Porsche 718 Cayman GT4 RS!

Afgelopen week was ik in Oostenrijk te vinden bij het Sportwagenfestival in Velden am Wörthersee. Na 2 jaar kon dit evenement eindelijk weer “officieel” zijn doorgang vinden. Vanaf de Oostenrijkse Rivièra worden allerlei toertjes gemaakt door de deelnemers. Zo ook naar de Türracher Höhe.

Deze bergpas verbindt de provincies Stiermarken en Karinthië. Bovenop de pas ligt een dorpje waar je in de winter lekker kunt skiën en in de zomer lekker kan rodelen en wandelen.

Maar deze pas is ook zeer geschikt om er lekker met je sportwagen overheen te knallen, mits hier de ruimte voor is uiteraard.

Ik ben op de pas gaan staan met mijn camera, in de hoop wat moois mee te pakken en vast te leggen, maar toen knalde ineens de hagelnieuwe Cayman GT4 RS voorbij. Ik moest eigenlijk even 2 keer kijken voordat ik daadwerkelijk doorhad dat het om de GT4 RS ging, meer omdat ik deze even niet verwachtte te zien.

Het exemplaar wat ik heb gezien is uitgevoerd met het Weissach pakket, Arcticgrijze kleur en 20 inch gesmeden lichtmetalen velgen.

Zie hierbij de foto’s en video van dit exemplaar welke ik heb gemaakt:

Kijk de video tot het einde met het volume op 10. Kippenvel!!!

Noot van de redactie: volgende maand rijden we met de GT4 RS en verzamelen we een aantal GT4’s bij elkaar.