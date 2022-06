Groeten uit Goodwood: Porsche 963 in actie

Gisteravond werd de Porsche 963 officieel onthuld tijdens het Goodwood Festival of Speed. Tevens werden veel details rondom het geplande sportwagenprogramma in FIA WEC en IMSA voor volgend jaar bekendgemaakt (zie hier: https://vierenzestig.nl/76026/porsche-963-het-nieuwe-lmdh-prototype-voor-fia-wec-en-imsa/). Na de onthulling kwam de auto meteen in actie: met coureur Dane Cameron achter het stuur ging de 963 de Heuvel bij Goodwood op.

Het Goodwood Festival of Speed, het jaarlijkse tuinfeestje dat Charles Gordon-Lennox, de 11e Duke of Richmond rondom zijn landhuis in Goodwood in het zuiden van Engeland organiseert, is een van de populairste evenementen op auto- en autosportgebied. Toegangskaarten zijn vaak binnen enkele dagen uitverkocht (en er mogen iedere dag 100.000 mensen naar binnen, vier dagen lang!) en fabrikanten pakken er doorgaans flink uit.

BMW staat dit jaar centraal als merk, mede in het kader van het 50-jarig jubileum van de sportieve subtak BMW M. Zo is de grote display voor het landhuis dit jaar ook bestemd voor BMW. Porsche had al een aantal jaar geleden die eer en een verkleinde kopie van het sculptuur met auto’s hoog in de lucht aan stalen constructies staat sindsdien op de rotonde voor het museum in Stuttgart-Zuffenhausen.

Maar ondanks de speciale aandacht voor BMW trekt Porsche toch de meeste belangstelling in Goodwood, niet in de laatste plaats natuurlijk door de 963, waarvan de presentatie heel wat internationale media-aandacht genereerde. Ook toont Porsche de GT4 e-Performance in Goodwood, de 911 RSR die twee weken geleden de GTE-klasse won in Le Mans en de 911 GT3 R Hybrid, inmiddels alweer ruim tien jaar oud, waarmee Porsche eerste stappen zette met hybridetechnologie in de autosport. Natuurlijk is ook de enorme Porsche 917/10 van Penske in de geel-blauwe Sunoco-kleurstelling een belangrijke blikvanger en ontbreekt ook een 956 in Rothmans-kleuren uit het Groep C-tijdperk in de tachtiger jaren niet. Coureurs uit heden en verleden zijn aanwezig, onder wie Jacky Ickx, Derek Bell en Timo Bernhard.

Alle activiteiten in en om Goodwood zijn ook vandaag en morgen nog de hele dag te volgen via de livestream op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NC6fQ8EkASE

Tekst René de Boer

Foto’s Jürgen Tap PorscheAG