Podium en winst voor Larry ten Voorde op Zandvoort in Porsche Carrera Cup Deutschland!

Het was een dag met ups en downs op Circuit Zandvoort. Met 5 rijders in de top 10 was het een sterke kwalificatie.

Larry ten voorde pakte pole position voor beide races. Een mooie beloning voor hem en het team na een lange nacht doorwerken om schade aan de auto te herstellen. Ook Jesse van Kuijk was erg snel. Hij zette de 5e tijd neer! In het Rookie kampioenschap was Huub van Eindhoven de snelste met P7. Lucas Groeneveld en Daan van Kuijk maakten de top 10 compleet. Met 4 duizendsten tussen hen in was het erg close. Max van Splinteren kon geen ideale ronde neerzetten en pakte P15.

Race 1 PCCD

Podium na dag met ups en downs

Larry ging goed van start. Achter hem raakten meerdere rijders elkaar bij het ingaan van Tarzan. Jesse werd van de baan geduwd en kon de race niet uitrijden. Jesse: “Natuurlijk baal ik. Maar het was niet onze schuld en we kunnen er niks aan veranderen. In race 2 starten we vanaf P3, dus we gaan vechten voor een podium!”

Een rode vlag en herstart volgden. Deze keer was Larry minder goed weg en Laurin Heinrich pakte de leiding. Larry gaf niet op en bleef terug vechten, maar het lukte niet om de leiding terug te pakken. Hij finishte als 2e, waarmee hij waardevolle punten in het kampioenschap binnen haalt. Larry: “De tweede start was niet goed genoeg. Ik heb er alles aan gedaan om mijzelf terug te vechten, maar uiteindelijk was P2 het maximale. In race 2 gaan we er opnieuw alles aan doen om voor het thuispubliek te winnen!” Lucas wist van alle battles op de baan te profiteren en vocht zijn weg naar de 4e plaats. Een erg goed resultaat voor hem! Een paar plekken naar achter was Max knap van P15 naar P8 geklommen. Daan en Huub konden de race niet uitrijden na geraakt te zijn door andere rijders. Samen met Jesse vechten zij zich in race 2 terug!

Race 2 PCCD

Larry pakt winst op Zandvoort!

Race 2 begon goed vandaag met 5 rijders in de top 8. Na een vroege safety car kwam het veld weer dicht bij elkaar. De herstart gooide roet in het eten voor het team. Daan en Lucas gingen 3 auto’s breed Tarzan door. Dit ging niet als gepland en betekende het einde voor hun race. Verder naar voren had Jesse een goede pace. Hij pakte een mooie 5e plaats. Ook Max was erg sterk. Hij zat vlak achter Jesse op P6. Huub kwam van P19 en wist het gat naar P13 te dichten. Huub: “De pace dit weekend was erg goed. Helaas hebben we het in de kwalificatie laten liggen, waardoor we in de races niet alles hebben kunnen laten zien. Er zat meer in.” Larry hield vanaf pole position de hele race de leiding vast en pakte zo de overwinning op Circuit Zandvoort. Een prachtig resultaat voor de ogen van het thuispubliek. Larry: “Ik ben mega blij! We hebben een goede stap kunnen zetten. Door de safety cars kwam de concurrentie dichter op mij te zitten, maar we zijn er goed doorheen gekomen. Het was een mooi weekend!”





De Porsche Carrera Cup Duitsland gaat begin augustus verder op de Nürburgring. Voordat het zover is wordt er eerst nog meerdere keren geracet in de Porsche Mobil 1 Superup. Komend weekend is het tijd voor Silverstone! Wij kunnen niet wachten!