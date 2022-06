Porsche 963, het nieuwe LMDh-prototype voor FIA WEC en IMSA

Tijdens het Goodwood Festival of Speed heeft Porsche meer details bekendgemaakt over de terugkeer van het merk op het hoogste niveau van de lange-afstandsracerij, die volgend jaar zijn beslag krijgt. Met het nieuwe prototype volgens het LMDh-reglement, dat de naam 963 krijgt, neemt Porsche Penske Motorsport als fabrieksteam deel aan het FIA World Endurance Championship, met de 24 Uur van Le Mans als hoogtepunt, en het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship, inclusief klassiekers als de 24 Uur van Daytona en de 12 Uur van Sebring. Tevens komt de nieuwe auto al direct beschikbaar voor klantenteams.

Met de typenaam 963 plaatst Porsche het nieuwe prototype in de lijn van de succesvolle Groep C-auto’s 956 en 962, waarmee het merk in de jaren tachtig de lange-afstandsracerij domineerde. Net als de 956 en de 962 biedt Porsche de 963 ook aan voor klantenteams, die de auto in het WEC en de Noord-Amerikaanse IMSA-serie kunnen inzetten en het daarmee ook kunnen opnemen tegen het fabrieksteam, waarvoor Porsche de handen ineengeslagen heeft met de organisatie van de Amerikaanse oud-coureur en ondernemer Roger Penske. Voor Penske, inmiddels 85 jaar oud, maar nog elke dag actief aan het hoofd van zijn concern met zo’n 40.000 medewerkers, staat een overwinning in Le Mans bovenaan zijn wensenlijstje, nadat hij eerder met zijn teams al talloze successen behaalde in de IndyCar- en NASCAR-racerij en ook punten scoorde in de Formule 1.

In tegenstelling tot wat vaak wordt geschreven, kijkend naar het recentere verleden, waarin Porsche de 919 Hybrid LMP1-prototypes inderdaad in eigen beheer inzette, is de samenwerking tussen Porsche Motorsport en een ander team niet nieuw. Al in 1970 koos Porsche bijvoorbeeld voor het JW Automotive-team van John Wyer en John Willment voor het inzetten van de fabrieksondersteunde 917’s en in het recentere verleden zorgde Penske voor de successen met de Porsche RS Spyder in de LMP2-klasse van de toenmalige American Le Mans Series. Ook voor het runnen van de fabrieks-911 RSR’s in WEC en IMSA werkte Porsche samen met externe partners, CORE Autosport in de VS en Manthey Racing voor het WEC, voordat die laatste partij door Porsche werd overgenomen.

Porsche Penske Motorsport zal de inzet van de 963’s in WEC en IMSA verzorgen vanaf twee locaties, het voormalige gebouw van het recent verhuisde Porsche Zentrum Mannheim in Duitsland – dat al eigendom was van Penske – en vanuit het bestaande centrum van Penske in Mooresville in de Amerikaanse staat North Carolina. Via een krachtige dataleiding zijn de centra in Mannheim en Mooresville met het ontwikkelingscentrum van Porsche in Weissach verbonden. De Amerikaan Jonathan Diguid is managing director van Porsche Penske Motorsport en geeft samen met competition director Travis Law leiding aan de projecten voor WEC en IMSA. Voor het WEC-team is Bernhard Demmer, tot dusver bij het Porsche GT-team van Manthey Racing, als general manager aangesteld, terwijl de Luxemburger Francis Schammo, eerder actief in het Porsche-LMP1-team en bij Project 1, is benoemd tot teammanager. Voor het IMSA-team treedt Joel Svensson als teammanager op.

Bij de presentatie in Goodwood werden ook diverse rijders bevestigd. Oud-IMSA-kampioenen Dane Cameron en Felipe Nasr stonden eerder al vast, zij krijgen versterking van de ervaren Porsche-fabrieksrijders Kévin Estre, Michael Christensen, André Lotterer, Laurens Vanthoor, Matt Campbell en Mathieu Jaminet. De Fransman Fred Makowiecki wordt in het persbericht van Porsche genoemd vanwege zijn rol in de ontwikkelingsfase, maar staat (nog) niet vast als coureur. Nadere coureurs, onder andere voor de lange-afstandsraces in Daytona, Sebring en Road Atlanta, worden op een ander tijdstip aangekondigd, zo maakte Porsche bekend. Als serieuze kandidaat geldt hierbij ondermeer de Portugees António Félix da Costa, die mogelijkerwijs ook voor Porsche in de Formule E kan uitkomen.

Officieel is de 24 Uur van Daytona, de eerste ronde van het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap, op 29 en 30 januari 2023 als eerste race voor de nieuwe Porsche 963 gepland, maar er wordt gewerkt aan deelname buiten mededinging tijdens de finale van het huidige FIA WEC-seizoen op 12 november in Bahrein als een soort generale repetitie. Over eventuele klantenteams voor volgend jaar werd nog geen mededeling gedaan, maar met het benodigde miljoenenbudget zal het aantal ook niet al te groot zijn. Positief is natuurlijk wel dat Porsche de auto überhaupt beschikbaar maakt voor privéteams, wat bijvoorbeeld bij de uiterst complexe 919 nooit een realistische optie was. Aankondigingen van Porsche-klantenteams worden binnen zeer afzienbare tijd verwacht.

De Porsche 963 is gebaseerd op een LMP2-chassis, zoals het reglement van de LMDh-klasse voorschrijft. Porsche koos voor het Canadese Multimatic als chassisleverancier, saillant genoeg de onderneming waar Pascal Zurlinden onderdak vond nadat hij vorig jaar was opgestapt als hoofd fabrieks-autosport bij Porsche. Voor de aandrijving zorgt een 4,6 liter grote V8-biturbomotor, deels gebaseerd op de motor uit de 918 Spyder. Tot de aandrijflijn behoren ook hybride-componenten van Bosch, Williams Advanced Engineering en Xtrac, die voor alle deelnemers aan de LMDh-klasse identiek zijn. De kleurstelling is uitgevoerd in de Porsche-sportkleuren rood, wit en zwart, terwijl het ontwerp van de auto elementen van de vroegere Groep C-auto’s 956 en 962 omvat. Michelin is partner voor de banden, Mobil 1 is partner voor de smeermiddelen. Andere projectpartners zijn softwarefirma Ansys, horlogefabrikant TAG Heuer, Hugo Boss voor teamkleding en Puma voor de brandwerende racekleding van de rijders.

Tekst: René de Boer (Twitter: @renedeboer)

Foto’s: Porsche AG