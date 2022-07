Tour of Legends Rally; Morning Glory – Rotterdam Classic

Zaterdag 30 juli, 8.30 uur, Porsche Centrum Rotterdam, Schuttevaerweg 116, Rotterdam

In een 24-uursrace is het fijn om een ochtendmens te zijn. Dat geldt voor de coureur in de auto, voor het team in de pitbox én voor het publiek op de tribunes. Met de opkomst van de zon stijgt het zelfvertrouwen van de coureurs. Alles en iedereen is weer perfect zichtbaar: de ideale lijnen van de bochten en de concurrentie op de baan.

De grote vraag is of alles er ook perfect uitziet. Vele uren racen eisen hun tol; coureurs moeten omgaan met hun vermoeidheid. Doorstaat de techniek de zware belasting en beïnvloedt dat ene uitstapje buiten de baan de prestaties? De ochtendzon kan twijfel aan het licht brengen. In een race is er maar één manier om dat te voorkomen: doorgaan. De motivatie daarvoor is er. De finish, en misschien wel de overwinning, komen heel voorzichtig in beeld.

Informatie

De inspiratiebron voor de 24 uur van Nederland is de legendarische 24-uursrace van Le Mans. Er is echter een groot verschil. De 24 uur van Nederland is geen race, het is een ontdekkingstocht. Veiligheid staat hierbij altijd op de eerste plaats.

Porsche Centrum Rotterdam gaat het deel Morning Glory van de Tour of Legends rijden, samen met jou.

Lokatie

Porsche Centrum Rotterdam

Schuttevaerweg 116, Rotterdam

Programma

8.30 uur – inloop

8.45 uur – welkom

09.00 uur – start rally

13.00 uur – lunch

15.00 uur – einde

Aanmelden via de Porsche 24 app

Via de Porsche 24 app kan je je aanmelden voor dit evenement. Je moet dan wel Porsche Centrum Rotterdam als “mijn Porsche dealer” hebben geselecteerd. Ken je de Porsche 24 app niet? Klik dan hier voor meer informatie.

Contact

Tessa Hordijk, organisator tessa.hordijk@porschecentrumrotterdam.nl 0889119911

Porsche Centrum Rotterdam, dealership

Ik wens de organisatie en alle deelnemers alvast heel veel plezier. Namens 64 ben ik er bij en maak ik uiteraard een verslag van deze mooie dag. Dus misschien tot ziens op 30 juli.