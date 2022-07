Het unieke foto cadeau, Porsche Centrum Gelderland geeft ze weer weg!

Ja je leest het echt goed “een unieke foto cadeau van je eigen Porsche”! Twee dagen lang kunnen Porsche eigenaren weer met hun eigen Porsche op de foto voor het inmiddels wereld beroemde benzinepompstation van Porsche Centrum Gelderland. Dit evenement is een geweldig leuk initiatief van het team van Porsche Centrum Gelderland en was een groot succes in 2021.

Wij schreven verleden jaar na afloop over dit geweldige leuke foto cadeau event van Porsche Centrum Gelderland. Dus schrijf je nu in via de Porsche24 app en ik weet zeker dat deze foto van jouw Porsche een speciale plek zal krijgen.

Als “Porsche24 app lid” kreeg ik net als verleden jaar een vermelding in mijn Porsche24 app over dit cadeau van Porsche Centrum Gelderland. Op 22 en 23 juli 2022 heb je de gelegenheid (al dan niet samen met) jouw eigen Porsche door een professionele fotograaf te laten fotograferen. Dus wil jij nu ook dit unieke foto cadeau van jouw Porsche voor het iconische tankstation van PCG? Kies dan nu een datum en tijdstip. De inschrijving is echt een fluitje van een cent via de Porsche24 app van Porsche. Let wel is “jouw” favoriete Porsche Centrum niet PCG dan zal je deze waarschijnlijk niet zien in jouw Porsche24 App. Verander je favoriete Porsche Centrum of neem even contact op met Porsche Centrum Gelderland.

Ga in de app naar events en kies een datum en tijd. Wacht niet te lang want vol is vol. Na jouw voorkeursdatum en tijd gekozen te hebben ontvang je vrijwel meteen een bevestiging en ticket via de mail en in de Porsche24 app.

Nog geen Porsche24 app dan kan je hier de download voor Iphone of download voor Android kiezen.