderskampioenschap en was onlangs in Zolder blij om na langere tijd weer eens op het podium te staan.

In de Pro-Am-divisie is Jan Lauryssen (Q1 Trackracing), na het winnen van de Am-titel vorig jaar dit seizoen een stapje hoger, tot nu toe de te kloppen man, maar achter hem bedraagt het verschil tussen zijn beide Belgische landgenoten Didier Glorieux (Speedlover) en Tom Boonen (#TeamPGZ by RedAnt Racing) slechts twee punten. De Fransman Sébastien Lajoux, rijdend voor het Luxemburgse DUWO Racing, voert na twee weekeinden het Am-klassement aan, gevolgd door de beide Belgen Stijn Lowette (NGT Racing) en Sven van Laere (JW Raceservice).

Rik Koen: talent op weg naar de top

Een van de Nederlandse rijders in het veld is de 18-jarige Rik Koen uit Arnhem, die uitkomt voor het team PG Motorsport. Koen rijdt dit jaar voor het eerst in de Porsche Carrera Cup Benelux en staat na twee raceweekeinden op de achtste plaats in het kampioenschap. “Mijn vader heeft een autobedrijf, gespecialiseerd in Porsche, dus ik loop al tussen de Porsches sinds ik drie jaar oud was”, vertelt hij. “Ik heb jarenlang gekart, tot op WK-niveau, en haalde op mijn 13e al mijn racelicentie. Daarna ben ik opgepikt door Cor Euser, die me intensief heeft begeleid. Ik heb twee jaar in de Ford Fiesta Cup gereden, vorig jaar Spaans Formule 4, wat ook heel goed ging. Eigenlijk was het de bedoeling om daar nog een tweede jaar te rijden, maar toen viel een sponsor weg en had ik niks, totdat Paul Geeris van PG Motorsport me op Spa liet testen met de Porsche. Dat vond ik geweldig en nog geen twee weken later stond ik aan de start van het eerste raceweekeinde in de Porsche Carrera Cup Benelux!”

Koen maakt ook deel uit van de Talent Pool van de Porsche Carrera Cup Benelux. “Dat is echt heel goed opgezet, daar heb ik veel aan”, zegt hij enthousiast. “Ik kan bijvoorbeeld ook de data van de andere rijders zien en vergelijken met die van mij, we doen samen de track walk en ik krijg ook adviezen en ondersteuning van Dirk Werner, die als oud-fabrieksrijder bij Porsche natuurlijk veel ervaring heeft. Onlangs hadden we een fitness test bij de Bakala Academy die gelinkt is aan de Universiteit van Leuven, waar het om fysieke conditie ging, wat erg leuk was. Dat helpt me zeker verder!”

Porsche Mobil 1 Supercup als doel

Naar eigen zeggen krijgt Koen het ritme in de Porsche Carrera Cup Benelux steeds beter te pakken. “Ik heb geen budget om veel te testen, maar oefen wel in de simulator bij Kevin Abbring. Daarnaast is Wouter Boerekamps mijn vaste begeleider in het team, die weet ook veel van Porsches.” Gevraagd naar zijn doelstellingen is Koen eerlijk: “Eerst maar eens zien dat ik dit seizoen kan afmaken, want het budget is nog niet volledig rond. Dan wellicht volgend jaar nog een keer in de Porsche Carrera Cup Benelux, maar mijn doel is toch wel om binnen een jaar of drie in de Supercup te rijden.”

Komend weekeinde wil Koen op Zandvoort voor eigen publiek goed voor de dag komen. “Een podiumplaats zou fantastisch zijn, top vijf is zeker het doel”, zegt hij. Het programma voor de deelnemers aan de Porsche Carrera Cup Benelux begint op vrijdag met vrije trainingen van 11.50 tot 12.30 uur en van 17.40 tot 18.20 uur. Op zaterdag vindt de kwalificatie van 11.00 tot 11.35 uur plaats, de eerste race start om 16.30 uur. De tweede race gaat op zondag om 15.35 uur van start. De races zijn te volgen via de livestream op de website van de klasse, carreracupbenelux.com.

Naast de Porsche Carrera Cup Benelux komt ook de Duitse Porsche Carrera Cup dit weekeinde op CM.com Circuit Zandvoort aan de start. Ook deze serie kent een groot aantal Nederlandse deelnemers, aangevoerd door Larry ten Voorde als titelverdediger en met meerdere rijders die zijn doorgegroeid vanuit de Porsche Carrera Cup Benelux. Onder hen Loek Hartog, Benelux-kampioen in 2020, Morris Schuring, zijn naaste rivaal in dat jaar, en Huub van Eijndhoven, een van de ontdekkingen uit de Porsche Carrera Cup Benelux van het afgelopen seizoen.