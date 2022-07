Porsche Mobil 1 Supercup op Silverstone

Pole position in regenachtige kwalificatie!

Pole position voor Larry ten Voorde op een regenachtig Silverstone! De eerste minuten van de kwalificatie begonnen op een vochtige baan. Larry was vanaf het begin gelijk snel en zette de eerste tijd neer.

Het begon al snel te regenen en de baan werd trager. Hierna lukte het de meeste rijders niet meer om in de natte omstandigheden te verbeteren. Max van Splunteren was ook gelijk snel en pakte zo P6. Net buiten de top 10 wist Daan van Kuijk de 12e tijd neer te zetten. Daan: “Het was typisch Engels weer. We gingen naar buiten op slicks. We hadden een droge outlap en in de push lap was het al snel nat. P12 is voor mij wel gewoon een goed resultaat, maar het was voor mijn gevoel echt een loterij vandaag.”

Lucas Groeneveld en Jesse van Kuijk lukten het niet om gelijk een snelle ronde neer te zetten. Zij zien mooie battles tegemoet vanaf P20 en P21. Jesse: “Dit circuit is echt een mix van langzame en snelle secties. Je kunt hier best wel mooi racen. Inhalen is hier niet per se makkelijk, maar ik verwacht wel een mooie race waarbij je dicht op je voorganger kunt zitten.”

Dit weekend werkte GP Elite samen met Kelly-Moss Road & Race uit de verenigde staten. Zo racen ook Ghislain Cordeel en Riley Dickinson dit deze ronde mee op Silverstone. Een prachtige ervaring voor deze rijders en een mooie internationale samenwerking voor het team! Voor Kelly-Moss Road and Race had Ghislain een sterke ronde in qualifying. Hiermee pakte hij P11 in zijn eerste Supercup kwalificatie. Zijn doel; de top 10 in komen morgen! Riley had in de lastige baancondities een minder snelle ronde en kon op een natte baan niet verbeteren. Hij start de race vanaf P24.

De race;

tweede plaats op Silverstone

Het was een hectische race op Circuit Silverstone vandaag. Larry had geen geweldige start en verloor twee plekken. Hij vocht zich al snel terug naar P2 en hield dit vast. Hiermee behoudt hij de leiding in het kampioenschap. Larry: “De start kan nog een stuk beter. Uiteindelijk wel goede punten eruit gehaald. Ik heb nog wat geprobeerd, maar het was eigenlijk alleen maar volgen op deze baan.”

Vanaf P12 had Daan een prima start. Daan: “De eerste ronde pakte ik gelijk een plekje. Daarna spinde Max voor mij en viel er nog een andere rijder uit. Uiteindelijk ben ik 9e gefinisht. De pace was goed, maar het begin van de race hadden we wat agressiever kunnen zijn. Al met al ben ik wel blij met een 9e plek in dit veld.” In het achterveld was het hectisch, waardoor Jesse en Lucas moeite hadden naar voren te komen. Als 18e en 19e kwamen zij over de streep.

Max was goed weg en had gelijk battles: “Ik had een prima start, maar er was weinig grip achter in het begin. Ik moest er aardig voor vechten. Ik probeerde gebruik te maken van problemen bij Rudy van Buuren, maar maakte zelf een foutje. Mijn achterwielen blokkeerde en ik ging rond. Van achteruit ben ik nog wat terug gereden, maar ik kwam niet verder dan de 20e plek.” Voor het team van Kelly-Moss Road and Race had Ghislain Cordeel een lastige start. Hij viel terug en moest zich terug naar voren vechten. Hij kwam uiteindelijk als 17e over de streep. Riley Dickinson wist vanaf P24 een mooie inhaalrace te maken en eindigde zo als 15e.





Volgende week racen wij weer! Dan staat ronde 4 van de Porsche Mobil 1 Supercup op de planning op de Red Bull Ring.