Grote vraag naar Porsche; deel productie van 718 gaat naar Volkswagen fabriek in Osnabrück

Porsche gaat een deel van de productie overbrengen van Zuffenhausen naar de Volkswagen fabriek in Osnabrück, Nedersaksen.

Halverwege 2023 gaat een deel van de productie van de 718 modellen over naar Osnabrück, om de grote vraag van Porsche klanten te kunnen realiseren. Dit heeft geen gevolgen voor het aantal medewerkers in Zuffenhausen. Het gaat immers om extra productie.

Albrecht Reimold

” De fabriek in Osnabrück heeft zich in het verleden al eerder als een uitstekende partner bewezen” aldus Albrecht Reimold, lid van de Raad van Bestuur voor productie en logistiek bij Porsche AG. “Zij waren toen verantwoordelijk voor de extra productie van de Cayenne en de 718 Cayman. We zijn blij dat we op hun jarenlange ervaring kunnen rekenen om zo de droom van zoveel mogelijk klanten te realiseren”.

De fabriek in Zuffenhausen draait op volle capaciteit met de productie van de 718 en 911-modellen. Tevens volgt Porsche een ambitieus e-mobiliteits strategie: halverwege dit decennium zal de complete 718 lijn geëlektrificeerd zijn. In 2030 moet het aandeel van alle nieuwe EV-auto’s meer dan 80% zijn. Zelfs dan blijft de productie van de 718 en 911-modellen in Zuffenhausen.

Bron en foto’s: Porsche Newsroom